На пароходе по чугунке: российским железным дорогам 180 лет

Правообладатель иллюстрации Public domain Image caption "Прибытие первого поезда"

11 ноября (30 октября по старому стилю) 1837 года в России отправился в путь первый поезд. Рейс длился всего полчаса, но с него началась история железных дорог, связавших воедино огромную страну и ставших кровеносной системой ее экономики.

В присутствии императора Николая I было торжественно открыто движение по железной дороге от Санкт-Петербурга до Царского Села длиной 26,3 км.

Царскосельская дорога стала шестой в мире. От передовых индустриальных стран Россия отстала не намного: от Британии - на 12 лет, от США - на семь лет, от Германии - на два года. Правда, строительство и эксплуатация целиком обеспечивались импортным оборудованием и технологиями.

Спустя 180 лет протяженность железных дорог в России составляет 124 тысячи километров. Две трети из них - царское наследие.

Интересные факты

Первым прообразом железной дороги историки считают древнегреческий диолк (волок для переправки кораблей) через Коринфский перешеек между Эгейским и Адриатическим морями. Корабли ставили на деревянные салазки, и смазанные жиром полозья скользили по каменным желобам.

Вагонетки на конной тяге, двигавшиеся по деревянным рельсам, использовались на английских и германских рудниках с середины XVI века.

Первое движущееся устройство с паровым двигателем (речной баркас) построил профессор Марбургского университета француз Дени Папен в 1705 году, первый сухопутный экипаж (артиллерийский тягач) французский офицер Жозеф Кюньо в 1769 году. Баркас Папена уничтожили испугавшиеся конкуренции лодочники, а тягач Кюньо во время первого испытания разворотил дом и был отправлен в музей.

Первая железная дорога промышленного назначения на конной тяге длиной 3 км появилась в Англии между поселками Стрелли и Уоллатон близ Ноттингема в 1603 году, в России - на Александровском заводе в Петрозаводске в 1788 году.

Правообладатель иллюстрации Олег Булдаков/ТАСС Image caption Паровоз братьев Черепановых

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Скоростной "Сапсан"

Первый паровоз построил в 1804 году британец Ричард Тревитик, эффективную модель создал в 1815 году его соотечественник Джордж Стефенсон.

Общественные железные дороги на паровозной тяге существуют в Британии с 1825 года, в США - с 1830 года, в Германии - с 1835 года.

Главная медицинская комиссия Баварии утверждала, что от "безумной" скорости в 40 км/ч у пассажиров возникнут заболевания мозга. В британском парламенте и газетах высказывались опасения, что "железные дороги помешают коровам пастись, куры перестанут нести яйца, отравленный дымом воздух будет убивать пролетающих птиц, дома близ дороги погорят, в случае взрыва паровоза будут разорваны на куски все пассажиры".

В 1831 году в петербургском Институте инженеров путей сообщения, готовившем специалистов по строительству и эксплуатации портов и каналов, прошли публичные дебаты. Профессор Георгий Ламе делился впечатлениями от поездки в Англию и отстаивал нужность железных дорог, а его коллега Морис Дестрем выступил с докладом под названием "Причины невозможности устройства железных дорог в России": "Полгода зимы с морозами и вьюгами; да и где взять такую тьму топлива, чтобы вечно не угасал огонь под ходуном-самоваром?".

Николая I убедил энтузиаст нового вида транспорта, профессор Венского политехнического института Франц Герстнер. Он же возглавлял работы и лично повел первый состав в пробный рейс.

Указ о строительстве железной дороги Петербург-Павловск император подписал 2 апреля (21 марта) 1836 года. Работа началсь 13 (1 мая) и длилась чуть больше полутора лет.

Нет такой страны, где железные дороги были бы более выгодны и необходимы, чем в России, так как они дают возможность сокращать большие расстояния путем увеличения скорости передвижения Франц фон Герстнер, из памятной записки Николаю I

Причины, по которым Николай I отверг стандартную на тот момент ширину колеи в 1435 мм, неизвестны. По некоторым данным, такое предложение внес Герстнер, считавший, что на более широком пути поезд будет устойчивей, а о массовом железнодорожном строительстве и совместимости российской и европейской сетей не подумавший.

Ширина колеи дороги Петербург-Павловск равнялась 1829 мм (шесть футов). При строительстве дороги Петербург-Москва была принята ширина в 1524 мм, ставшая"«русским стандартом". Царскосельская дорога была перешита на него в 1900 году.

Строго говоря, первой железной дорогой в России стал 3,5-километровый рельсовый путь, построенный на нижнетагильских заводах крепостными мастерами братьями Черепановыми вместе с паровозом оригинальной конструкции, и заработавший в августе 1834 года. Но он предназначался для перевозки руды, а не людей.

Стоимость Царскосельской дороги составила 5 млн рублей, выделенных из казны. Выгодный подряд получил благодаря придворным связям жены граф Алексей Бобринский, учредивший для этой цели частную компанию, практически единственным акционером которой был он сам.

Первый паровоз, доставленный морем из Англии, был испытан на перегоне Павловск-Большое Кузьмино 3 ноября 1836 года. Художник Николай Самокиш посвятил этому событию акварель "Прибытие первого поезда".

Шесть паровозов, 44 пассажирских и 19 грузовых вагонов, а также рельсы, стрелки и даже крепежные болты заказали в Англии и Бельгии.

