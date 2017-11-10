Facebook: монетизация человеческого одиночества?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вопрос, может ли Facebook заменить нам живое общение, возникает не впервые

"Только Господь знает, что они делают с мозгами наших детей". Такими словами один из отцов-основателей Facebook Шон Паркер описал современные социальные сети.

"Процесс размышлений, которые привели к созданию таких приложений - и первое из них FB - шел в таком ключе: как бы нам занять побольше вашего времени и отвлечь внимание максимально долго? - сказал он во время публичного выступления. - Для этого нужно что-то вроде регулярного впрыска дофамина - каждый раз, когда кто-то ставит лайк или комментирует ваш пост, или фотографию, или что угодно. Тогда вы размещаете еще что-нибудь… и снова получаете лайки и комменты".

По его словам, когда социальная сеть разрастается до масштабов Facebook сегодня - а это два миллиарда пользователей, - она меняет отношения отдельных людей с обществом и друг с другом.

Ну, в общем, это не новость. Интересно то, что с таким заявлением выступил не глава общества борцов за возврат к природе и почтовым голубям численностью три человека, а Шон Паркер, стоявший у истоков Napster и успешно продавший идею Марка Цукерберга крупным инвесторам в Силиконовой долине.

Оправдано ли беспокойство внезапно прозревшего Паркера? Обозреватель Би-би-си Михаил Смотряев беседовал об этом с доктором философии в Королевском колледже Лондона Григорием Асмоловым.

Григорий Асмолов: Любые аналитики интернета и конкретных платформ, будь то социальные сети или другие платформы, делятся на кибероптимистов и киберпессимистов. А посередине еще есть киберпрагматики. Пессимисты всегда выделяют негативные стороны, говорят, что та или иная платформа разрушает наш мозг, удаляет нас из реальной жизни, не дает нам нормально общаться, портит детей, создает новые проблемы для безопасности, лично й жизни и так далее. Оптимисты, естественно, выделяют позитивные стороны, то есть возможности самореализации, новых контактов, расширение социального капитала, новые возможности для творчества и тому подобное.

Правда всегда посередине. Такая дискуссия всегда возникает вокруг любых новых технологий, и с этой точки зрения в этом нет ничего нового. В данном случае социальные сети, в частности, Facebook, надо оценивать достаточно прагматически. Надо понимать, что тут есть и негативные, и позитивные стороны. И любые громкие заявления, как, например, слова Шона Паркера - это, скорее, как раз попытка привлечь внимание не к Facebook, а к себе через те или иные громкие аргументы. Такие заявления начинает обсуждать пресса, особенно когда речь идет о человеке, причастном к созданию этой платформы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Заменят ли виртуальные друзья настоящих?

Но надо понимать, что Facebook - это технология, у которой есть свои плюсы и минусы, и оценивать ее взвешенно. Здесь нет места однозначным оценкам.

Би-би-си: Надо помнить и о том, что Шон Паркер не выдумал Facebook, он продал его инвесторам, в результате чего капитализация компании сегодня превышает полтриллиона долларов, а число ее пользователей перевалило за два миллиарда. И его слова о том, что "лайки" были придуманы, в общем-то, в бизнес-целях, наводят на мысль о том, что Facebook и подобные ей сети - это попытка монетизации человеческого одиночества.

Григорий Асмолов: В какой-то степени любые наши слабости являются потенциальным источником капитала, будь то наше стремление знакомиться, получать удовольствие. Все наши слабости потенциально служат чьему-то обогащению.

Вряд ли кто сомневается, что Facebook - это не благотворительная организация. Есть большая группа неомарксистов, которые критикуют интернет и все эти платформы, считая их методом обогащения за счет нашего свободного времени, за счет наших слабостей. За всем этим стоит какая-то коммерческая выгода. Является ли попытка Facebook заработать деньги однозначно чем-то негативным? Надо помнить, что Facebook все равно относительно бесплатная платформа, и наша возможность поддерживать связь друг с другом нам ничего не стоит. Их модель монетизации достаточно либеральная. Понятно, что тут есть свои ловушки, но дальше каждый должен решать самостоятельно, за что он платит, а за что - нет, и как он распределяет свое время.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Именно благодаря Шону Паркеру Facebook превратился из стартапа в гиганта Силиконовой долины

Надо помнить, что, когда интернет создавался, его модель была далеко не бесплатной. То, что мы сегодня можем пользоваться им бесплатно (не считая платы за доступ к коммуникационной инфраструктуре), сегодня воспринимается как данность, но не было таковым с самого начала. Поэтому то, что кто-то пытается заработать на этом, и в процессе создает информационных продукты, и это является мотивацией для их разработки, само по себе грехом не является. В конце концов, то, как мы используем эти продукты - это наша собственная ответственность. Мы должны критически подходить к тому, как они влияют на нашу жизнь.

