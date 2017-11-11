На пароходе по чугунке: российским железным дорогам 180 лет
11 ноября (30 октября по старому стилю) 1837 года в России отправился в путь первый поезд. Рейс длился всего полчаса, но с него началась история железных дорог, связавших воедино огромную страну и ставших кровеносной системой ее экономики.
В присутствии императора Николая I было торжественно открыто движение по железной дороге от Санкт-Петербурга до Царского Села длиной 26,3 км.
Царскосельская дорога стала шестой в мире. От передовых индустриальных стран Россия отстала не намного: от Британии - на 12 лет, от США - на семь лет, от Германии - на два года. Правда, строительство и эксплуатация целиком обеспечивались импортным оборудованием и технологиями.
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Спустя 180 лет протяженность железных дорог в России составляет 124 тысячи километров. Две трети из них - царское наследие.
Интересные факты
- Первым прообразом железной дороги историки считают древнегреческий диолк (волок для переправки кораблей) через Коринфский перешеек между Эгейским и Адриатическим морями. Корабли ставили на деревянные салазки, и смазанные жиром полозья скользили по каменным желобам.
- Вагонетки на конной тяге, двигавшиеся по деревянным рельсам, использовались на английских и германских рудниках с середины XVI века.
- Первое движущееся устройство с паровым двигателем (речной баркас) построил профессор Марбургского университета француз Дени Папен в 1705 году, первый сухопутный экипаж (артиллерийский тягач) французский офицер Жозеф Кюньо в 1769 году. Баркас Папена уничтожили испугавшиеся конкуренции лодочники, а тягач Кюньо во время первого испытания разворотил дом и был отправлен в музей.
- Первая железная дорога промышленного назначения на конной тяге длиной 3 км появилась в Англии между поселками Стрелли и Уоллатон близ Ноттингема в 1603 году, в России - на Александровском заводе в Петрозаводске в 1788 году.
- Первый паровоз построил в 1804 году британец Ричард Тревитик, эффективную модель создал в 1815 году его соотечественник Джордж Стефенсон.
- Общественные железные дороги на паровозной тяге существуют в Британии с 1825 года, в США - с 1830 года, в Германии - с 1835 года.
- Главная медицинская комиссия Баварии утверждала, что от "безумной" скорости в 40 км/ч у пассажиров возникнут заболевания мозга. В британском парламенте и газетах высказывались опасения, что "железные дороги помешают коровам пастись, куры перестанут нести яйца, отравленный дымом воздух будет убивать пролетающих птиц, дома близ дороги погорят, в случае взрыва паровоза будут разорваны на куски все пассажиры".
- В 1831 году в петербургском Институте инженеров путей сообщения, готовившем специалистов по строительству и эксплуатации портов и каналов, прошли публичные дебаты. Профессор Георгий Ламе делился впечатлениями от поездки в Англию и отстаивал нужность железных дорог, а его коллега Морис Дестрем выступил с докладом под названием "Причины невозможности устройства железных дорог в России": "Полгода зимы с морозами и вьюгами; да и где взять такую тьму топлива, чтобы вечно не угасал огонь под ходуном-самоваром?".
- Николая I убедил энтузиаст нового вида транспорта, профессор Венского политехнического института Франц Герстнер. Он же возглавлял работы и лично повел первый состав в пробный рейс.
- Указ о строительстве железной дороги Петербург-Павловск император подписал 2 апреля (21 марта) 1836 года. Работа началсь 13 (1 мая) и длилась чуть больше полутора лет.
- Причины, по которым Николай I отверг стандартную на тот момент ширину колеи в 1435 мм, неизвестны. По некоторым данным, такое предложение внес Герстнер, считавший, что на более широком пути поезд будет устойчивей, а о массовом железнодорожном строительстве и совместимости российской и европейской сетей не подумавший.
- Ширина колеи дороги Петербург-Павловск равнялась 1829 мм (шесть футов). При строительстве дороги Петербург-Москва была принята ширина в 1524 мм, ставшая"«русским стандартом". Царскосельская дорога была перешита на него в 1900 году.
- Строго говоря, первой железной дорогой в России стал 3,5-километровый рельсовый путь, построенный на нижнетагильских заводах крепостными мастерами братьями Черепановыми вместе с паровозом оригинальной конструкции, и заработавший в августе 1834 года. Но он предназначался для перевозки руды, а не людей.
- Стоимость Царскосельской дороги составила 5 млн рублей, выделенных из казны. Выгодный подряд получил благодаря придворным связям жены граф Алексей Бобринский, учредивший для этой цели частную компанию, практически единственным акционером которой был он сам.
- Первый паровоз, доставленный морем из Англии, был испытан на перегоне Павловск-Большое Кузьмино 3 ноября 1836 года. Художник Николай Самокиш посвятил этому событию акварель "Прибытие первого поезда".
- Шесть паровозов, 44 пассажирских и 19 грузовых вагонов, а также рельсы, стрелки и даже крепежные болты заказали в Англии и Бельгии.
