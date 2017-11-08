СМИ России: рюкзаки Нацгвардии как мотив разрыва дипотношений

В обзоре российских газет:

"Коммерсант": Рада готова голосовать за разрыв отношений с Россией

Верховная рада Украины готовится проголосовать за разрыв дипотношений с Россией в рамках "реинтеграции Донбасса". Источники уверены, что за такой шаг проголосуют представители большинства фракций, пишет "Коммерсант".

По данным издания, поправку внес депутат от правящего "Блока Петра Порошенко" (БПП) Иван Винник. Но этот парламентарий, формально входящий в президентскую фракцию, на практике теснейшим образом сотрудничает с другой политической силой, говорят источники. Винник связан с "Народным фронтом" (НФ) и считается бизнес-партнером одного из его лидеров, главы парламентского комитета по национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

Собеседник газеты говорит, что такая поправка - ответ министра внутренних дел Арсена Авакова, одной из самых влиятельных фигур в НФ, президенту, который не смог или не захотел защитить его сына, задержанного по обвинению в коррупции. Издание напоминает, что Александр Аваков был взят под стражу 31 октября по подозрению в растрате 520 тыс. долларов при закупке рюкзаков для Национальной гвардии.

После инцидента Арсен Аваков не отправился в отставку лишь благодаря поддержке парламента. Аваков-младший впоследствии был освобожден, но собеседники газеты в Киеве убеждены: глава МВД воспринял процесс как объявление войны со стороны команды президента.

"Разрыв дипотношений с Россией не должен создать проблем для Украины. После трех с лишним лет войны мы имеем на это полное юридическое и моральное право, - объясняет близкий к Петру Порошенко киевский политтехнолог Виктор Уколов. - Посольство Украины в Москве и так практически свернуто, там остается лишь несколько дипломатов. Проблемы будут только у украинских трудовых мигрантов, работающих в России. Но со временем они найдут себе новые рабочие места - в нашей стране или в Европе".

Источник в МИД Украины рассказал, как будут развиваться события, в случае принятия поправки: президент подпишет указ, затем МИД объявит срок, в течение которого российские дипломаты должны покинуть Украину. И Киев начнет переговоры с третьей страной, чтобы ее посольство представляло интересы Украины, потенциальные кандидаты на эту роль - Белоруссия (как наиболее удобная географически) и нейтральная Швейцария".

"Независимая газета": демографический обвал

Чиновники только отчитались о сокращении смертности, и тут же сократилась рождаемость, пишет "Независимая газета".

С начала года число смертей сократилось на 32 тыс., сообщила вице-премьер по соцвопросам Ольга Голодец. Она назвала огромным, убедительным результатом всей системы здравоохранения тот факт, что средняя продолжительность жизни в РФ составила 72,5 года. Однако по данным Росстата, за 9 месяцев 2017-го родились 1,272 млн детей, это на 164 тыс. (11,5%) меньше, чем за январь-сентябрь 2016-го.

Чиновники и некоторые аналитики возражают, когда ухудшение демографических показателей связывают с кризисом 2014-2016 годов, падением нефтяных доходов и санкциями. В современной России было только три года, когда количество родившихся превышало число умерших, - с 2013 по 2015 год плюс составлял около 30 тыс. человек. И это было действительно достижением нации, у которой с 1995 по 2005 год ежегодно убывало около миллиона человек, пишет газета.

Но в прошлом году прозвучал первый тревожный колокольчик - в 2016-м в стране на свет появилось почти на 52 тыс. детей меньше, чем в 2015-м. И тогда же наметилась тенденция естественной убыли населения: в прошлом году количество умерших превысило число родившихся на 2,2 тыс. человек. Эксперты политклуба "Росбалта" прогнозируют, что в 2017 году этот показатель превысит отметку в 100 тыс. человек. То есть увеличится даже не в разы, а на два порядка.

"Зависимость рождаемости от доходов несомненна, - считает ведущий аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман. - В 2014 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,7%, в 2015-м - на 3,2%, в 2016 году - еще на 5,9%. В сентябре 2017 года они сократились на 0,3% по отношению к сентябрю 2016-го. И хотя это средние цифры, они передают действительное уменьшение возможностей содержания будущих детей".

"Уровень рождаемости является одним из наиболее надежных индикаторов настроения в обществе, - комментирует доцент Российского экономического университета им. Плеханова Кирилл Парфенов. - На готовность обзаводиться потомством действует ряд факторов, которые в совокупности можно определить как возможность поднять ребенка на ноги. Лидерами в этом перечне являются не только стабильный доход на среднем уровне, но и уверенность в завтрашнем дне, наличие качественной медицинской помощи и образования".

"Мы тратим очень мало на семейную демографическую политику, - говорит директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко. - Детский бюджет у нас находится на уровне 0,5-0,6% ВВП, в то время как в европейских странах с хорошей демографической ситуацией тратится от 4 до 5% ВВП", - говорит эксперт.

РБК: "Хорошо бы неверблюду быть на свободе"

Глава "Руси сидящей" Ольга Романова переехала в Германию. По ее словам, это произошло после того, как замглавы ФСИН обвинил ее в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, пишет РБК.

В июне 2017 года в "Руси сидящей" прошли обыски, поводом для которых, по словам Романовой", стал "донос" заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого.

Претензии замдиректора ФСИН касались контракта со Всемирным банком, который заключила связанная с "Русью сидящей" компания "ЭрЭс", Романова является генеральным директором и владельцем компании.

По контракту с Всемирным банком "ЭрЭс" изучила потребности заключенных и их родственников в получении финансовых знаний, были написаны брошюры, прочитаны лекции родственникам осужденных.

"Русь сидящая" живет за счет фандрайзинга и работ по контрактам, пояснила Романова. Контрактами занимается "ЭрЭс", а прибыль переводит на счета Благотворительного фонда помощи осужденным как взнос учредителя. В этот же фонд поступают пожертвования.

"Однако я твердо знаю одно: чтобы качественно доказать, что ты не верблюд, хорошо бы неверблюду в этот момент быть на свободе. И сразу после обысков я уехала", - написала Романова. Лето она провела во Франции и Италии, а с 1 сентября переехала в Германию.

Она отметила, что юристы организации подали в суд на представителей и операторов Всемирного банка в России с требованием доплатить разницу за переработку плана по лекциям и брошюрам. Суд, говорится в тексте Романовой, подтвердил, что все условия контракта были выполнены.

"Русь Сидящая" написала претензию в ФСИН, где на нее не ответили. Организация подала в суд, слушание состоится 6 декабря. "Я очень хотела вернуться в декабре и лично в суде поучаствовать. Но не выходит. После всех проверок опасности меньше не стало, - отметила Романова. Она пообещала, что в скором времени будут опубликованы связанные с делом документы.

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Обзор подготовилаОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си.