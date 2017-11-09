Пресса Британии: фейковые новости и роль России в "брексите"

В обзоре британских газет:

Британия хочет разобраться с российской "фабрикой троллей"

Как пишет Times, Россию заподозрили в распространении дезинформации в Кении о том, что Великобритания якобы вмешивается в выборы в африканских странах.

Обвинения в адрес Британии и США, направленные на подрыв принципов демократического процесса в Кении, в большом количестве появились в соцсетях и на распространяющих фальшивые новости интернет-порталах страны. Это вызвало тревогу у Форин-офиса.

Озабоченность за прошедший месяц также выразили и другие подразделения правительства в связи с "российским следом" в распространяемой антибританской пропаганде, сообщил Times источник во властных структурах.

Впрочем, в этом убеждены не все: некоторые сотрудники министерства иностранных дел полагают, что распространением дезинформации занимаются внутренние силы в самой Кении.

Опасения о вероятном участии России в распространении антибританских настроений в других странах приобрели актуальность на фоне начатого недавно расследования о возможном вмешательстве Москвы в преддверии референдума по "брекситу".

Избирательная комиссия, занимающаяся расследованием, связалась с компаниями Facebook и Twitter, после того, как Россию обвинили в попытках повлиять на выборы в США, а спецслужбы предположили, что Москва пытается негативно повлиять на демократические процессы в Британии, отмечает газета.

В преддверии выборов в Кении, состоявшихся 8 августа, и последовавших затем повторных выборах 26 октября, резко возросла активность по-видимому сфабрикованных и хорошо скоординированных сообщений в соцсетях страны с нападками на международных наблюдателей и дипломатов, а также представителей оппозиции.

Их быстрому распространению способствовала широкая распространенность мобильных телефонов в Кении и высокая скорость мобильного интернета.

Пропагандистские материалы появлялись на сайтах фейковых новостей, копирующих названия известных новостных агентств, а также в хэштегах "Твиттера". Проплаченные реклама и результаты поисков возникали в поисковике Google и в соцсетях Facebook, Twitter и Instagram, сообщает издание.

В продолжение темы о вероятном вмешательстве Кремля в дела иностранных государств Times публикует интервью с депутатом британского парламента Дэмиеном Коллинзом, возглавляющим расследование об источниках фейковых новостей.

Если в США в борьбе с ложными новостями задействованы огромные ресурсы, включая крупные высокотехнологичные компании, то в Британии масштабы этого намного скромнее. "Не было проведено достаточного анализа того, что произошло во время выборов в нашей стране", - цитирует Коллинза издание.

"Мне кажется, нам необходимо либо успокоить себя, убедившись, что проблемы не было, или попытаться понять ее, если она была. Это серьезная проблема, если россияне или финансируемые из-за рубежа организации систематически злоупотребляли системами "Фейсбука" и "Твиттера", чтобы повлиять на то, как голосуют избиратели", - сказал он.

Возглавляемый Коллинзом комитет начал расследование проблемы фейковых новостей в начале года. Тогда идея о тайном манипулировании Россией принципами западной демократии казалась чем-то вроде конспирологической теории.

Однако две недели назад компания Facebook олбъявила, что во время предвыборной кампании в США оплаченную из России рекламу могли увидеть 126 млн американцев. Вероятность чего-то подобного в Британии уже не кажется чем-то фантастическим.

Вопрос в том, что именно было сделано здесь. Недавно исследование пришло к выводу, что сеть из 13 тыс. твит-ботов в преддверии голосования по "брекситу" распространяла агитационные материалы, призывавшие голосовать за выход Британии из ЕС. Вскоре после референдума сеть преркатила существование, сообщает Times.

Коллинз обратился к Twitter и Facebook с просьбой сообщить, что им известно. Его особенно поразил высокий уровень организации системы. "Похоже, в России существует целая индустрия. И это не только боты. Тысячи людей работают, сидя в офисах, распространяя ложные новости. Именно поэтому нам необходимо осознать, что это настоящая угроза нашей демократии и образу жизни", - говорит он.

Термин "фейковые новости" не имеет однозначного общепринятого определения.

Коллинз сразу дает понять, что его не устраивает трамповское понимание, суть которого в том, что все новости или мнения, которые кому-то не нравятся, являются фейковыми. Его интересует именно дезинформация, которая целенаправленно придумывалась и распространялась настоящими лжецами.

