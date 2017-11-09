СМИ России: Овечкин поделится с Путиным фан-клубом

В обзоре российских газет:

"Ведомости": любовь к пицце и президенту

Движение Putin Team ("Команда Путина"), о создании которого объявил лидер клуба НХЛ "Вашингтон кэпиталз" Александр Овечкин, должно объединить знаменитостей и может стать частью избирательной кампании президента России. "Ведомости" узнали, что идея движения родилась не в Кремле, но и не исходит от Овечкина: все придумано в компании "ИМА-консалтинг".

Компания "ИМА-консалтинг" в августе выиграла конкурс Центризбиркома на создание концепции информационно-разъяснительной кампании на выборах президента. ИМА будет одним из ключевых игроков во всем, что задумано Кремлем к этим выборам, говорит близкий к администрации президента человек, а движение Овечкина может стать частью кампании Путина.

Издание напоминает, что в середине сентября Овечкин стал лицом американской сети пиццерий "Папа Джонс" в России, там отметили, что политические взгляды не важны для сотрудничества, и объединяет Овечкина и "Папу Джонса" любовь к пицце.

Призыв встать на сторону президента поддержали включенный в зал славы НХЛ Павел Буре и игрок петербургского СКА Илья Ковальчук, а также губернаторы Тульской и Московской областей Алексей Дюмин и Андрей Воробьев.

Подобные организации ранее создавались в России: в декабре 2007 года появилось движение "За Путина", выступавшее за сохранение его у власти. Через два года один из учредителей движения, адвокат Павел Астахов, был назначен уполномоченным по правам ребенка.

Движение Овечкина в первую очередь полезно Кремлю, чтобы помочь расшатать сложившийся на Западе стереотип, согласно которому лучшие люди в России Путина не поддерживают, а являются сторонниками оппозиции, говорит политолог Евгений Минченко. Появление в лагере сторонников Путина такой популярной на Западе фигуры, как Овечкин, повышает легитимность президента в глазах Запада. Эксперт лично видел, как к Овечкину относятся в Вашингтоне, где у него "очень большой фан-клуб".

На международной арене подобные движения нужны всегда, не только перед выборами, уверен близкий к Кремлю политолог Андрей Колядин. Движение способно принести Путину дополнительные голоса и внутри России, считает эксперт: Овечкин - лидер общественного мнения для очень многих людей, а найти таких лидеров, которые тебя искренне поддерживают, - это большой талант технологов любого политика, идущего на выборы.

"Ведомости": чиновников поделят на касты

К новому сроку Владимира Путина готовят масштабную реформу государственного управления, сообщают "Ведомости". Система в застое: на низкие позиции идут часто те, кто не смог реализовать себя в бизнесе, а на высоких позициях сидят годами те, кого не отпускают, признает высокопоставленный чиновник.

Одну из концепций "другой работы" с кадрами подготовила РАНХиГС, которая предлагает оставить в ранге госслужащих только часть чиновников, в основном тех, кто принимает ключевые решения. Попасть в касту избранных будет трудней - у них дополнительные льготы и гарантии, но и высокая ответственность, и серьезные ограничения. Остальные станут работать в условиях, "приближенных к бизнесу", предлагают эксперты.

Мотивация и оплата труда нечиновников будет максимально приближена к рынку. Основная часть - оклад, а не непрозрачные надбавки, как сейчас, премии будут напрямую связаны с эффективностью, для этого станут проводить анкетирование клиентов.

В Германии, рассказывает проректор РАНХиГС Александр Сафонов, можно принять присягу и получить статус госслужащего, а можно стать проектным менеджером. Разница в том, что менеджеры приходят как раз на высшие должности - они от победившей партии - и с ними остаются чиновники-аксакалы, которые обеспечивают преемственность, объясняет он: такие же аксакалы есть и в США.

На госслужбе уровень принимающих решения начинается с директора департамента, но все зависит от министерства, говорит бывший замминистра финансов Сергей Шаталов. Вопрос, под какие именно ограничения попадает эта каста высших чиновников, продолжает Шаталов: "Что с необходимостью подавать декларацию о доходах? Должны ли временные чиновники также ее подавать? Коррупционный фактор есть на всех уровнях". И надо ли чиновнику избавляться от всех активов и счетов ради временной работы, замечает он.

РБК: военным повышают зарплату

На повышение зарплат военных заложено 300 млрд рублей (около 5 млрд долларов), сообщает РБК. Индексация денежного довольствия военных не проводилась пять лет и теперь предполагается трехлетняя программа повышения. К 2020 году государство будет тратить на выплаты жалованья военным около 14% бюджета, уточняет газета.

Издание уточняет, что к военнослужащим по закону приравнены сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, ФСИН и государственной противопожарной службы. К военнослужащим также относятся сотрудники ФСБ, ФСО и Службы внешней разведки.

Выплаты военным и силовикам будут расти теми же темпами, что и зарплаты работников бюджетной сферы, не охваченных майскими указами президента, федеральных госслужащих и парламентариев, а также судей, прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета: всем им запланирована индексация по 4% в год, не проводившаяся несколько лет.

Заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин поддерживает повышение денежного содержания как военных, так и госслужащих. "Уровень жизни у нас остановился, а некоторые считают, что и упал. Возможно, до заморозки индексации зарплаты генералов выросли в десять раз, но у рядового сержантского состава мало что изменилось, с чем могут быть связаны текущие проблемы с комплектованием так называемых контрактников", - отметил он.

Эксперт ЦСР Илья Соколов, напротив, считает нецелесообразным одинаково индексировать содержание бюджетников и военных в условиях перехода последних на контрактную систему оплаты. "Когда-то военнослужащие получали меньше средней зарплаты по экономике, но после того как в 2010-2011 годах провели реформу армии и существенно повысили им денежное довольствие, дополнительная индексация потеряла смысл. То же касается и льготной ипотеки, которой нет у бюджетников", - говорит он.

Ранее источник РБК в Госдуме и источник в Минобороны говорили, что обсуждается возможность индексации жалованья военных на более высокий уровень. На недостаточное увеличение довольствия жаловался оборонный комитет Госдумы в своем заключении на проект бюджета. Депутаты комитета подчеркивали, что за то время, пока оклады не индексировались, цены в стране выросли на 46%, стоимость минимального набора продуктов питания поднялась почти на 60%.

Всего индексация затронет как минимум 2,7 млн человек, а с учетом гражданского персонала Вооруженных сил, оплата труда которого тоже будет индексироваться на 4%, количество охваченных лиц превысит 3,5 млн.

"Коммерсант": американские военные проникли на российскую подлодку

Между Россией и Индией разгорелся беспрецедентный скандал: Москва заподозрила Дели в допуске представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra эксплуатируется ВМС Индии.

О проблемах вокруг подводной лодки Chakra сообщил сайт Strategypage.com. Ссылаясь на свои источники, портал утверждал: Москва подозревает, что Дели, несмотря на прописанные в договоре условия лизинга, допустил на подводную лодку Chakra представителей ВМС США, которые ознакомились с ее внутренними системами.

Топ-менеджер одного из предприятий судостроительной отрасли утверждает, что теоретически никакой проблемы появление представителей ВМС США на субмарине не составляет, поскольку без чертежей и технической документации на подлодку (они находятся у российских специалистов) разобраться в ее системах крайне сложно: "Этот вопрос лежит уже в политической плоскости, почему и для чего они это сделали".

Другой собеседник, работающий в системе ВТС, называет возмутительным сам факт появления служащих ВМС США на российской подлодке: "Среди них присутствовали хорошо подготовленные технические специалисты, какую-никакую, но информацию для себя они оттуда вынесли".

"Коммерсант" пишет, что инцидент грозит серьезно осложнить переговоры как по аренде второй атомной субмарины, так и по другим проектам в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Решать накопившиеся вопросы с одним из самых крупных приобретателей российского оружия придется вице-премьеру Дмитрию Рогозину, который намеревается приехать в Индию в декабре.

"НГ": разгон "муравейника" принесет рост цен и появление "схем"

Решить проблемы обманутых дольщиков мирным способом чиновники так и не смогли, пишет "Независимая газета". Поэтому в Кремле решили разрушить весь "строительный муравейник" долевого строительства.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план поэтапного перехода в течение трех лет от привлечения средств граждан к иным формам финансирования строительства жилья, напоминает издание. Ведь проблема обманутых дольщиков остается крайне болезненной.

По словам главы минстроя Михаила Меня, на сегодняшний день в 72 субъектах РФ есть проблемные объекты в сфере строительства. А в реестр обманутых дольщиков включено около 36,6 тыс. россиян. Впрочем, включение в реестр носит заявительный характер: число обманутых дольщиков может составлять как минимум 86 тыс. человек.

Между тем на сегодняшний день люди проинвестировали в договоры долевого участия в среднем около 3,5 трлн руб. "И нам банковская система страны должна ответить, за сколько по времени и за какую стоимость они заместят эти 3,5 трлн руб., и вообще по силам ли банковской системе заместить такой объем и в какой период", - сомневается Михаил Мень.

Действительно, заместить такой объем средств будет непросто, считают эксперты. "Причин несколько. Первая связана с политикой кредиторов. Так, далеко не все игроки банковской отрасли готовы кредитовать девелоперов, считая их бизнес высокорискованным. Кроме того, сами банки зачастую не заинтересованы в активной выдаче кредитов на строительство. Ведь свою прибыль они скорее всего начнут получать только через два-три года, после того как объект будет сдан и начнется реализация жилья", - рассказывает управляющий партнер "Метриум Групп" Мария Литинецкая.

Эксперты ожидают в отрасли серьезных изменений: цена квадратного метра может вырасти на треть, а половина застройщиков просто исчезнут. При этом следует ждать расцвета полулегальных схем привлечения денег в строительство: от сомнительных товариществ до экзотических кооперативов.

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Обзор подготовилаОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си.