- Из 36 паровозов, эксплуатируемых на трассе до 1900 года, когда она была передана в состав Петербургско-Виндавско-Рыбинской дороги и перестала существовать как отдельная структурная единица, 20 были выпущены в Бельгии, 11 в Англии, три в Германии и лишь два в России.
- Первые шесть паровозов имели собственные имена: "Проворный", "Стрела", "Богатырь", "Слон", "Орел" и "Лев". Их мощность составляла от 75 до 120 лошадиных сил, скорость достигала 60 км/ч.
- Хотя вся поездка занимала чуть больше получаса, сидячие вагоны делились на целых четыре класса и назывались "берлины" (8-местные мягкие вагоны), "дилижансы" (10-местные мягкие вагоны), "шарабаны" (жесткие 10-местные вагоны с крышами, но без боковых стен) и "ваггоны" (почему-то с двумя "г") - жесткие вагоны без крыш. Отопления и освещения нигде не предусматривалось.
- В 12:30 11 ноября 1837 года паровоз "Проворный" и восемь вагонов с руководителями строительства и придворными под музыку и крики "Ура!" отошел от платформы в Петербурге и через 35 минут прибыл в Царское Село.
- Обратный путь занял 27 минут. Средняя скорость составила 51 км/ч, максимальная 64 км/ч. Следующие три дня по дороге бесплатно ездили все желающие из "чистой публики".
- 22 мая 1838 года началось движение до Павловска.
- 4 апреля того же года дорога полностью перешла на паровую тягу (прежде часть рейсов осуществлялась на конной тяге).
- 15 мая появилось первое в России железнодорожное расписание: пять пар поездов в сутки с 09:00 до 22:00.
- Сперва дорога была одноколейной. Поезда одновременно выходили навстречу друг другу и разъезжались на кольце на станции "Московское шоссе". Зато с 5 июня 1876 года Царскосельская дорога стала даже не двух-, а трехколейной: добавочный путь предназначался для императорского поезда.
- 11 августа 1841 года на Царскосельской дороге произошла первая в России железнодорожная катастрофа: нетрезвый машинист забыл подождать и пропустить на разъезде встречный состав, поезда столкнулись лоб в лоб, несколько десятков пассажиров погибли.
- Вокзал в Павловске позиционировался как модное место для развлечений. Помимо ресторана, там имелся концертный зал, в котором выступал Иоганн Штраус. В Петербурге по проекту автора Большого Кремлевского дворца Константина Тона был построен первый в России Витебский вокзал, капитально переделанный в 1904 году.
- Для августейших пассажиров предназначались закрытые для посторонних "императорские павильоны" в Царском Селе и на Введенском канале в Петербурге, сохранившиеся доныне.
- Общество считало дорогу увеселительной. Тем не менее, в первый год она перевезла 700 тысяч пассажиров, а за пять лет полностью окупила себя.
- Цена проезда четырьмя классами составляла соответственно два рубля с полтиной, 1,8 рубля, 80 и 40 копеек.
- Поезда первое время звались "обозами", а паровозы "пароходами". Композитор Михаил Глинка и поэт Николай Кукольник под впечатлением от дороги сочинили песню: "Дым столбом - кипит, дымится пароход! Веселится и ликует весь народ!".
- Понятия "пароход" и "паровоз" были впервые разграничены в словаре 1847 года. Фраза "сухопутные и морские пароходы" в последний раз встречается в журнале "Отечественные записки" за 1859 год. Просторечное название железной дороги "чугунка" бытовало до начала прошлого века.
- Второй железной дорогой в Российской империи стал, вопреки распространенному мнению, проходивший по территории Польши участок дороги Варшава-Вена, открытый в 1840 году, и лишь третьей - трасса Петербург-Москва (1851 год).
- Николай I массового железнодорожного строительства не приветствовал. "Железные дороги - не следствие насущной необходимости, а чаще предмет искусственных нужд и роскоши. Они побуждают к ненужным перемещениям с места на место", - утверждал его экономический гуру, министр финансов Егор Канкрин.
- В результате Россия, приступившая к строительству железных дорог почти одновременно с Англией и Америкой, в следующие четверть века серьезно отстала. К 1860 году протяженность дорог в США превысила 50 тысяч км, а в России не дотягивала до трех тысяч.
- Золотой век железнодорожного строительства в России пришелся на 1865-1914 годы и совпал с аналогичным бумом в Америке. За 50 лет США построили около 200 тысяч км новых трасс, Россия меньше - 81 тысячу. Зато она осуществила самый грандиозный железнодорожный проект в истории - Транссиб, который европейская пресса называла "становым хребтом исполина".
- Массовое железнодорожное строительство в России нравилось не всем. Консерваторы опасались мобильности населения и ослабления контроля над ним. Народники и властитель их дум Николай Некрасов бичевали частнопредпринимательский дух и особенно возмущались тем, что магнатами делались люди без познаний в технике. Именно тогда возникло выражение "новые русские".
- Сегодня Россия занимает второе место в мире по протяженности железных дорог, и первое по длине электрифицированных трасс.