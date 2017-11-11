"Дети из пробирки": 40 лет революционному методу ЭКО

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Профессор Роберт Эдвардс скончался в 2013 году, получив за три года до этого полное признание - Нобелевскую премию в области физиологии и медицины

10 ноября 1977 года в одной неприметной лаборатории в английском городе Олдем произошло чудо: оплодотворенная в чашке Петри яйцеклетка была успешно пересажена в матку женщины. Через 38 недель родилась Луиза Джой Браун - первый "ребенок из пробирки", как впоследствии стали называть детей, зачатых таким способом.

Второе имя Джой - в переводе с английского "радость" - посоветовал дать младенцу физиолог Роберт Эдвардс, благодаря десятилетним трудам которого мать новорожденной, Лесли Браун, смогла познать радость материнства.

Вопросы экстракорпорального (то есть "вне тела", в пробирке) оплодотворения занимали Эдвардса с начала 1960-х. Именно тогда он стал проводить первые эксперименты с яйцеклетками животных, полагая, что в один прекрасный день сможет помочь бездетным семьям произвести на свет собственного ребенка.

Но только после встречи с гинекологом и одним из пионеров лапароскопии Патриком Стептоу и нескольких лет их совместных поисков стал реализовываться разработанный им новый поступенчатый метод ЭКО (IVF).

Он заключался в первоначальной стимуляции яичников пациентки, затем изъятии из яичников яйцеклеток, осеменения их в пробирке и возвращении в матку уже оплодотворенного эмбриона, а то и двух-трех - для увеличения шансов наступления беременности.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Профессор Роберт Эдвардс и первый "ребенок из пробирки" Луиза Джой Браун в 2003 г.

Несмотря на успех нового метода и рождение Луизы Джой, коллеги-ученые и общество в целом, не говоря уже про церковные круги, были настроены если не отрицательно, то резко скептически.

Именно поэтому, хотя женщин-добровольцев, готовых испытать любую новую методику, лишь бы забеременеть, у Эдвардса и Стептоу было достаточно, первые годы экспериментов, а впоследствии и лечения, проходили чуть ли не в полусекретной обстановке.

ЭКО: КАК ЭТО РАБОТАЕТ: 1. Подавление естественного менструального цикла у женщины с помощью гормональных препаратов

2. Стимуляция яичников с целью произвести как можно больше яйцеклеток с помощью ежедневных гормональных инъекций (10-12 дней)

3. Сбор яйцеклеток из обоих яичников с помощью УЗИ

4. Оплодотворение в чашке Петри спермой супруга или донора

5. Имплантация шестидневного эмбриона (или двух-трех) в матку с помощью катетера SPL

В обстановке секретности и дороговизны

Грейс Макдональд, мать второго ребенка, зачатого с помощью ЭКО, об экспериментальном методе лечения бесплодия Эдвардса и Стептоу узнала случайно в 1978 году из медицинского журнала Lancet и прилетела в лабораторию на крыльях надежды.

Впоследствии в интервью газете Guardian она вспоминала, что тогда женщин-добровольцев просили хранить все процедуры в тайне, ради их же собственной безопасности, поскольку взгляд на вспомогательные способы репродукции был похож на тот, который сегодня царит в отношении, скажем, клонирования.

Грейс забеременела со второй попытки ЭКО и родила мальчика в феврале 1979 года.

Изначально Эдвардс и Стептоу намеревались предложить этот метод британской Национальной службе здравоохранения (NHS) и делать его бесплатно, но официальная медицина в те годы этого сторонилась, и тогда врачи открыли небольшую клинику в пригороде Кембриджа.

Правообладатель иллюстрации SPL Image caption Для процедуры ЭКО могут использоваться как собственные яйцеклетки и сперма супругов, так и донорские

Лечение стоило в то время 3 тыс. фунтов, тогда как среднегодовой доход в Британии был порядка 6 тыс. фунтов, а коэффициент успешности составлял всего 12%. Но несмотря на все эти препоны, недостатка в пациентках в новой клинике не было.

Сама процедура ЭКО была не из веселых: во-первых, женщины должны были находиться в стационаре и каждые три часа сдавать мочу на анализ - таким образом врачи могли следить за уровнем гормонов и провести изъятие яйцеклеток как раз в нужный момент овуляции. Это также означало, что порой все эти процедуры врачам и пациенткам приходилось проводить ночью, поскольку в деле успешного оплодотворения важен каждый час.

Более того, женщинам после подсадки эмбриона в течение какого-то времени рекомендовалось в буквальном смысле передвигаться на карачках и не принимать вертикального положения, чтобы увеличить шансы наступления беременности.

Несмотря на несовершенство этой процедуры, слухи о счастливых мамах росли, и в клинику Эдвардса и Стептоу потянулись как воодушевленные шансом на успех женщины, так и коллеги-врачи, чтобы посмотреть и перенять методику.

