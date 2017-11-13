Пресса Британии: "Лабораторию Касперского" подозревают в шпионаже в Британии

В обзоре британских газет:

"Лабораторию Касперского" опять подозревают в сборе данных для ФСБ

Управление правительственной связи Великобритании (GCHQ) высказало подозрение в том, что антивирусная программа "Лаборатории Касперского", которую в бесплатное пользование двум миллионам своих клиентов предоставляет банк Barclays, может применяться для сбора данных ФСБ. Об этом, ссылаясь на представителя британского правительства, сообщает газета Financial Times.

В связи с этим Barclays, предлагавший антивирусную программу Касперского с 2008 года, намерен прервать свое сотрудничество с российской фирмой. Британские спецслужбы опасаются, что под угрозой могут оказаться сотрудники аппарата правительства или военные, установившие у себя дома программу Касперского.

Никаких доказательств утечки информации в связи с использованием продукта "Лаборатории Касперского" клиентами Barclays пока нет. Тем не менее, представители банка заявили, что намерены прервать сотрудничество с российской фирмой по коммерческим соображениям, и что решение это никоим образом не связано с подозрениями GCHQ. Обе организации отрицают какие бы то ни было контакты между собой по этому поводу.

Озабоченность и подозрительность в отношении продуктов Касперского растет с сентября, когда министерство национальной безопасности США запретило использование их любыми государственными ведомствами страны. Ссылаясь на представителей западных разведслужб, FT сообщает, что разведслужбы США и Израиля обладают данными о "нескольких" случаях использования программы Касперского российскими спецслужбами для сбора секретной информации.

В "Лаборатории Касперского" отрицают все обвинения и утверждают, что компания "не имеет никаких недопустимых связей с какими бы то ни было правительственными организациями". В заявлении компании, которое цитирует FT, также говорится: "Никакие доказательства предъявленных нам обвинений в публичное пространство не поступали. Все они основаны на ложных предположениях, в числе которых и утверждение о том, что в своей деятельности мы руководствуемся указаниями российского правительства".

Продукты "Лаборатории Касперского" находятся в ряду самых популярных в мире антивирусных программ, ими пользуются свыше 400 млн клиентов, в числе которых и многочисленные бизнесы в Британии, помимо банка Barclays.

Британское правительство в связи с этим делом никаких публичных заявлений не делало, пишет FT. Тем не менее, опасения о связях "Лаборатории Касперского" с российским правительством настолько велики, что они было переданы для рассмотрения министру иностранных дел Борису Джонсону.

"Лаборатория Касперского" продолжает сотрудничество с банком Barclays для обеспечения компьютерной безопасности его клиентов. Во всей своей работе во многих странах мира мы стремимся повысить общественное осознание опасностей киберугроз и защиту наших клиентов", - приводит газета заявление Адама Маскатии, генерального менеджера фирмы по Великобритании и Ирландии.

Опасения о связи компании с российскими спецслужбами циркулируют в кругах западного разведывательного сообщества уже несколько лет, отмечает FT. Причиной нынешнего всплеска подозрительности стало продолжающееся расследование ФБР в связи с утечкой информации о секретном кибероружии США.

В прошлом году группа хакеров, называющая себя Shadow Brokers, выложила в сети киберинструменты, разработанные американским Агентством национальной безопасности. В США считают группу напрямую связанной с российскими спецслужбами. Там убеждены, что информацию они сумели извлечь из домашнего компьютера сотрудника АНБ, который в нарушение правил пользовался ею вне работы. На его домашнем компьютере была установлена антивирусная программа Касперского.

В "Лаборатории Касперского" в связи с этим признали, что их продуктом на самом деле воспользовались для взлома домашнего компьютера сотрудника АНБ и извлечения из него секретной информации.

"Наши продукты, как и все аналогичные продукты наших конкурентов, обладают привилегированным доступом к компьютерным системам с целью противостояния серьезным заражениям вредоносными программами и восстановления пораженных вирусом систем. В данном инциденте наши системы обезвредили обнаруженный ими и признанный вредоносным zip-архив. При вскрытии этого архива в нем были выявлены как вредоносные файлы, так и файлы исходного кода, которые впоследствии были уничтожены", - говорится в заявлении компании.

Объявляя в сентябре о запрете на использование любых продуктов "Касперского" всеми американскими правительственными организациями, министерство национальной безопасности США заявляло: "Мы озабочены связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского" и российскими разведслужбами, а также другими государственными ведомствами России. Мы понимаем, что существующее в России законодательство позволяет российским разведслужбам запрашивать или требовать от "Лаборатории Касперского" содействия в передаче им информации, которая поступает в распоряжение ее систем".

Восточная Европа плохо выучила уроки XX века

"Давно казавшиеся погребенными настроения вновь оживают в Восточной Европе", - под таким заголовком Guardian публикует свою редакционную статью в связи с очередной годовщиной окончания Первой мировой войны.

