"Райское досье": где Apple укрывает свои доходы

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Самая прибыльная компания в мире прибегла к новой тайной схеме, которая может помочь ей продолжать избегать уплаты многомиллиардных налогов - сообщается в "Райском досье".

В этих документах рассказывается, как Apple обошла в 2013 году ужесточение режима налоговых отчислений, которые ранее проводились через Ирландию, начав активно искать новые офшорные зоны.

Компания затем переправила большую часть своих незарегистрированных налоговыми органами офшорных средств - теперь насчитывающих 252 млрд долларов - на остров Джерси, входящий в состав Нормандских островов.

Компания заявляет, что новая схема не уменьшает размер ее налоговых отчислений.

Руководство Apple заявляет, что компания по-прежнему является крупнейшим налогоплательщиком в мире, уплатив за последние три года около 35 млрд долларов корпоративных налогов; что она действует в соответствии с законом и что эти изменения "не сократили налоговые выплаты ни в одной стране".

В последовавшем за этим заявлении компания подчеркнула, что никаких финансовых операций или инвестиций не было переведено из Ирландии.

"Райское досье" - это огромный архив документов, проливающих свет на мировые офшорные финансы.

До 2014 года Apple пользовалась лазейкой в налоговом законодательстве США и Ирландии, известном на экономическом жаргоне как "двойной ирландский".

Это позволило Apple проводить доходы со всех своих продаж за пределами американских континентов - а это в настоящий момент составляет 55% ее общей прибыли - через свои ирландские "дочки", которые не считаются в Ирландии компаниями-резидентами и соответственно платят налоги по минимуму.

Вместо того, чтобы уплачивать ирландский корпоративный налог в 12,5% или же американский в 35%, эта схема минимизации налогов помогла Apple сократить налоговую ставку на прибыль от продаж товаров не в США до уровня, который редко превышал 5%, а в некоторые годы и вовсе был ниже 2%.

Европейская Комиссия подсчитала, что в прошлом за один год налоговая ставка одной из ирландских "дочек" Apple составила всего 0,005%.

Apple оказалась под давлением со стороны американского сената в 2013 году, когда ее исполнительный директор Тим Кук был вынужден публично защищать схему, к которой прибегала компания для уплаты налогов.

Разозленный тем, что США недополучает большое количество налогов, тогдашний сенатор Карл Левин сказал Куку: "Вы перевезли эту курицу, несущую золотые яйца, в Ирландию. Это же "драгоценности короны" Apple Inc. Ребята, так не годится!".

Кук ответил с вызовом: "Мы платим все налоги, которые с нас причитаются, каждый божий доллар. Мы не зависим от налоговых штучек… Мы не складируем деньги где-нибудь на Карибских островах".

Опросник Apple

После того, как ЕС объявил в 2013 году, что в отношении ирландских схем Apple ведется расследование, ирландское правительство постановило, что зарегистрированные в стране фирмы, больше не могут оставаться нерезидентами в налоговом отношении.

Чтобы продолжать минимизировать свои налоги, Apple необходимо было найти офшорный финансовый центр, который бы предоставлял статус налогового резидента ее ирландским "дочкам".

В марте 2014 года юристконсульты Apple послали опросник в Appleby - ведущую офшорную финансово-юридическую компанию, которая и стала источником утечек "Райского досье".

В этой анкете компания запрашивала, какие выгоды могут предложить Apple различные офшорные зоны - Виргинские острова, Бермуды, Каймановы острова, Маврикий, Остров Мэн, а также Нормандские острова - Джерси и Гернси.

Там также содержались ключевые вопросы, такие как: возможно ли "получить официальные заверения в освобождении от уплаты налогов" и можно ли получить подтверждение того, что ирландская компания может "осуществлять управленческую деятельность…и не подлежать налогообложению на вашей территории".

Они также запрашивали, вероятна ли смена правительства, какая именно информация будет доступна для общественности и насколько легко будет уйти из этой офшорной зоны.

Ставшая достоянием гласности электронная переписка также показывает, что Apple хотела держать этот шаг в секрете.

Image caption Выдержка из опросника, посланного Apple в Appleby. Источник: "Райское досье".

В одном электронном письме, разосланном между высокопоставленными сотрудниками Appleby, говорится: "Для тех из вас, кто не в курсе: Apple [руководство] крайне осторожны по поводу огласки. Они также предполагают, что та работа, которая будет для них делаться, будет обсуждаться только среди тех сотрудников, которым необходимо это знать".

Apple выбрала в итоге Джерси - остров, входящий в коронные владения Великобритании, где действуют свои налоговые законы и 0% корпоративного налогообложения для иностранных компаний.

