Почему лидеров Страны Басков тревожит ситуация в Каталонии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В субботу на улицы Бильбао вышли демонстранты, протестующие против реакции правительства Испании по отношению к Каталонии

На фоне каталонского кризиса правительство Страны Басков оказалось в затруднительном положении. Долгие годы леворадикальная сепаратистская организация ЭТА применяла террористические методы борьбы за независимость региона от Испании.

С одной стороны, правительство Страны Басков должно поддержать власти Каталонии в их желании определять собственное будущее. У обоих регионов большая степень самоуправления, собственные языки и культурные традиции. Обе испанские автономии имеют давнюю историю если не полноценной независимости, то по меньшей мере обособленного существования в составе более крупных государств.

Но с другой стороны, нынешнее руководство Страны Басков не хочет, чтобы какие-либо акции неповиновения поставили под угрозу прогресс, которого ему удалось добиться на пути к самоуправлению региона.

Так как же лидеры басков реагируют на каталонский кризис?

Усвоенные уроки

Правительство региона, во главе которого последние годы стоит умеренный сторонник автономии Иньиго Уркулью из Баскской националистической партии, выразило дипломатичную поддержку стремлениям Каталонии, одновременно назвав тревожной ситуацию, сложившуюся после референдума 1 октября.

Уркулью заявил, что референдум не может считаться законным, а его результаты - обязательными для исполнения.

Директор мадридского представительства Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Франсиско де Борха Лашерас называет Баскскую националистическую партию "прежде всего, партией закона и порядка". По его мнению, сторонникам партии не нравится хаос, происходящий сейчас в Каталонии.

Лашерас, сам уроженец Страны Басков, связывает такой осторожный подход с прошлым региона.

За 45 лет активных действий сепаратистской группировки ЭТА было убито более 800 человек, Лишь в 2011 году организация объявила о полном прекращении боевых действий.

"Этот мрачный период, когда баскское общество было расколото, закончился,- говорит он. - Извлеченный из этого периода урок состоит в том, что нет никакого смысла биться за независимость, потому что это придает энергии и сил оппозиции".

По мнению эксперта, у басков нет причин завидовать каталонцам.

Конечно, Страна Басков находится, по сравнению с Каталонией, в куда лучших условиях в плане самоуправления. В отличие от каталонцев, баски не перечисляют Мадриду больше налогов, чем государственная казна расходует на их регион, - это правило, закрепленное в законе.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption 20 декабря 1973 года. После убийства премьер-министра Испании Луиса Карреро Бланко боевиками ЭТА полицейские осматривают место преступления

Важнейший союзник

Предыдущие лидеры басков требовали еще больше свободы.

Хуан Хосе Ибаррече Маркуарту, ныне неформальный лидер Баскской националистической партии, в бытность свою главой автономии в 1999-2009 годах, настаивал на проведении референдума о самоопределении.

Но на пути реализации этого плана встал пункт в конституции Испании, где государство названо неделимым. В 2005 году конгресс депутатов (нижняя палата испанского парламента) отклонил его предложения, а законы региона, устанавливающие рамки для обязательного голосования, были опротестованы конституционным судом Испании.

С тех пор ЭТА объявила об окончании вооруженной борьбы, и теперь большую обеспокоенность вызывают социально-экономические проблемы, нежели политический символизм.

Поддержка независимости

В Стране Басков

Согласно недавним исследованиям, поддержка независимости среди басков в последние годы снизилась. Исследование, проведенное Университетом Деусто в 2017 году, показало, что 17% басков поддерживают независимость от Испании, 29% довольны нынешним уровнем самоуправления и 38% высказались за дальнейшее усиление автономии.

В Каталонии

Власти Каталонии утверждают, что 90% из 2 миллионов 300 тысяч голосов, которые они смогли посчитать во время запрещенного референдума в октябре этого года, были отданы за отделение от Испании. Явка составила, как говорят, 43%. Это означает, что около 38% имеющих право голоса проголосовало за независимость, и, хотя независимо подтвердить эти утверждения невозможно, они укладываются в русло некоторых опросов, проводившихся в последние годы.

В 2015 году на выборах в парламент Каталонии выступающие за независимость партии набрали 48%, достаточно для того, чтобы заручиться большинством в парламенте.

Уркулью наладил рабочие отношения с центральным правительством, добившись улучшения финансовых условий для региона, а также расширения степени местного самоуправления.

Как выразился зубр баскской журналистики Луис Айзпиоли, Уркулью знает, что баскам уже хватило приключений.

В испанском парламенте Баскская националистическая партия выступает важным союзником партии премьер-министра Рахоя, которая нуждается в поддержке басков для принятия ключевых законов, в частности бюджета Испании на 2018 год.

Но Уркулью сталкивается с давлением внутри региона со стороны сил, открыто ратующих за независимость.

Одной из них является крайне левая партия "Единство Страны басков" ("Билду"), получившая 21% голосов на региональных выборах в 2016 году, в то время как Баскская националистическая партия набрала 38%.

Это очень тонкий баланс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Иньиго Уркулью (в центре) вынужден балансировать между необходимость договариваться с правящей партией Испании и требованиями баскских националистов

Переговоры

Лидер басков критиковал правительство Мариано Рахоя за использование судов в политических целях после того, как восемь бывших членов смещенного правительства Каталонии были взяты под стражу по решению мадридского суда без права освобождения под залог.

"Это худшее решение, которое только можно было бы предпринять, - заявил Уркулью. - Это показывает полное отсутствие политического мышления".

Известно, что баскский премьер участвовал в продолжавшихся 11 часов переговорах, призванных не допустить, чтобы Карлес Пучдемон в одностороннем порядке объявил о независимости Каталонии в региональном парламенте. Он безуспешно пытался убедить Пучдемона отступить и объявить досрочные выборы.

Что дальше?

То, что Пучдемон не остановился, создало проблему и для Уркулью.

На политической арене Испании он играет роль негромкого, но эффективного функционера, поэтому его попытка договориться о перемирии между Мадридом и Барселоной была воспринято как поражение.

И пока испанское руководство продолжает подавлять каталонский сепаратизм, арестовывая его политических лидеров, Уркулью будет трудно продолжать следовать собственной повестке, направленной на улучшение условий самоуправления для своего региона, помогая правительству Рахоя проводить через парламент нужные тому законы.

Но лидер басков не будет паниковать. Положение его партии, как партии, входящей в правительство и имеющей глубокие связи в деловых кругах, а также ее репутация, построенная более чем на столетнем отстаивании интересов басков, делает его корабль устойчивым даже в шторм.

По мнению Борха Лашераса, Баскская националистическая партия представляет собой любопытный феномен: "Унее две души - одна цинично-прагматичная, а другая - реформаторская, ищущая все большего самоуправления".