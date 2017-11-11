Саудовская Аравия и Иран: борьба за власть на Ближнем Востоке

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Наследный саудовский принц Мохаммад ибн Салман (слева) и президент Ирана Хасан Роухани

Иран и Саудовская Аравия уже давно претендуют на ведущую роль в регионе, однако в последнее время отношения между двумя странами серьезно обострились.

У каждой из них есть свои союзники и противники на Ближнем Востоке и не только, как же выглядит расстановка сил?

Саудовская Аравия

Это королевство с преимущественно суннитским населением считается родиной ислама, и именно там находятся главные мусульманские святыни. Кроме того, это также один из ведущих мировых экспортеров нефти и одна из богатейших стран мира.

Саудовская Аравия опасается, что Иран может занять господствующее положение на Ближнем Востоке, и всячески препятствует растущему влиянию этой шиитской страны в регионе.

Воинственное отношение Саудовской Аравии к Ирану, судя по всему, поддерживает Дональд Трамп, занявший в отношении Тегерана не менее жесткую позицию.

Молодой и все более могущественный наследный принц Мохаммад бин Салман ведет войну против повстанцев-хуситов в соседнем Йемене. Саудовцы утверждают, что Иран оказывает материальную помощь повстанцам, Тегеран отвергает эти обвинения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая ведет борьбу с повстанцами-хуситами в Йемене

Саудовская Аравия в свою очередь поддерживает повстанцев в Сирии и добивается свержения президента Башара Асада, главного союзника Ирана.

Вооруженные силы Саудовской Аравии - одни из мощнейших в регионе, а Эр-Рияд стоит в ряду основных мировых импортеров оружия. Саудовская армия насчитывает 227 тыс. человек.

Иран

Иран стал исламской республикой в 1979 году, когда был свергнут режим шаха. Политическую власть захватили клерикалы во главе с верховным лидером аятоллой Хомейни.

Большую часть 80-миллионного населения Ирана составляют мусульмане шииты, и страна считается ведущей шиитской державой в регионе. Окончательное решение во всех вопросах внешней и внутренней политики принимает верховный лидер Али Хаменеи.

За последние 10 лет влияние Ирана в регионе сильно возросло, особенно после свержения режима Саддама Хусейна в Ираке.

Иран поддерживает президента Сирии Башара Асада в войне против оппозиционных группировок и экстремистской группировки "Исламское государство" [запрещена в России и других странах]. Бойцы элитного иранского Корпуса стражей исламской революции участвовали в наступательных операциях против джихадистов-суннитов в Сирии и Ираке.

Иран также полагает, что Саудовская Аравия пытается дестабилизировать ситуацию в Ливане, где в состав правительства входит шиитское движение Хезболла, которое пользуется поддержкой Ирана.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Корпус стражей исламской революции считается крупной военной, экономической и политической силой в Иране

Главным своим противником Иран считает Соединенные Штаты.

По некоторым сообщениям, Иран обладает одними из самых продвинутых ракетных систем в регионе. Вооруженные силы Ирана насчитывают 534 тыс. человек, включая армию и Корпус стражей исламской революции.

США

Отношения между США и Ираном остаются, мягко говоря, напряженными. На то есть немало причин, в том числе свержение премьер-министра Ирана в 1953 году при участии ЦРУ, исламская революция в Иране, а также захват заложников в американском посольстве в Тегеране в 80-е годы.

В свою очередь Саудовская Аравия неизменно оставалась союзником США, хотя при администрации Обамы отношения были весьма натянутыми, учитывая проводившуюся Вашингтоном политику взаимодействия с Ираном.

Президент Трамп обещал занять более жесткую позицию в отношении Ирана и теперь грозит отменить историческую ядерную сделку с Тегераном, подписанную при Обаме.

При этом королевский дом Саудовской Аравии и Белый дом с большим почтением относятся друг к другу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Саудовская Аравия давно пользуется поддержкой Соединенных Штатов

Трамп и его администрация никогда не критикуют радикальный саудовский ислам так, как они критикуют связи Ирана с терроризмом. Не были включены саудовцы и в список иностранных граждан, на которых распространяется вызвавший много споров запрет на въезд в США.

Свою первую поездку в качестве президента Дональд Трамп совершил на Ближний Восток, где встретился с саудовскими и израильскими руководителями, которых объединяет стремление не допустить рост влияния Ирана в регионе.

Саудовская Аравия является также главным покупателем американских вооружений.

Россия

Россия - единственная, кому удается оставаться союзником как Саудовской Аравии, так и Ирана. С каждой из этих стран у нее налажены тесные экономические связи, кроме того, она продает обеим странам оружие.

Россия не стала занимать ни одну из сторон в нынешнем споре между Тегераном и Эр-Риядом, дав понять, что готова выступать в качестве посредника.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Владимира Путина, сирийская армия при поддержке российской авиации уже освободила более 90% территории страны от боевиков

Вовлеченность России в ближневосточные дела сохраняется еще со времен холодной войны, когда Советский Союз поставлял Сирии оружие и обучал ее офицеров.

Влияние Москвы на Сирию и регион в целом заметно ослабло после развала СССР, однако в последнее время Кремль тщательно его наращивает.

Поддержка с воздуха, которую оказала сирийской армии российская авиация, помогла переломить ход сирийской войны в пользу режима Асада и проиранских бойцов, сражавшихся на его стороне.

Турция

Турция ловко балансирует между Ираном и Саудовской Аравией, в то время как на Ближнем Востоке быстро меняется военная и политическая обстановка.

Анкара стала проявлять больше интереса к ситуации в регионе после прихода к власти в 2002 году Партии справедливости и развития, которую часто называют исламистской.

