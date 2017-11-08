Кто придумал детский ТАСС и зачем он Кремлю

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На фоне роста интереса молодежи к протестам государственное агентство ТАСС получит из бюджета дополнительные деньги на новый проект - общественно-политического вещание для детей. Как выяснила Русская служба Би-би-си, идею одобрил лично Путин.

О том, что у принадлежащего государству агентства ТАСС появится новый проект, ориентированный на детей от 8 до 16 лет, выяснилось из поправок в бюджет. Их подготовило правительство ко второму чтению законопроекта "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" в Госдуме.

На поправки первым обратило внимание РБК.

Из документа следует, что кабинет министров предлагает выделить ТАСС дополнительные субсидии в 210 млн рублей (3,6 млн долларов) на создание "специализированного канала" общественно-политической направленности для детей. Финансирование распределено на три равные части - по 70 млн руб. ежегодно. Деньги на дополнительную субсидию для ТАСС правительство предложило взять из расходов на образование.

Есть варианты

"Речь о создании редакции детских новостей в ТАСС, которая будет просто адаптировать новости для детей", - рассказал Русской службе Би-би-си гендиректор ТАСС Сергей Михайлов. Редакция, по его словам, займется лентой новостей для россиян 8-16 лет.

"Мы ведем специальные исследования с точки зрения каналов подачи этих новостей, в первую очередь мы говорим об интернете", - отметил он. По его словам, возможно, новости для детей будут превращать в анимационные видеоролики.

Михайлов признал, что ранее ТАСС ничего для аудитории 8-16 лет не делал. "Ну а теперь будет делать", - добавил гендиректор агентства. Он также привел пример немецкого информационного агентства Deutsche Presse-Agentur (Дойче Прессе-Агентур), у которого есть детская новостная лента: "Я бы не стал говорить, что в ТАСС появится ее аналог, но сравнивать можно".

Кто возглавит детскую редакцию ТАСС, пока неясно. "Решения нет, есть варианты", - сказал Михайлов. При этом он уверен, что много партнеров захотят подписаться на детскую ленту, "иначе ТАСС бы к этому не шел".

Руководитель департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Дмитрий Перцев в разговоре с Би-би-си уточнил, что специальная детская редакция в ТАСС появится в 2018 году. На вопрос, попадут ли в детскую ленту политические новости, Перцев ответил, что "контент будет разнообразным".

ТАСС - российское государственное информационное агентство. Основано в 1904 году.

В корреспондентской сети ТАСС 68 зарубежных представительств в 63 странах мира, а также 70 региональных центров и корпунктов в России.

Информационные продукты агентства получают более 5 тыс . корпоративных подписчиков в России и за рубежом, в том числе более тысячи СМИ, 200 диппредставительств, более 250 финансовых компаний и банков, более двух тысяч промышленных предприятий, научных и учебных заведений, библиотек.

получают Согласно сентябрьскому рейтингу компании " Медиалогия ", ТАСС - лидер по цитируемости в СМИ среди российских информагентств. РИА Новости обходят ТАСС по цитируемости в соцмедиа .

Медиалогия ТАСС финансируется государством. Из проекта бюджета на 2018-2020 годы, принятого Госдумой в первом чтении, следует, что в новом году ТАСС получит госсубсидии на сумму 1,96 млрд рублей (33,5 млн долларов).

Кремль занялся молодыми

Кремль обратил внимание на интерес молодежи и детей к политике после митингов "Он вам не Димон" 26 марта. Их организовал оппозиционер Алексей Навальный. Акции прошли в Москве и других российских городах, в них участвовало много несовершеннолетних.

После этого по всей стране учителя начали проводить так называемые беседы со школьниками, убеждая их не ходить на митинги.

Президент Владимир Путин летом провел серию мероприятий, касающихся детей и молодежи. 31 мая он встретился с руководителями крупнейших российских мультипликационных студий, в том числе с создателями "Смешариков".

В День России 12 июня Путин вручил паспорта десяти талантливым школьникам, победителям олимпиад и лауреатам творческих конкурсов.

21 июля в Сочи состоялся "Недетский разговор" с Путиным, во время которого президент ответил на вопросы воспитанников центра "Сириус".

24 июня глава государства посетил детский лагерь "Артек" в Крыму, 20 августа - молодежный образовательный форум "Таврида", а 1 сентября провел в Ярославле открытый урок "Россия, устремленная в будущее". В октябре Путин посетил несколько мероприятий фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Занялся Кремль и изучением молодых оппозиционеров. В июне, как выяснила Би-би-си, социологи проводили исследование на фокус-группах из молодых москвичей в возрасте от 15 до 17 лет. В течение нескольких часов их спрашивали об отношении к политической ситуации в России, к митингам и к Алексею Навальному.

Канал или не канал

На российском медиарынке есть несколько телеканалов, целевая аудитория которых - дети. Например, "Карусель" - совместный продукт Первого канала и ВГТРК. В феврале 2017 года в эфир вышел детский познавательный телеканал "О!" - его создателями стали "Первый канал. Всемирная сеть" ("дочка" Первого), а также кабельные операторы России и СНГ. Вещает на российскую аудиторию и канал Disney.

Детских новостных передач общественно-политической направленности на этих каналах нет. Возможно, с появлением ленты ТАСС для детей ситуация изменится. Впрочем, на Первом канале и на ВГТРК во вторник воздержались от комментариев о том, будут ли они использовать детскую ленту ТАСС в своих программах.

