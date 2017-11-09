Звезда-зомби, пять раз пережившая превращение в сверхновую

Правообладатель иллюстрации SPL Image caption Рисунок художника: загадочная звезда-зомби продолжала светиться 600 дней

Эта звезда - космический эквивалент персонажа из фильма ужасов про зомби. Она никак не хотела окончательно умереть.

Обычно, когда звезды превращаются в сверхновые, они умирают в результате единственного взрыва.

Однако астрономы обнаружили звезду, пережившую даже не один, а пять таких взрывов.

Эта звезда-зомби продолжала взрываться почти два года - в шесть раз дольше, чем это обычно происходит при появлении сверхновой звезды.

Подробности наблюдений международной группы ученых опубликованы в академическом журнале Nature.

"Эта сверхновая переворачивает все, что мы знаем о таких звездах. Это самая большая загадка, с которой я столкнулся за почти десятилетие наблюдений за взрывами звезд", - говорит соавтор статьи Айэйр Аркави, сотрудник калифорнийского отделения обсерватории Las Cumbres (LCO).

За загадочным небесным телом под названием iPTF14hls начали следить в сентябре 2014 года в ходе изучения космоса с помощью широкодиапазонной камеры.

В январе 2015 года астрономы классифицировали этот объект как взрывающуюся звезду, и поначалу ничего необычного в ее поведении отмечено не было.

При появлении обычной суперновой взрыв в центре звезды с огромной скоростью выбрасывает значительную массу вещества из своей внешней оболочки в окружающее межзвездное пространство.

Расширение этой материи высвобождает гигантскую энергию, вызывая яркое свечение, продолжающееся до 100 дней, после чего звезда гаснет.

Image caption Слева - снимок 1954 года, на котором зафиксирован взрыв iPTF14hls. Справа - фотография 1993 года, где взрыва уже не видно

Но в случае с iPTF14hls вскоре стало ясно, что эта звезда не собирается вести себя в соответствии с ожиданиями ученых.

Во-первых, она не потухла, а продолжала ярко светиться 600 дней.

Во-вторых, астрономы обнаружили, что яркость звезды варьируется в диапазоне до 50% без какой-либо закономерности - так, как будто она взрывается снова и снова.

И вместо того, чтобы охладиться, как ожидалось, объект продолжал поддерживать почти постоянную температуру примерно в 5700 градусов Цельсия.

60 лет спустя

Еще больше ученых заинтриговало то, что, прочесывая архивы, они обнаружили взрыв, зафиксированный в том же самом месте в 1954 году.

Эта находка позволила предположить, что десятки лет назад звезда пережила взрыв, чтобы вновь сдетонировать через 60 лет, в 2014 году.

Звезда iPTF14hls может оказаться первым известным нам примером так называемой пульсирующей парно-нестабильной сверхновой.

Считается, что парно-нестабильные сверхновые возникали на ранних этапах жизни Вселенной в результате взрывов первых светил, целиком состоявших из водорода и гелия. Они были значительно тяжелее даже крупных современных звезд.

"Согласно теории, возможно, это результат взрыва звезды настолько массивной и горячей, что в ее ядре возникла антиматерия", - говорит ученый Калифорнийского университета в Беркли Дэниел Кейсен.

"Это должно было привести к крайне нестабильному поведению звезды и к серии ярких взрывов на протяжении нескольких лет", - говорит ученый.

Этот процесс может повториться через десятки лет, прежде чем последуют окончательный взрыв и превращение звезды в черную дыру.

"Это - теория, выдвинутая учеными, но объект, так хорошо соответствующий ей, обнаружен впервые, - говорит сотрудница Королевского университета Белфаста Кейт Магуайр. - Это очень необычно".

Профессор Калифорнийского университета Стен Вулси пишет в статье, опубликованной в Nature, что, согласно теории пульсирующих парно-нестабильных сверхновых, массивная звезда может потерять около половины своей массы до того, как начнется фаза активной пульсации.

Как признает ученый, не все, что мы знаем о таких звездах-зомби, отвечает этой теории, и остается много неопределенностей.

"На данный момент не опубликована подробная модель, способная объяснить наблюдающуюся эмиссию и постоянную температуру iPTF14hls, не говоря уже о возможном взрыве 60 лет назад", - пишет Стен Вулси.

"Пока что сверхновая предлагает астрономам самое для них увлекательное: что-то, что они не могут понять", - говорит ученый.