У Турции, где преобладают сунниты, сложились тесные связи с Саудовской Аравией на основе религиозного родства и совместного неприятия сирийского правительства.

Несмотря на глубокое недоверие к Ирану, Турция сравнительно недавно заключила с ним союз против растущего в регионе влияния курдов, в котором обе страны видят угрозу.

Правообладатель иллюстрации ADEM ALTAN Image caption Президент Турции решил поддержать Катар в его противостоянии с Саудовской Аравией

Израиль

Израиль, образованный в 1948 году, из всех арабских стран имеет установленные дипломатические отношения лишь с Египтом и Иорданией.

Иран и Израиль считаются непримиримыми врагами. Иран отрицает право Израиля на существование и призывает к уничтожению государства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху всегда активно призывал международное сообщество не допустить, чтобы Иран обзавелся ядерным оружием, а также отменить ядерную сделку с Тегераном, чтобы обуздать его "агрессивную" политику в регионе.

По словам Нетаньяху, с рядом арабских стран даже налажено сотрудничество с целью помешать росту влияния Ирана в регионе. В свою очередь Саудовская Аравия опровергала появившиеся в израильских СМИ сообщения о том, что в сентябре один из саудовских принцев тайно приехал на переговоры с Израилем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Трампа с тем, что тот "смело выступил против иранского террористического режима"

Египет

Египет часто играл ключевую роль в ближневосточной политике, и исторически у него складывались более дружественные отношения с Саудовской Аравией, а не с Ираном, особенно после исламской революции.

Саудовцы также поддержали египетскую армию, когда та в 2013 году отстранила от власти исламистского президента Мохаммеда Мурси.

Однако у Египта бывали случаи сближения и с Ираном. К примеру, Тегеран выступил спонсором нефтяной сделки между Египтом и Ираком, после того как в октябре 2016 года саудовская компания Aramco прекратила поставки нефти в Египет.

После возросшей напряженности в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал "избегать эскалации напряженности в регионе, но не в ущерб безопасности и стабильности в Персидском заливе".

Правообладатель иллюстрации DON EMMERT Image caption "Национальная безопасность стран Персидского залива - это национальная безопасность Египта. Я верю в мудрое и твердое руководство Саудовской Аравии", - заявил президент Египта

Сирия

Правительство президента Башара Асада твердо заняло сторону Ирана в противостоянии с Саудовской Аравией.

Иран всегда поддерживал сирийское руководство и оказывал сирийской армии помощь в борьбе с повстанцами и джихадистами.

Иран видит в Асаде, который принадлежит к алавитской ветви шиизма, своего ближайшего арабского союзника. Сирия является также основным транзитным пунктом для переправки иранского оружия шиитской группировке "Хезболла" в Ливане.

Тысячи бойцов "Хезболлы" сражаются на стороне сирийских правительственных войск. По мнению экспертов, благодаря уровню подготовки и вооружению, эту группировку уже можно считать полноценной армией, нежели ополчением.

Власти Сирии также часто обвиняют Саудовскую Аравию в ведении подрывной политики на Ближнем Востоке.

Правообладатель иллюстрации STRINGER Image caption Сирийские войска медленно, но уверенно отвоевывают территорию у боевиков ИГ

Ливан

Позицию Ливана в противостоянии Ирана и Саудовской Аравии можно назвать двойственной.

Премьер-министр Ливана Саад Харири, несколько дней назад объявивший о своей отставке из Саудовской Аравии, имеет тесные связи с саудовцами и поддерживает их в противостоянии с Ираном.

С другой стороны, ливанское отделение "Хезболлы" является союзником Ирана и пользуется его неизменной и существенной поддержкой. Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла часто выступает с нападками на саудовские власти.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Премьер-министр Саад Харири поддерживал саудовцев, но в Ливане есть и убежденные сторонники Ирана

Государства Персидского залива

В прошлом у таких государств Персидского залива, как Катар, Бахрейн и Кувейт, были более тесные отношения с Саудовской Аравией.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Саудовская Аравия требует от Катара больших усилий в борьбе с экстремизмом и терроризмом

Однако связи Катара с Саудовской Аравией заметно ослабли после того, как в начале года Катар отказался выполнить требование Эр-Рияда и порвать отношения с Тегераном.

После того как в июле Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили блокаду Катара, Иран отправил туда пять самолетов с грузом продуктов, чтобы справиться с дефицитом.

В августе Катар и Иран восстановили в полном объеме дипломатические отношения, прерванные после того как в Иране были совершены нападения на две дипломатические миссии Саудовской Аравии.

При этом Бахрейн и Кувейт продолжают склоняться на сторону Саудовской Аравии.

Основные политические и военные посты в Бахрейне занимают члены суннитской королевской семьи, в то время как 70% населения страны составляют шииты.

Бахрейн не раз обвинял Иран в подготовке "террористических ячеек", которые действуют в стране с целью подготовки свержения правительства. Он также обвиняет шиитскую оппозицию в том, что она поддерживает связи с Ираном.

В октябре власти Бахрейна заявили, что "их страна сильнее всего страдает от экспансионистской политики стражей исламской революции".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эмир Кувейта предложил стать посредников на переговорах между Дохой и Эр-Риядом

Хотя Кувейт не участвует в блокаде Катара, его власти отказались от союза с Ираном и теперь занимают сторону Саудовской Аравии.

В феврале Кувейт призвал к улучшению арабо-иранских отношений, и страну впервые после выборов 2013 года посетил президент Ирана Хасан Роухани.

Однако в связи с кризисом в отношениях Ирана и Саудовской Аравии Кувейт выслал из страны 15 иранских дипломатов и закрыл военную, культурную и торговую миссию Ирана.