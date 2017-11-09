В Китае заблокирован "Твиттер". Как же Трамп твитит?

Правообладатель иллюстрации Twitter/@realDonaldTrump

После того как на прошлой неделе сотрудник "Твиттера" в последний день работы деактивировал аккаунт Дональда Трампа на 11 минут, многие приготовились к более длительной паузе: президенту США предстоял визит в Китай.

Коммунистические власти самой густонаселенной страны мира жестко контролируют интернет. "Великий китайский файерволл" фильтрует поисковые запросы и блокирует доступ ко многим западным сервисам, включая "Твиттер" и "Фейсбук".

Однако для Трампа было сделано исключение. Еще перед визитом Пекин пообещал приподнять железный занавес для президентских твитов, а Белый дом, со своей стороны, заверял, что у него достаточно технических средств, чтобы обеспечить интернет-связь Трампа с миром в любой точке планеты.

Трамп не преминул прошмыгнуть в дыру в китайской интернет-стене и не только отправил несколько твитов с благодарностями за теплый прием и угрозами в адрес Северной Кореи, но даже поменял заглавную фотографию своего аккаунта на снимок себя в компании Си Цзиньпина, двух первых леди и артистов в национальных одеждах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп докричался до 42 млн своих подписчиков даже через китайскую интернет-стену

У истории китайских твитов Трампа два аспекта: технический и политический.

"Твиттер" как привилегия

Китай блокирует тысячи сайтов и запрещает доступ ко многим социальным сетям и мессенджерам, включая WhatsApp и Instagram. Сайт Би-би-си в прошлом также подвергался блокировке, равно как и онлайн-ресурсы газеты New York Times и журнала Economist.

Image caption Трамп поблагодарил китайцев за прекрасный прием большим СПАСИБО

Многие обходят запреты благодаря VPN-сервисам, однако власти постепенно закручивают гайки.

Правда, порой они готовы и ослабить их.

Так, в 2013 году чиновники рассматривали возможность частично облегчить цензуру в свободной экономической зоне Шанхая. А госинформагентство Синьхуа пользуется "Твиттером" для продвижения своих материалов - к недовольству рядовых пользователей соцсетей, которые упрекают Пекин в политике двойных стандартов.

Перед прибытием Трампа замглавы китайского МИДа Чжэн Цзэгуан заверил, что у американского президента не будет проблем с доступом к "Твиттеру".

"При подготовке визитов глав государств мы всё принимаем во внимание, и вне всяких сомнений, господин президент будет иметь возможность для общения с внешним миром", - сказал он журналистам.

Image caption Еще одно СПАСИБО Си получил за вечер в Запретном городе

Правозащитников возмутил такой подход.

Директор китайского направления международной организации Human Rights Watch Софи Ричардсон сказала агентству Bloomberg: "Президент Трамп может отправлять твиты из Китая благодаря привилегии, которой председатель Си систематически лишает граждан своей страны".

Как Трамп выходит в сеть?

Сопровождающие Трампа журналисты говорят, что "Твиттер" доступен им через мобильную связь 3G или 4G с иностранной сим-картой в роуминге.

В реальности западным официальным лицам часто советуют не пользоваться собственными телефонами и компьютерами в Китае. Так что не исключено, что Трамп оставил свой дома.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Си не разделяет увлечение Трампа "Твиттером"

Из соображений безопасности США не раскрыли схему организации телекоммуникаций в ходе визита, однако по пути в Пекин один из чиновников Белого дома заверил, что Трамп сможет твитить без проблем.

"Я уверен, что у нас с собой достаточно оборудования, чтобы это обеспечить", - сказал он.

Первые три твита Трампа из Китая были отправлены через браузер, а не из приложения. Четвертый же, о годовщине победы на президентских выборах, прилетел уже из айфона, свидетельствуют данные платформы Tweetdeck.

"Твиттер" как инструмент политики

Не стоит забывать, что для Трампа "Твиттер" - политический инструмент. С его помощью он атакует политических противников и критикует другие государства, включая Китай.

Останься он без "Твиттера" в Китае - сложилось бы впечатление, что китайская цензура заставила замолчать президента США.

Поэтому чиновник Белого дома на борту президентского самолета так убеждал журналистов, что "президент будет твитить из Китая все, что ему заблагорассудится. Он таким образом напрямую общается с американцами".

Тем не менее, наблюдатели отметили разницу в тоне между китайскими твитами Трампа и некоторыми его предыдущими постами.

В Китае Трамп все больше рассыпался в благодарностях, тогда как раньше "Твиттер" служил ему трибуной для критики: он упрекал Пекин в том, что тот занижает валютный курс ради преимуществ в торговле и прилагает недостаточно усилий для обуздания ядерных амбиций Северной Кореи.

Китайскую прессу, тем временем, вдохновили благодарственные твиты Трампа и новая заглавная фотография его аккаунта. Разумеется, в их репортажах не было ни слова о том, что "Твиттер" в Китае запрещен.