В Британии, пишет газета, 11 ноября отмечается как День перемирия, день памяти погибших. В Польше, однако, этот день - День независимости. На западе это день памяти о бесплодной победе, а на востоке - момент триумфа, на смену которому, правда, пришло еще более сокрушительное поражение.

Идеалы 1918 года основывались на романтическом восприятии национализма. Восточная Европа скинула с себя оковы многонациональных империй, которые управлялись из Вены и Петербурга, и на их месте возникло множество малых стран, от Финляндии до Югославии. Казалось, все они будут жить в братстве и процветании под эгидой Лиги наций.

Уже через 25 лет это лоскутное одеяло оказалось разорвано самой страшной войной - и геноцидом - в истории Европы. За ней по всей Восточной Европе прокатилась волна этнических чисток. Старые национальные государства восстанавливались как однородные моноэтнические тюремные лагеря.

Конец Второй мировой войны породил на Западе совершенно иную концепцию национального государства, говорится далее в статье. Евросоюз строился на надежде на то, что границы между странами станут намного менее заметными, превратятся в нечто вроде морщин на мягком лице истории, вместо застывшего навсегда окаменелого ее облика. После падения Берлинской стены казалось, что модель эта со временем будет распространяться и на восток, в том числе и в бывшую Югославию. Если и был урок, извлеченный всеми европейцами - и не только евреями - из событий первой половины ХХ века, то урок этот укладывается в два слова: "Никогда больше!".

Никогда лозунг этот не казался столь пустым, как в минувшую субботу, когда по Варшаве прошел марш из 60 тысяч человек, по большей части мужчин. Они шли с плакатами "Белая Польша", "Холокост для мусульман" и "Братство белых наций" - как будто все уроки после 1918 года остались ими неусвоенными, отмечает издание.

В межвоенный период вину за слом международного порядка крайне правые возлагали на евреев, а теперь виновниками всех бед считают мусульман. Однако нынешняя коалиция включает в себя и традиционных антисемитов. В числе организаторов марша были группы, еще в 30-е годы участвовавшие в антисемитской агитации в Польше. Пригласили на него и Ричарда Спенсера, американского неонациста, хотя стоящая у власти авторитарная националистическая Партия закона и справедливости не разрешила ему въехать в страну.

Откровенных нацистов в этом движении пока немного. О прямом возвращении к 1930-м годам говорить пока не приходится. Однако звучащие сегодня лозунги тревожно напоминают о том, что происходило 80 лет назад, считает Guardian. Мы вновь видим растущее число людей, убежденных в том, что в нынешней экономике для них достойного места нет. Они воспринимают такое положение не только как личное оскорбление их чувства собственного достоинства, но и как оскорбление нации, религии и даже расы, принадлежностью к которым они гордятся.

"Их реакция не делает чести ни одной из этих трех сущностей, - пишет Guardian. - Это опасные эмоции. Наблюдая за подобными маршами, мы должны помнить тот обезумевший энтузиазм, с которым приветствовалось начало войны, и тот ужас, которым она завершилась спустя четыре года, и завершение которого мы отмечаем в эти дни".

"Завоеванный ценой таких жертв здравый смысл каждого поколения легко забывается детьми, которым он достается как дар, как нечто само собой разумеющееся, - говорится в заключение статьи в Guardian. - Единственное противостояние подобного рода извращенному идеализму - идеализм прогресса и достоинства. Такой идеализм может нести с собой не меньше смысла и насущной необходимости, но в то же время ценить людей за то, какими они есть, а не за их расу или религию".

Британская полиция сомневается в необходимости рассказывать об ИГ

Times рассказывает, что руководство британской полиции, и в частности, один из высокопоставленных офицеров ее контртеррористического подразделения, утверждают, что традиционные средства массовой информации помогают распространению пропаганды ИГ (экстремистская группировка, запрещенная в России и других странах).

Газете стало известно, что Марк Роули, тот самый высокопоставленный офицер, в своем выступлении на конференции Общества редакторов в понедельник приведет статистику о том, что до 50% пропаганды ИГ можно найти в газетах, на сайтах телерадиокомпаний и академических сайтах.

По мнению Роули, большинство заявлений ИГ изначально доступно очень маленькой аудитории. А доступными миллионам они становятся лишь после того, как о них пишут новостные издания, порой без критической оценки или анализа.

Выступление Роули состоится в рамках дискуссии о том, не помогает ли информация о террористических актах и действиях террористов в распространении информации об их деятельности. Организаторы считают, что баланс между общественным интересом в получении такой информации и беспокойством полиции должен соблюдаться.

По данным Times, Роули хочет начать открытую дискуссию о том, как традиционные медиа рассказывают об исламском экстремизме.

С точки зрения издания, это автоматически открывает и дебаты о цензуре. Газета предполагает, что представители медиа будут настаивать именно на общественной значимости полной информации о деятельности таких организаций, запрещенных во многих странах мира. Медиа будут настаивать на том, что широкое освещение действий таких организаций имеет положительный эффект как минимум в части изменений по рекрутированию сторонников и взаимодействию с ними.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com