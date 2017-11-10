Пит Соуза стал официальным фотографом Белого дома в 2009 году. До этого он в течение четырех лет документировал политический взлет Барака Обамы - от сенатора от Иллинойса до президента Соединенных Штатов Америки.

Соуза проводил в компании Обамы по 10-12 часов, часто семь дней в неделю. За восемь лет президентства Барака Обамы он сделал около двух миллионов его фотографий.

"Чтобы запечатлеть президента для истории, нужно работать семь дней в неделю по 24 часа в сутки, всегда быть готовым выехать по звонку, без отпуска и без больничных. Это такая работа, когда ваш мобильный BlackBerry вибрирует беспрерывно", - говорит фотограф.

Правообладатель иллюстрации Pete Souza

Мы представляем небольшую коллекцию его лучших работ, на которых Барак Обама запечатлен то веселым, то серьезным семейным человеком с присущей ему естественной манерой общения с людьми.

20 января 2009 года в грузовом лифте по пути на инаугурационный бал президент накинул свой пиджак на плечи жены Мишель, чтобы ее согреть.

"Это был интимный момент, сотрудники администрации и охрана старались не смотреть в его сторону", - вспоминает Соуза.

На снимке ниже - Обама поправляет воротничок после приема в Белом доме. Он направляется в свою резиденцию.

Правообладатель иллюстрации Pete Souza

Правообладатель иллюстрации Pete Souza

Фотографии Пита Соузы представляют Барака Обаму как примерного семьянина. Фотограф снял Обаму, когда тот пришел поболеть за свою дочь Сашу, игравшую в баскетбол. Два тренера не смогли приехать на этот матч.

"Президент и его тогдашний помощник Реджи Лав взяли на себя тренерские обязанности на время этой субботней игры, - вспоминает Соуза. - На фото видна их реакция на игру, за которой они наблюдали вместе с членами команды Саши".

Первые три месяца 2010 года Обама посвятил подготовке закона о реформе системы здравоохранения. Он был принят 21 марта.

В один из тех дней начался необычайно сильный снегопад, приостановивший работу правительства на несколько дней. Обама воспользовался этой возможностью, чтобы провести время со своими дочерьми - Сашей и Малией.

Правообладатель иллюстрации Pete Souza

Правообладатель иллюстрации Pete Souza

На снимке выше Барак Обама общается с детьми из детского сада вашингтонского пригорода Бетесда в штате Мэриленд.

Президент поехал в школу Саши на окончание учебного года и по дороге заметил детишек, смотревших на него из окна.

Президент Обама любил общаться с людьми самых разных возрастов. На снимке ниже он разговаривает с Тельмой "Максин" Пиппер Макнэйр после подписания им закона о посмертном награждении Золотой памятной медалью конгресса четырех жертв взрыва в 1963 году в баптистской церкви в Алабаме.

Среди погибших была дочь Тельмы Макнэйр.

Правообладатель иллюстрации Pete Souza

Правообладатель иллюстрации Pete Souza

Президент Обама беседует с канцлером Ангелой Меркель на саммите G7 в Германии.

За восемь лет, проведенные Обамой в Белом доме, эти два политика наладили тесные связи и хорошие отношения.

Правообладатель иллюстрации Pete Souza

Многие фотографии Соузы посвящены общению Барака Обамы с детьми.

На этом снимке выше Обама держит одетую в костюм для Хеллоуина дочь заместителя советника по национальной безопасности Бена Роудса.

А в Лондоне, в Кенсингтонском дворце, Обама встретился с другим, более знаменитым молодым человеком - принцем Джорджем, правнуком королевы.

Правообладатель иллюстрации Pete Souza

Правообладатель иллюстрации Pete Souza

Все эти фотографии вошли в книгу Пита Соузы "Обама: интимный портрет".