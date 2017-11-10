Бывший телохранитель рассказал, что Трамп делал в Москве

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дональд Трамп называет расследования деятельности его окружения охотой на ведьм

Сообщения о трудах спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего вмешательство Москвы в американские выборы 2016 года, идут в последнее время косяком и отодвинули на задний план аналогичные расследования, которыми занимаются одновременно несколько комитетов конгресса.

Но состоявшееся на этой неделе заседание показало, что конгрессмены тоже времени не теряют. Комитет нижней палаты по разведке допросил за закрытыми дверями высоченного бритоголового Кита Шиллера, который много лет был телохранителем Дональда Трампа и его наперсником.

Бывший нью-йоркский полицейский, вышедший на пенсию в 2002 году, Шиллер поступил к Трампу три года спустя и со временем стал ему ближе, чем кто-либо, кроме членов семьи президента.

После победы Трампа на выборах он был назначен заведовать работой Овального кабинета Белого дома и сидел в соседней комнатке.

Как пишет сайт Politico, Шиллер был первым, кто встречал Трампа с утра и последним, общавшимся с ним вечером.

Когда сотрудники президентского аппарата предлагали показать Трампу интересную статью или поделиться с ним какими-то новостями или соображениями, Трамп говорил им: "Пошлите Киту, он мне передаст".

Когда Трамп решил избавиться от директора ФБР Джеймса Коми, приказ об увольнении доставил тому на работу не кто иной, как Шиллер.

В моменты, когда кухня Белого дома не могла удовлетворить Трампа своими разносолами, он отряжал Шиллера в ближайший "Макдональдс" за гамбургером в четверть фунта, картошкой фри и яблочным пирогом.

Но выжили трамповского Санчо Пансу из Белого дома не президентские кардиологи, а новый начальник его аппарата отставной генерал Джон Келли, который ограничил доступ к Трампу всем, в том числе и верному Шиллеру. Тот не перенес этого ущемления.

Согласно другой версии, Шиллеру хронически не хватало казенного жалования, и он ушел в сентябре в частный сектор, устроившись в охранную компанию во Флориде.

Сейчас ему пришлось вернуться в нелюбимый Вашингтон: конгрессмены хотели допросить его о поездке Трампа в Москву в 2013 году.

Трамп ездил в российскую столицу на принадлежавший ему тогда на конкурс "Мисс Вселенная".

Эта поездка - один из самых колоритных эпизодов знаменитого "досье Трампа": в нем фигурируют россиянки легкого поведения, якобы выписанные Трампом с непристойными целями в номер московского отеля "Ритц-Карлтон".

Мало кто ожидал, что верный Шиллер, который много лет служил Трампу доверительным собеседником, диетологом и нянькой, подтвердит какие-то скабрезные детали досье.

Сам Трамп в прошлом говорил, что Шиллер опровергнет утверждения досье о его московских забавах.

"Кит там был, - заявил он New York Times в июле. - Он сказал: "А это что за брехня?!" Я ездил туда на один день на конкурс "Мисс Вселенная" и сразу вернулся!"

"Пять женщин"

Демократы, которые обычно приветствуют допросы трампистов, на сей раз ворчали, что республиканцы вызвали Шиллера с благословения Белого дома с намерением дискредитировать досье, оплаченное, как недавно выяснилось, руководством их партии и штабом Хиллари Клинтон.

Содержание показаний Шиллера молниеносно утекло в СМИ и никого не удивило: бывший телохранитель Трампа отказался подтвердить скабрезные детали, сделавшие 35-страничное досье популярным чтивом, и несколько раз повторил, что не имеет понятия о связях приближенных Трампа с Россией.

По сообщениям двух присутствующих, Шиллер поведал на заседании, что "русские" предложили прислать Трампу в номер пять женщин.

Шиллер, по его словам, отверг это предложение, а потом со смехом рассказал о нем Трампу, после чего тот пошел спать один.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Роберт Мюллер известен как принципиальный и неподкупный прокурор

Телеканал Си-эн-эн многозначительно отметил, что Шиллер не был с Трампом остаток ночи, а спал у себя в номере.

Адвокат Шиллера Стюарт Сирс заявил, что возмущен домыслами о его показаниях, которые, по его словам, распространяются "ангажированными инсайдерами" комитета.

Досье, которое составил бывший английский разведчик Кристофер Стил, на этой неделе снова неоднократно упоминается в СМИ, как и московский адвокат Наталия Весельницкая.

