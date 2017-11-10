СМИ России: реклама сделала скачок с экрана в монитор

В обзоре российских газет:

"Ведомости": "Газпром" под угрозой?

"Газпром" может потерять эксклюзивное право на экспорт газа по трубе. Об этом написано в проспекте к новому выпуску еврооблигаций компании, сообщают "Ведомости". Документ также не исключает реорганизацию компании.

"Проект стратегии по развитию энергетики в России до 2035 года предполагает сохранение монополии на экспорт трубопроводного российского газа, но нет уверенности в том, что эксклюзивное право компании в будущем не будет отменено либо наш бизнес или операционная деятельность не будут реорганизованы каким-либо другим образом", - сообщает "Газпром" в проспекте.

И если о риске потери монополии на экспорт газа уже несколько раз говорилось в проспектах к евробондам, то возможность реорганизации "Газпром" упоминает впервые, уточняет газета.

Инициатором разделения компании еще в 2015 году стал главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, напоминают "Ведомости". Его предложение включало не только отмену монополии "Газпрома" на экспорт газа, но и выделение в самостоятельную компанию всех газопроводов. Завершить разделение на отдельные компании производителя и транспортировщика газа Сечин предлагал к 2025 году.

При этом в ежеквартальной отчетности компания уже несколько лет пишет, что стремится сохраниться в нынешнем виде - добывать газ, владеть газопроводами и оставаться монопольным экспортером сырья. Реорганизация приведет к разрушению единой технологической цепочки, росту цен на газ, возникновению внешнеполитических рисков и угрозе техногенных катастроф, говорится в отчетности.

РБК: оптимизация в законе

ФНС определила новые принципы, как отличать законную оптимизацию налогов от незаконной. Действующие последние 12 лет критерии больше не применяются, пишет РБК.

Описание подхода к проведению проверок бизнеса есть в письме ФНС России в правовой системе "Гарант". Как поясняет газета, изменения связаны с вступлением в силу поправок в налоговый кодекс, которые впервые установили признаки незаконных схем ухода от налогов. Реализация этих правил на практике может привести к повороту во взаимодействии ФНС и бизнеса, считают опрошенные РБК юристы.

Основанием для налоговых претензий, в частности, может стать нереальность исполнения сделки тем контрагентом, с которым у предприятия заключен договор. Внимание будут обращать и на условия договора. Налоговое ведомство подчеркивает, что в ходе проверок следует собирать доказательства умышленных действий руководителей и учредителей компании, нацеленных на уход от налогов.

Если налоговый орган сможет доказать умысел в действиях налогоплательщика, то сумма штрафа будет рассчитываться исходя из 40% от суммы неуплаченных налогов.

"Ведомости": "транспортная стратегия пойдет в обход"

В обновленной транспортной стратегии до 2030 года чиновники хотят возродить старую, еще советскую идею активно строить обходы городов-миллионников, пишут "Ведомости".

Это позволит увеличить скорость транспортных потоков, сократить пробки, надеется собеседник газеты, близкий к Росавтодору. В стратегии-2030 будет заложена цель повысить скорость движения между центрами городских агломераций с населением более 1,5 млн человек, на треть должна сократиться доля городских трасс, перегруженных в часы пик, время в пути на загруженных участках федеральных дорог - на 15% к 2020 году, перечисляет представитель Росавтодора, для этого нужны в том числе обходы.

При этом трехлетний бюджет не предполагает роста расходов на строительство дорог. Многие проекты обходов уже прошли экспертизу и лежат на полке, Росавтодор считает, что при ограниченных ресурсах с них и нужно начинать.

Газета отмечает, что полноценных транзитных обходов нет у Воронежа, Волгограда, Костромы, Краснодара, Новосибирска, Уфы, Элисты, Ростова-на-Дону, Тольятти, Ярославля, Кемерова и Тюмени.

РБК: "скачок с экрана в монитор"

Рынок российской интернет-рекламы впервые обогнал телевизионный. Как сообщает газета РБК, ссылаясь на данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в третьем квартале 2017 года соотношение было 41 млрд против 36,2-36,7 млрд рублей (примерно $692 млн против $611 млн). По итогам года весь рекламный рынок России может установить исторический рекорд в 400 млрд рублей (около $6,8 млрд).

Таким образом, он уверенно претендует на пятую позицию в европейском рейтинге, приближаясь к объему рынка Италии, считают эксперты издания.

С учетом роста курса рубля к доллару динамика объема российского рекламного рынка за весь 2017 год в долларовом выражении может оказаться на уровне плюс 28-30%, и "такого высокого показателя на нашем рынке не наблюдалось с 2007 года", - отмечает сопредседатель комитета исследований, аудита и рекламных технологий АКАР Сергей Веселов.

Распределение доли рекламного рынка в пользу интернета никак не повлияет ни на объемы рынка телевизионной рекламы, ни на приоритеты рекламодателей, уверен гендиректор Национального рекламного альянса (продает рекламу "Первого канала", ВГТРК, холдинга "Газпром-медиа" и Национальной медиа группы) Сергей Васильев. "80% этих денег (интернет-рекламы) - это контекстная реклама, которая к нашему бизнесу никакого отношения не имеет", - заявил он РБК. Сама АКАР пока не уточняет данные по структуре распределения рекламы в интернет-сегменте.

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Обзор подготовила Марина Долматова, Служба мониторинга Би-би-си.