Была суббота, горожане стекались к старой полковой церкви Введения у Семеновского плаца. Они знали, что открывается необычная железная дорога и "стальной конь, везущий сразу много-много карет" впервые отправится в путь. Однако не всем удалось увидеть первый поезд. К самой станции, возведенной совсем недавно, простолюдинов не пускали. Ровно в 12 часов 30 минут крохотный локомотив дал пронзительный свисток, и восемь вагонов с благородной публикой отправились по маршруту Петербург - Царское Село "Санкт-Петербургские ведомости", 2 ноября 1837 года

Из 36 паровозов, эксплуатируемых на трассе до 1900 года, когда она была передана в состав Петербургско-Виндавско-Рыбинской дороги и перестала существовать как отдельная структурная единица, 20 были выпущены в Бельгии, 11 в Англии, три в Германии и лишь два в России.

Первые шесть паровозов имели собственные имена: "Проворный", "Стрела", "Богатырь", "Слон", "Орел" и "Лев". Их мощность составляла от 75 до 120 лошадиных сил, скорость достигала 60 км/ч.

Хотя вся поездка занимала чуть больше получаса, сидячие вагоны делились на целых четыре класса и назывались "берлины" (8-местные мягкие вагоны), "дилижансы" (10-местные мягкие вагоны), "шарабаны" (жесткие 10-местные вагоны с крышами, но без боковых стен) и "ваггоны" (почему-то с двумя "г") - жесткие вагоны без крыш. Отопления и освещения нигде не предусматривалось.

В 12:30 11 ноября 1837 года паровоз "Проворный" и восемь вагонов с руководителями строительства и придворными под музыку и крики "Ура!" отошел от платформы в Петербурге и через 35 минут прибыл в Царское Село.

Обратный путь занял 27 минут. Средняя скорость составила 51 км/ч, максимальная 64 км/ч. Следующие три дня по дороге бесплатно ездили все желающие из "чистой публики".

22 мая 1838 года началось движение до Павловска.

4 апреля того же года дорога полностью перешла на паровую тягу (прежде часть рейсов осуществлялась на конной тяге).

15 мая появилось первое в России железнодорожное расписание: пять пар поездов в сутки с 09:00 до 22:00.

Сперва дорога была одноколейной. Поезда одновременно выходили навстречу друг другу и разъезжались на кольце на станции "Московское шоссе". Зато с 5 июня 1876 года Царскосельская дорога стала даже не двух-, а трехколейной: добавочный путь предназначался для императорского поезда.

Потянулись поля, огороды, промелькнули станции Царского Села и Средней Рогатки, справа проплыла роща со многими надгробиями жертв первой в России железнодорожной катастрофы) Александр Бенуа, художник

11 августа 1841 года на Царскосельской дороге произошла первая в России железнодорожная катастрофа: нетрезвый машинист забыл подождать и пропустить на разъезде встречный состав, поезда столкнулись лоб в лоб, несколько десятков пассажиров погибли.

Вокзал в Павловске позиционировался как модное место для развлечений. Помимо ресторана, там имелся концертный зал, в котором выступал Иоганн Штраус. В Петербурге по проекту автора Большого Кремлевского дворца Константина Тона был построен первый в России Витебский вокзал, капитально переделанный в 1904 году.

Для августейших пассажиров предназначались закрытые для посторонних "императорские павильоны" в Царском Селе и на Введенском канале в Петербурге, сохранившиеся доныне.

Общество считало дорогу увеселительной. Тем не менее, в первый год она перевезла 700 тысяч пассажиров, а за пять лет полностью окупила себя.

Цена проезда четырьмя классами составляла соответственно два рубля с полтиной, 1,8 рубля, 80 и 40 копеек.

Поезда первое время звались "обозами", а паровозы "пароходами". Композитор Михаил Глинка и поэт Николай Кукольник под впечатлением от дороги сочинили песню: "Дым столбом - кипит, дымится пароход! Веселится и ликует весь народ!".

Понятия "пароход" и "паровоз" были впервые разграничены в словаре 1847 года. Фраза "сухопутные и морские пароходы" в последний раз встречается в журнале "Отечественные записки" за 1859 год. Просторечное название железной дороги "чугунка" бытовало до начала прошлого века.

Мне нравится шум поезда, его гудок. Что Россия без железных дорог?! Великое пространство России немыслимо без них - главных артерий жизни в большой стране Георгий Свиридов, композитор

Второй железной дорогой в Российской империи стал, вопреки распространенному мнению, проходивший по территории Польши участок дороги Варшава-Вена, открытый в 1840 году, и лишь третьей - трасса Петербург-Москва (1851 год).

Николай I массового железнодорожного строительства не приветствовал. "Железные дороги - не следствие насущной необходимости, а чаще предмет искусственных нужд и роскоши. Они побуждают к ненужным перемещениям с места на место", - утверждал его экономический гуру, министр финансов Егор Канкрин.

В результате Россия, приступившая к строительству железных дорог почти одновременно с Англией и Америкой, в следующие четверть века серьезно отстала. К 1860 году протяженность дорог в США превысила 50 тысяч км, а в России не дотягивала до трех тысяч.

Золотой век железнодорожного строительства в России пришелся на 1865-1914 годы и совпал с аналогичным бумом в Америке. За 50 лет США построили около 200 тысяч км новых трасс, Россия меньше - 81 тысячу. Зато она осуществила самый грандиозный железнодорожный проект в истории - Транссиб, который европейская пресса называла "становым хребтом исполина".

Мы презирали грязь материальных похотей, банков, концессий, нам было душно в чаду акций, дивидендов Сергей Кравчинский, народник