"Райское досье" раскрывает, как из офиса Appleby на острове Джерси с начала 2015-го до начала 2016-го гг. управлялись две основные "дочки" Apple - Apple Operations International (AOI), предположительно распоряжающаяся большей частью эппловской выручки от зарубежных продаж в 252 млрд долларов, и Apple Sales International.

Эта схема позволила бы Apple по-прежнему уходить от уплаты миллиардов долларов в виде налогов в разных странах мира.

Отчетная документация Apple за 2017 год показала, что компания получила 44,7 млрд прибыли за пределами США и уплатила всего 1,65 млрд долларов налоговых отчислений иностранным государствам по ставке, примерно равной 3,7%. Это составляет менее 1/6 (16%) от усредненной общемировой ставки корпоративного налога.

Apple и Ирландия против ЕС

В августе 2016 года после трехлетнего расследования Европейская Комиссия приходит к выводу, что Ирландия предоставляла незаконные налоговые послабления компании Apple.

Евросоюз постановляет, что Apple обязана восполнить Ирландии недополученные налоги за период, который охватило расследование - 2003-2013 гг., что составило сумму в 13 млрд евро, плюс проценты в 1 млрд евро.

Ирландия и Apple подают апелляцию.

Тим Кук называет решение ЕС "полной политической ахинеей", у которой нет "никакой базы для этого - ни фактической, ни юридической".

Ирландия заявляет, что ЕС вторгается в суверенную область налогообложения страны. Власти Ирландии опасались, что мультинациональные корпорации бросятся на поиски лучших мест.

Ирландия соглашается получить 13 млрд евро и положить их на хранение на особый счет в ожидании вердикта по апелляции.

В октябре 2017 года ЕС заявляет, что подаст на Ирландию в суд, поскольку она еще не забрала эти деньги. Ирландия говорит, что все не так просто и нужно время.

Резкий скачок ВВП

Когда "двойная ирландская" схема была прикрыта, Ирландия создала новые налоговые уложения, от которых могли бы выиграть такие могучие компании, как Apple.

Одна из дочек, которую Apple перевела на Джерси - ASI, владела правами на некоторую часть крайне прибыльной, интеллектуальной собственности Apple Inc.

Если бы ASI продала эту интеллектуальную собственность обратно ирландской компании, то последняя смогла бы покрыть колоссальные расходы в счет будущей прибыли.

А поскольку лицензор (владелец интеллектуальной собственности) ASI зарегистрирован на Джерси, то все доходы от продаж не стали бы облагаться налогом.

Похоже, что Apple именно это и сделала. В 2015 году в Ирландии был зарегистрирован небывалый, в 26%, скачок в росте ВВП, который обозреватели в прессе отнесли за счет того, что в Ирландию были переведены активы интеллектуальной собственности.

Стоимость нематериальных активов в Ирландии выросла в том году на впечатляющие 250 млрд евро.

Ирландское министерство финансов отрицало, что новые уложения были введены к выгоде многонациональных корпораций.

Минфин заявил, что Ирландия "не единственная в том, что позволяет компаниям запрашивать налоговые послабления по [доходам] нематериальным активам" и что это идет в ногу с "международными нормами".

Apple отказалась отвечать на вопросы, связанные с переводом двух своих "дочек" в налоговую гавань Джерси.

Руководство также отказалось комментировать заданный вопрос: помогла ли одна из тех "дочек", продав интеллектуальную собственность, осуществить гигантское списание налогов.

Apple заявила следующее: "Когда Ирландия изменила свое налоговое законодательство в 2015 году, мы подчинились этому, изменив налоговое резидентство наших ирландских дочерних компаний, и мы проинформировали об этом Ирландию, Европейскую Комиссию и Соединенные Штаты".

"Изменения, которые мы сделали, не сократили наши налоговые выплаты ни в одной стране. На самом деле, наши выплаты в Ирландии возросли значительно, и за последние три года мы уплатили налоговых отчислений в этой стране на сумму в 1,5 млрд долларов".

"Райское досье" - это огромный архив документов, которые "утекли" в основном из офшорной юридической фирмы Appleby. Туда входят также корпоративные реестры в 19 налоговых юрисдикциях, в которых раскрываются финансовые отношения политиков, знаменитостей, корпоративных гигантов и бизнес-лидеров.

Досье из 13,4 миллиона записей было передано немецкой газете Süddeutsche Zeitung, а затем в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Би-би-си выступила партнером в глобальном расследовании, в котором приняли участие около 100 других СМИ в 67 странах, включая газету The Guardian. Би-би-си не владеет данными о том, кто стал источником утечки.