На сайте Fox News появился материал о том, что до и после встречи с сыном Трампа, произошедшей прошлым летом, Весельницкая встречалась с бывшим корреспондентом газеты Wall Street Journal Гленном Симпсоном, одним из основателей фирмы Fusion GPS, заказавшей Стилу компромат на Трампа.

Как сообщил Fox со ссылкой на конфиденциальный источник, за несколько часов до ее визита в Трамп-тауэр Весельницкая и Симпсон присутствовали в манхэттенском федеральном суде, где слушался иск минюста США против кипрской компании Prevezon Holdings российского бизнесмена Дениса Кацыва.

Весельницкая представляет Prevezon в России (в США у нее нет адвокатской лицензии и знания языка), а Симпсон имел заказ от защищавшей Prevezon адвокатской конторы BakerHostetler, поэтому они могли оказаться на одном и том же слушании чисто случайно.

Продолжение дела Prevezon

Но и Fox, и другие СМИ сообщили об их встрече очень многозначительно, равно как и о том, что они виделись и после встречи Весельницкой с Дональдом Трампом-младшим.

В четверг вечером перед манхэттенским федеральным судьей Уильямом Поули выступила адвокат Prevezon Фейт Гей, заявившая, что компания не в состоянии перечислить правительству США примерно 5,9 млн долларов, которые она обязалась заплатить по условиям заключенной в мае сделки с прокуратурой Южного округа Нью-Йорка.

Гей заявила, что все активы Prevezon заморожены, и обвинила в этом прокуратуру, которая в 2014 году попросила власти Нидерландов заморозить чуть больше 3 млн долларов, причитавшихся компании от фирмы AFI Europe.

Последняя входит в холдинг Africa Israel Ivestments, принадлежащий советскому эмигранту Льву Левиеву.

Миллиардер Левиев в 2015 году продал зятю Трампа Джареду Кушнеру несколько этажей в бывшей штаб-квартире New York Times, а в начале этого года тому удалось рефинансировать это приобретение необычайно быстро и прибыльно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Встреча Наталии Весельницкой с Дональдом Трампом-младшим вызвала большой интерес у американской прессы и следователей

Как пишет сайт The Daily Beast, в связи с этим сделка попала в поле зрения спецпрокурора Мюллера.

В октябре голландцы по сигналу американских прокуроров разморозили сумму, которую AFI Europe была должна компании Кацыва.

Но они тут же снова заморозили ее уже в связи с собственным расследованием деятельности Prevezon, которую с подачи британского инвестора Ульяма Браудера заподозрили в отмывании денег.

Весельницкой, как и Кацыву, отказывают в американской визе, но судья разрешил ей участвовать в заседании по телефону.

Прокурор Пол Монтелеони заметил судье, что арест денег в Голландии не был для Кацыва сюрпризом, поскольку в ходе переговоров о мировой сделке стороны обсуждали, что делать, если деньги застрянут в этой стране.

Но дискуссия эта со временем выдохлась.

"Моему подзащитному нечем платить!" - воскликнула Гей.

Монтелеони заявил, что на следующей неделе прокуратура представит судье план взыскания денег. Известно, что на особом счету в США лежат около 10 млн долларов, вырученных властями от продажи нью-йоркской недвижимости Prevezon.

Компания якобы приобрела их на доходы от налоговой аферы, разоблаченной покойным Сергеем Магнитским.

Fox сообщил в цитировавшемся выше материале, что Стил получил от Fusion GPS за составление досье на Трампа 168 тысяч долларов.

Fusion GPS, в свою очередь, была нанята в апреле 2016 года адвокатом Марком Элаясом, который работал юрисконсультом предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

Платила ему контора Perkins Coie, от которой Fusion GPS получила в общей сложности около миллиона долларов. Гонорар Стила поступил из этой суммы.

Комитет палаты представителей по разведке, в котором давал показания Кит Шиллер, разрабатывает версию о том, что Fusion GPS платила медийным компаниям и отдельным журналистам за заказные материалы, и затребовал у нее внутренние документы.

"Мы обнаруживаем, что в Вашингтоне полно русского влияния, - заявил по этому поводу консервативный обозреватель Washington Post Марк Тиссен. - Туда поступает много денег, чтобы оказать влияние на политический процесс у нас в Вашингтоне. Деньги текут к Хиллари Клинтон. Они текут к Fusion GPS. Они текут на лоббистскую кампанию на Капитолийском холме против закона Магнитского".

Fusion GPS отказывается предоставить конгрессу затребованные материалы и обратилась за помощью к суду.