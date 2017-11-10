Интимный портрет Барака Обамы в снимках Пита Соузы
Пит Соуза стал официальным фотографом Белого дома в 2009 году. До этого он в течение четырех лет документировал политический взлет Барака Обамы - от сенатора от Иллинойса до президента Соединенных Штатов Америки.
Соуза проводил в компании Обамы по 10-12 часов, часто семь дней в неделю. За восемь лет президентства Барака Обамы он сделал около двух миллионов его фотографий.
"Чтобы запечатлеть президента для истории, нужно работать семь дней в неделю по 24 часа в сутки, всегда быть готовым выехать по звонку, без отпуска и без больничных. Это такая работа, когда ваш мобильный BlackBerry вибрирует беспрерывно", - говорит фотограф.
Мы представляем небольшую коллекцию его лучших работ, на которых Барак Обама запечатлен то веселым, то серьезным семейным человеком с присущей ему естественной манерой общения с людьми.
20 января 2009 года в грузовом лифте по пути на инаугурационный бал президент накинул свой пиджак на плечи жены Мишель, чтобы ее согреть.
"Это был интимный момент, сотрудники администрации и охрана старались не смотреть в его сторону", - вспоминает Соуза.
На снимке ниже - Обама поправляет воротничок после приема в Белом доме. Он направляется в свою резиденцию.
Фотографии Пита Соузы представляют Барака Обаму как примерного семьянина. Фотограф снял Обаму, когда тот пришел поболеть за свою дочь Сашу, игравшую в баскетбол. Два тренера не смогли приехать на этот матч.
"Президент и его тогдашний помощник Реджи Лав взяли на себя тренерские обязанности на время этой субботней игры, - вспоминает Соуза. - На фото видна их реакция на игру, за которой они наблюдали вместе с членами команды Саши".
Первые три месяца 2010 года Обама посвятил подготовке закона о реформе системы здравоохранения. Он был принят 21 марта.
В один из тех дней начался необычайно сильный снегопад, приостановивший работу правительства на несколько дней. Обама воспользовался этой возможностью, чтобы провести время со своими дочерьми - Сашей и Малией.
На снимке выше Барак Обама общается с детьми из детского сада вашингтонского пригорода Бетесда в штате Мэриленд.
Президент поехал в школу Саши на окончание учебного года и по дороге заметил детишек, смотревших на него из окна.
Президент Обама любил общаться с людьми самых разных возрастов. На снимке ниже он разговаривает с Тельмой "Максин" Пиппер Макнэйр после подписания им закона о посмертном награждении Золотой памятной медалью конгресса четырех жертв взрыва в 1963 году в баптистской церкви в Алабаме.
Среди погибших была дочь Тельмы Макнэйр.
Президент Обама беседует с канцлером Ангелой Меркель на саммите G7 в Германии.
За восемь лет, проведенные Обамой в Белом доме, эти два политика наладили тесные связи и хорошие отношения.
Многие фотографии Соузы посвящены общению Барака Обамы с детьми.
На этом снимке выше Обама держит одетую в костюм для Хеллоуина дочь заместителя советника по национальной безопасности Бена Роудса.
А в Лондоне, в Кенсингтонском дворце, Обама встретился с другим, более знаменитым молодым человеком - принцем Джорджем, правнуком королевы.
Все эти фотографии вошли в книгу Пита Соузы "Обама: интимный портрет".