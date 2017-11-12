Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Издавна школьники проводили многие часы за уроками письма - но нужны ли они нам сейчас?

Парламент американского штата Иллинойс преодолел вето губернатора и принял закон, обязывающий школьников проходить курс письма от руки или "рукописного шрифта".

В школах США этот предмет больше не является обязательным. Некоторые страны исключили его из своих образовательных стандартов или сделали его предметом по выбору.

Почему тогда другие (вроде Великобритании) по-прежнему настаивают на его необходимости в цифровую эпоху? Может быть, лучше научить детей быстрее печатать на клавиатуре?

Прощай, пропись!

Хотя победоносные иллинойсские сенаторы заявляли, что навык является жизненно необходимым, современные взрослые пишут от руки нечасто.

Опрос британской почтовой компании Docmail 2 тысяч взрослых людей в 2012 году показал, что в среднем каждый из них в последний раз что-либо писал от руки 41 день назад. В двух третях случаев это были короткие записи вроде списка покупок.

Для этих целей вполне достаточно писать ясными, массивными "печатными" буквами, чему дети учатся прежде всего. И для растущего числа маленьких детей на этом обучение письму заканчивается.

Американские штаты вроде Индианы полностью отказались от уроков письма "курсивом". Финляндия уже сократила программы обучения письму от руки, то же делает все больше школ в Индии.

Сторонники отмены уроков обычно объясняют это тем, что вложенное в них время можно было бы потратить на более актуальные предметы вроде набора текста на клавиатуре или программирования.

Есть ли хоть какая-нибудь польза от часов, потраченных на кропотливое копирование букв из прописей?

Развивая стиль

Уроки письма от руки для детей имеют ряд преимуществ перед набиванием текста на клавиатуре.

В своей работе от 2005 года ученые из французского университета Экс-Марсель сравнили печатание с прописью для детей в возрасте от трех до пяти лет, чтобы выяснить, будут ли они впоследствии по-разному узнавать буквы.

По их данным, в более старших возрастах дети, которых учили писать от руки, запоминали буквы лучше.

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Исследование 2012 года пошло дальше и протестировало пятилетних детей, которым только предстояло обучиться письму и чтению, на владение навыками письма, печати на клавиватуре и черчения букв.

Затем им показывали изображения тех же букв и форм, в то время как магнитно-резонансный томограф сканировал их мозг.

В отличие от детей, которые печатали буквы на клавиатуре или "рисовали" их, у тех, кто писал прописью, задействовалась зона мозга, также используемая во время чтения.

Ученые выдвинули гипотезу (требующую дополнительных подтверждений), что физический акт письма помогает детям научиться читать.

"Важен двигательный контроль, - сказала доктор Кэрин Джеймс, одна из авторов исследования. - Важно делать какие-то вещи, чтобы тренировать мозговые системы, отвечающие за когнитивное развитие".

Более поздние исследования Джеймс говорят о том, что обучение слитному написанию через наблюдение за кем-то пишущим (вместо того, чтобы писать самостоятельно) не приносят дополнительной пользы.

Медленно, но верно

Часто в пользу прописи также говорят, что делать заметки от руки быстрее и ловче, чем печатать их. Однако опытный машинист может набивать слова еще быстрее.

Так есть ли какая-то польза от письма для взрослого человека?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Конспект от руки помогает лучше усвиавать информацию, показало исследование

По имеющимся данным, письмо помогает лучше запоминать информацию людям, давно вышедшим из раннего школьного возраста.

На это, в частности, указывает исследование под заголовком "Ручка мощнее клавиатуры", проведенное Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе и опубликованное в 2014 году.

В нем делается предположение, что привычка писать тексты на лэптопе среди студентов может "навредить обучению, поскольку их использование приводит к более поверхностному усвоению информации".

Ученые просили студентов конспектировать лекции, пользусь либо лэптопами, либо бумагой и ручкой, а затем проверяли их на запоминание фактов и более глубоких концептуальных вопросов.

В итоге обнаружилось, что студенты, делающие конспекты при помощи ручки и бумаги, как правило, усваивали информацию на более глубоком уровне.

"Когда кто-то говорит вам что-то и вы это записываете от руки... вы перефразируете... вы неким образом присваиваете себе это и пересказываете своими словами", - прокомментировала исследование доктор Джеймс.

Напечатанные на компьютере конспекты, пусть они и делались быстрее, больше напоминали стенограммы, чем личные записи.

Культура рукописи

В дискуссии есть и культурный момент. Защитники уроков напоминают, что накопленные за прошлые века манускрипты не смогут прочитать те, кого писать от руки никогда не учили.

Нам всем приятно любоваться элегантностью красивого почерка. Искусная каллиграфия хорошо смотрится в солидных документах и приглашениях на свадьбу.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Почерк из этого письма Уильяму Шекспиру образца 1598 года может быть не под силу разобрать многим современным читателям

С другой стороны, плохой почерк приводит к худшим результатам на экзаменах, показало исследование Фонда Карнеги. Те же самые мысли и идеи, выраженные "в менее разборчивой форме на бумаге", преподаватели оценивали ниже.

Между тем студентам с дислексией печатание текстов может помочь значительно улучшить результаты, утверждает британская Ассоциация по борьбе с дислексией. А люди с физическими ограничениями давно используют технологии для записи своих мыслей.

На данный момент единой точки зрения в мире не существует. Кто-то считает, что польза от уроков письма не стоит потраченного на них времени.