"Во время предвыборной кампании в США пользователи делились 20-ю самыми популярными фейковыми новостями чаще, чем 20-ю настоящими", - цитирует Times слова парламентария.

Часть фейковой информации - это просто спам, призванный увеличить число "кликов" и соответственно доход от рекламы, но часть преследует более пагубную цель, пытаясь повлиять на настроения в обществе и в конечном счете на результаты выборов, пишет издание.

Растущая цена на нефть не сильно помогает российским акциям

Обозреватель Financial Times Алан Ливси анализирует нынешнее состояние финансового рынка России.

Россия в этом году добыла больше нефти, чем Саудовская Аравия, и больше, чем Иран и Ирак вместе взятые. С учетом роста цен на нефть можно было бы ожидать, что российские акции покажут себя лучше акций компаний развивающихся стран. И на самом деле за последние три месяца российский рынок вырос примерно на одну десятую в долларовом выражении, что превышает показатель индекса развивающихся рынков MSCI.

Однако результативность России могла бы быть и выше.

Пройдет еще немало времени, прежде чем российским фондовым акциям удастся приблизиться к долгосрочному показателю индекса, пишет FT.

Даже после скачка российский индекс MSCI отстает от общего годового показателя на 30%. С того момента, когда цены на нефть достигли минимального показателя в январе 2016 года, наибольшую выгоду получил крупнейший банк России - Сбербанк. С укреплением рубля снизилась инфляция, а маржа процентных ставок для банков стала выше, пишет газета.

Но акции российских нефтяных компаний не показали такой же динамики с января 2016 года. Во многом это связано с вялой ценой на нефть в первой половине года, из-за чего компаниям приходилось тратить больше из-за укрепления рубля. Но ситуация изменилась. Цены на нефть вернулись к показателям трехлетней давности, и, похоже, у российских компаний будет достаточно денежных средств, чтобы выплатить высокие дивиденды.

Безусловно, нынешние экономические санкции против России и угроза введения новых, с учетом ведущегося в США расследования, не способствуют улучшению ситуации. Но не стоит забывать, что акции энергетических компаний представляют примерно половину рынка.

Стоимость нефти в рублевом эквиваленте достаточно высока, чтобы положительно повлиять на сложившееся положение. Поэтому вполне можно ожидать, что в ближайшее время стоимость национальной валюты достигнет своего реального значения, сообщает FT.

Древнеримский храм в Сити откроют для публики

Лондонский храм римской эпохи в честь божества Митры вскоре вновь откроет двери перед посетителями, сообщает Guardian. Некоторое время археологическая находка располагалась на крыше парковки, но теперь экспозиция будет находиться на своем первоначальном месте.

Все желающие смогут спуститься по каменной лестнице в подземелье, находящееся под зданием европейской штаб-квартиры компании Bloomberg.

Римляне построили храм Митры примерно в 240 г. н.э. Культ божества было перенят у восточных народов, и его особенно почитали римские солдаты, которые поклонялись ему при свете факелов в подземных храмах, где кровь жертвенных животных впитывалась в грязный пол.

"Это был таинственный культ, и его секреты его ритуалов так и не были раскрыты. Ничего не известно о том, что происходило в храмах, не сохранилось никаких книг о Митре, - рассказывает ведущий археолог Музея лондонской археологии Софи Джексон. - Известно только, что быков там в жертву не приносили. Места там было мало, так что вряд ли кому-то потом удалось бы выбраться оттуда живым".

Открытие храма в 1954 году стало сенсацией, однако появившаяся там экспозиция стала одной из самых неудачных достопримечательностей города.

Первоначальное любопытство общественности к находке было очень велико, и даже тогдашний премьер-министр Уинстон Черчилль проявил интерес, из-за чего застройщику пришлось отменить первоначальный план по снесению фундамента и возведению там офисного здания.

В результате восемь лет спустя стены храма были частично восстановлены в 30 метрах от изначального расположения - с ошибками и частично с использованием не аутентичных материалов. Найденная археологами голова божества и резьба на камне были отправлены в Музей Лондона. Уникальные скамьи были выброшены на свалку.

Восстановленный храм откроет двери для посетителей уже 14 ноября, пишет газета.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com