Их заслуги перед медициной в целом и бесплодными семьями, заполучившими свой наиценнейший в жизни подарок, были в конце концов признаны как медицинскими кругами, так и государством, правда, много лет спустя, когда Патрика Стептоу уже не было в живых: в 2010 году профессор Эдвардс получил Нобелевскую премию по медицине, а в 2011-м и британский титул рыцаря-бакалавра.

ЭКО ЗА 40 ЛЕТ 6,5 млн "детей из пробирки" по всему миру более 325 000 родилось в Британии

26,5% живых родов после переноса незамороженных эмбрионов

24,8% живых родов после переноса замороженных эмбрионов

15,6% коэффициент многоплодных беременностей Science Photo Library

Рутинная процедура

Сегодня их революционный метод уже не рассматривается - во всяком случае большей частью населения - как нежелательное вмешательство человека в божий промысел, а процент успеха составляет, по данным британской NHS, около 30%.

Он позволяет преодолеть даже такие казавшиеся прежде неприступными препятствия на пути к появлению собственного ребенка, как непроходимость маточных труб или истощение функции яичников.

ЭКО стало рутинной процедурой, доступной и в рамках бесплатной медицины (при наличии ряда показаний), к тому же появилась возможность использования донорских яйцеклеток и спермы.

А процесс замораживания эмбрионов для хранения (не более 15 лет), как и появление метода микроинъекции сперматозоидов непосредственно в цитоплазму яйцеклетки (ИКСИ), помогает частично решить проблемы и мужского бесплодия тоже.

Исследования не стоят на месте: несколько лет назад врачи в бельгийском Институте репродуктивной технологии в Генке сумели осуществить ЭКО, заменив дорогостоящую двуокись углерода (необходимую для выращивания эмбрионов) с использованием СO-инкубатора на смесь лимонной кислоты с содой, что потенциально могло бы снизить стоимость одного курса ЭКО до примерно 170 фунтов (около 220 долларов).

Бельгийские ученые отрапортовали, что в итоге таким способом удалось получить 12 здоровых младенцев, а коэффициент успеха составил 30% - сравнимый с традиционным ЭКО, но пока этот, значительно удешевленный, метод широко не применяется.

В настоящий момент, по данным NHS, в Англии и Уэльсе бесплатно эту процедуру в количестве трех циклов могут пройти женщины до 40 лет, которые в течение двух последних лет пытались зачать естественным способом или же прошли 12 циклов внутриматочного осеменения.

Средний возраст британок, прибегающих к ЭКО, составляет 35 лет, и эта цифра сохраняется неизменной довольно продолжительное время.

Женщинам в возрасте 40-42 лет предлагается только один бесплатный цикл, но в любом случае по каждому случаю предоставления бесплатного ЭКО решение принимает местная - районная - комиссия минздрава (CCG), которая учитывает ряд факторов, например, есть ли у женщины дети (от предыдущих браков, связей), курит ли она, не страдает ли ожирением.

И хотя Национальный институт охраны здоровья и совершенствования медпомощи (NICE) рекомендует, чтобы всем отвечающим требованиям женщинам до 43-х лет предоставлялось три бесплатных цикла ЭКО, зачастую районная комиссия CCG одобряет только один, поэтому все зависит от конкретного района - в более благополучном, имеющим больше средств, у женщины больше шансов бесплатно пройти все три курса через NHS.

ЭКО В РОССИИ 1986 родился первый ребенок, девочка Лена 15% семей страдают бесплодием

2013 г. ЭКО делается бесплатно по полису ОМС при наличии показаний

74 000 циклов ЭКО было проведено в 2015 г.

90 000-150 000 руб базовая стоимость ЭКО в московской клинике SPL

Российский опыт

В России по закону 2013 года вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), к которым относится и ЭКО, можно сделать бесплатно по полису ОМС, причем получить эту помощь могут как пары, состоящие в браке, так и живущие гражданским союзом, и даже одинокие женщины, как правило, в возрасте от 20 до 40 лет.

В среднем стоимость ЭКО варьируется от 90 000 до 230 000 рублей, и каждый год в результате экстракорпорального оплодотворения в России рождается примерно 8 000 детей.

Не менее 15% семей в России бесплодны, и, по данным российской ассоциации репродукции человека, в 2015 году было осуществлено около 74 тыс. циклов ЭКО.

Вместе с тем, по данным московской Клиники репродуктивной медицины, Россия сейчас на последнем месте по применению ВРТ среди европейских стран.

Коэффициент успешности ЭКО, безусловно, показывает, что оно не является панацеей, и помогает не всем женщинам. Тем более что в западных странах возраст, когда женщины начинают задумываться о том, чтобы родить ребенка, ползет вверх, что тоже не помогает в деле продолжения рода.

И тем не менее, специалисты считают, что на данном этапе ЭКО - это завершающий этап в лечении бесплодия, если только врачи не найдут способа выращивать здоровые яйцеклетки из, скажем, клеток волос женщины. Фантастика?

Но всего 40 лет назад фантастикой считали и ЭКО.