Би-би-си: Замечательная мысль, вполне созвучная той, что часто встречается в спорах по поводу права граждан на оружие: убивает не оружие, убивают люди, которые его держат. Сами по себе социальные сети - это механизм. Как мы ими пользуемся - это наша проблема. Но, чем больше мы погружаемся в социальные сети, тем сложнее оттуда выбраться. 20 лет назад никому бы и в голову не пришло, что серьезный новостной сюжет можно уложить в полторы минуты. А сегодня все, что больше этого, не помещается в мозгу среднего пользователя. Вам нужно сто тысяч "друзей" в Facebook? А если бы его не было, у вас за всю жизнь хотя бы пару десятков друзей нашлось бы? Может быть, мы биологически не приспособлены к моделям и реалиям "социального" интернета?

Григорий Асмолов: Во-первых, я бы не сравнивал Facebook с оружием. Оружие изначально сделано с тем, чтобы убивать людей, Facebook - это социальная сеть, придуманная для того, чтобы мы более эффективно обменивались информацией друг с другом. Конечно, технологии зависят от того, как мы их используем, но разные технологии создаются с разными целями.

Что касается того, сколько нам нужно друзей, это очень точное замечание. Есть известная теория, предложенная оксфордским психологом Данбаром, где он на базе своих исследований показал, что нам свойственно иметь около 150 друзей. Большее число лежит за пределами возможностей нашего мозга поддерживать количество социальных связей. Здесь действительно есть некие ограничения. И если посмотреть статистику по среднему количеству друзей, то оно приближается к этим цифрам, а не к тысячам. Стоит напомнить, что сам Facebook тоже ограничивает количество друзей пятью тысячами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Главное - это лайки!

Здесь, действительно, есть проблема дефицита внимания, сегодня существует переизбыток информации, и соответственно, основная борьба ведется за внимание людей. Но это - не вина Facebook, это вина, в каком-то смысле, изменения нашей "информационной реальности", нашего информационного пространства, в котором на нас сегодня обрушиваются десятки тысяч информационных каналов, огромные объем информации, к которому у нас раньше не было доступа.

И в этом океане информации мы должны как-то вырабатывать свои приоритеты: чему мы уделяем свое внимание, как мы распределяем его между нашей жизнью оффлайн, персональными коммуникациями и потреблением информации. Но это - часть новой информационной реальности. Действительно, переизбыток информации может вызывать информационный стресс, но я бы не переводил стрелки на Facebook.

Би-би-си: В рассказе "Профессор Донда" знаменитый фантаст Станислав Лем, описывая вымышленное превращение критического количества информации в материю, описал ситуацию, когда ученый, моделировавший этот процесс, для достижения необходимого количества информации использовал все подряд, включая шаманские заклинания. Сделанный при этом вывод гласил, что для этого преобразования неважно, насколько информация эта содержательна: грубо говоря, новый микрокосм может возникнуть и из миллиона мудростей, и из миллиона глупостей.

Средняя лента средней социальной сети состоит из котиков и кратких замечаний о том, кто и сколько чего съел и выпил - безусловно, жизненно необходимые человечеству сведения. Но этот "информационный шум" загружает нас настолько, что серьезным сообщениям и мыслям через него все сложнее пробиться.

Григорий Асмолов: Это очень правильное замечание, но хотел бы отметить несколько вещей. Наша лента в Facebook зависит от нашего выбора друзей. Некоторые пишут о ежедневной жизни, некоторые делятся новостями, некоторые пишут свои замечания и идеи. Наверно, если сравнить это с лентой, которая была в ЖЖ, то Живой Журнал в какой-то степени был более содержательный, потому что формат блога предполагает более обстоятельный и глубокий текст, чем формат Facebook. Здесь уместно вспомнить известную фразу Маклюэна "Медиум определяет послание", потому что жанр Facebook немного меняет форму информации, которой люди делятся.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Живым людям вход запрещен". Но не все так плохо

Но главная проблема Facebook - это непрозрачность алгоритмов, определяющих структуру нашей ленты новостей. Помимо возможности выбора друзей, у нас нет инструментов для сортировки этих сообщений и их приоритезации. За это Facebook критикуют сегодня больше всего, и мне кажется, справедливо. Платформы должны давать пользователям больше инструментов, чтобы контролировать структуру потока информации, которую мы потребляем. Надо надеяться, что они со временем возникнут, тем более аргументы эти звучат все чаще.

Би-би-си: То есть получается, что концептуально Facebook и другие социальные сети - это не абсолютное зло, они просто еще недостаточно тонко настроены и нуждаются в доработке напильником?

Григорий Асмолов: Концептуально эти технологии могут использоваться очень по-разному. Сами по себе технологии - не зло. Технологии - это и риски, и возможности. Мы должны критически осознавать, как мы их используем, а социальные платформы должны позволять нам контролировать их использование на базе этого нашего критического понимания.

Одна из главных дисциплин, которые появляются сейчас на свет - это информационная грамотность. Сегодня это один из основных аспектов нашего выживания в современном мире, потому что новая информационная реальность предлагает столько вызовов и рисков, что без этой грамотности и критического анализа эффективно выжить, не нарушая качества жизни и не становясь рабами этих технологий, становится сложнее.