Собеседники Би-би-си на Первом и ВГТРК, попросившие об анонимности, так как не уполномочены общаться с прессой, рассказали, что на каналах пока нет планов делать передачи с использованием детских продуктов ТАСС.

Министр образования Ольга Васильева летом говорила, что в сентябре минобрнауки займется организацией детского телевидения в школах. Она рассказывала о проекте под названием "ТАСС детям". "Первая часть этого телевидения - единая программа для всей страны, куда будут входить сюжеты на те темы, которые нас интересуют, прежде всего воспитательного значения, новостные сюжеты, а вторая часть - школьная жизнь, жизнь каждой школы, которую наши дети будут знать", - цитировало агентство ТАСС министра. Васильева отмечала, что проект поможет заложить ценности дружбы и уважения с ранних лет.

СМИ во вторник также сообщили, что ТАСС создаст именно детский канал, хотя Михайлов это отрицает.

Кто придумал детские новости

ТАСС создаст детскую ленту новостей в координации с министерством образования и науки и другими профильными ведомствами. На вопрос, кому принадлежит идея проекта, директор по коммуникациям агентства ответил: "Вместе придумали - ТАСС и минобрнауки".

Васильева отказалась общаться с Би-би-си, предложив обратиться в департамент информационной политики министерства. Его директор, пресс-секретарь Васильевой Андрей Емельянов в пятницу вечером не смог прокомментировать Би-би-си информацию о проекте.

Идея создания детского ТАСС принадлежит именно Михайлову, утверждает собеседник Би-би-си в правительстве, попросивший об анонимности, поскольку не уполномочен общаться с прессой.

По его словам, после того как идея была предложена Владимиру Путину, президент поручил вице-премьеру Ольге Голодец представить предложения правительства. В минфине идея дополнительного финансирования ТАСС не нашла поддержки, отметил собеседник Би-би-си. "На стадии формирования бюджета в правительстве не нашли денег, плюс было указано, что данная идея не отвечает уставным задачам ТАСС", - рассказал он.

"Мне неизвестно о каких либо поручениях на сей счет", - заявил Би-би-си пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Не поддерживает идею дополнительного финансирования ТАСС и первый замглавы администрации президента Алексей Громов, который, как писали СМИ, неформально курирует телевидение, рассказал собеседник Би-би-си в Белом доме. "Поэтому и приходится придумывать новые бюджетные проекты", - резюмировал он.

"Это какая-то муть, - сказал Михайлов. - Просто если бы это было всеми не акцептировано, не появилась бы строка в поправках в бюджет".

Близкий к Кремлю собеседник Би-би-си, попросивший об анонимности в силу рабочих обстоятельств, отмечает, что у Михайлова давние отношения с администрацией президента. В частности, по его словам, агентство "Михайлов и партнеры", которое основал Михайлов (это одна из крупнейших российских коммуникационных консалтинговых групп), давно сотрудничает с управлением президента по внутренней политике.

Правообладатель иллюстрации Sergey Fadeichev/TASS

Говоря о потенциальной аудитории детской ленты ТАСС, собеседник Би-би-си выделил несколько тенденций. По его словам, группа от 8 до 18 лет - это либо дети "путинской эпохи", которые иных реалий не застали, и им нужно доступно объяснять контрасты с 1990-ми годами, либо дети периода прекращения демографического спада. Последних, как отметил собеседник, больше, чем молодежи старшего возраста (детей демографической ямы 1990-х годов).

Именно с детьми периода демографического подъема надо эффективно работать под президентские выборы 2024 года, отметил источник. "Для поколения Z (людей, родившихся после 1995 года - Би-би-си) с его "цифровой эмиграцией" и клиповым мышлением важно попасть в формат. Не факт, что консервативные "лента" и "канал" тут лучшие решения", - резюмировал собеседник Би-би-си.

"Странная история"

"Если минобрнауки считает нужным создавать детскую ленту, значит, пусть создают. Мы этим не занимаемся", - прокомментировал Би-би-си идею "детского ТАСС" замминистра связи Алексей Волин. Он отказался обсуждать целесообразность проекта, сославшись на то, что не видел медиаплан. "В свое время детские редакции существовали, зарекомендовали себя хорошо. Подача новостного контента детям должна быть другой (не такой, как для взрослых)", - добавил Волин. По его словам, нужны ли сейчас детские редакции, станет понятно, когда ТАСС реализует свой проект: "Посмотрим, как работать будут".

"Идея правильная, хорошая. Лишь бы ее не политизировали излишне и не нацеливали проект на какие-то задачи, не связанные с развитием детей и молодежи", - сказал Би-би-си президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, характеризуя идею детской ленты. Он добавил, что "пока подвоха не видит".

"Это какой-то очень архаичный и очень странный ход", - заявила Би-би-си профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Анна Качкаева. По ее мнению, медийный мир людей от 8 до 16 лет - это социальные сети, YouTube и Snapchat, а не информационные агентства. "Видимо, думают, что может как-то получится: из-за охвата и заказа через ТАСС", - предположила она.

Либо государству нужно каким-то образом поддержать ТАСС деньгами, либо это мода на тему "работа с молодежью", и поэтому новости для школьников взялся делать ТАСС, считает Качкаева. Впрочем, она добавила, что нужно дождаться первых результатов работы детской редакции ТАСС.

"Странная история", - лаконично прокомментировал Би-би-си идею детской ленты новостей на ТАСС политолог Евгений Минченко.