Почему матери-китаянки не выходят из дома после родов
"Послеродовая изоляция", во время которой матери не покидают дом, не принимают гостей и не пользуются душем в течение месяца после появления на свет малыша, широко распространена в китайской общине Великобритании. Эксперты предупреждают, что в профессиональной медицинской среде об этой практике знают не слишком много.
"Оставаться в пределах своей квартиры важно", - говорит китаянка Чинг, которая не покидала свой дом на протяжении 28 дней с момента рождения ребенка.
Она рассказывает об этом Би-би-си по видеосвязи, так как посетителям нельзя ее навещать.
По мнению Чинг, изоляция важна, поскольку иммунитет детей после рождения настолько низок, что "им нужно привыкнуть к своим родителям и их бактериям".
"Если вы не придерживаетесь такой практики, вы сами себе вредите", - убеждена Чинг.
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Традиция послеродовой изоляции распространена в Азии, а в Китае даже существуют специальные больницы, в которых матери остаются в течение месяца, иногда видясь со своими детьми лишь раз в день.
С точки зрения традиционной китайской медицины, только что родившие женщины более восприимчивы к холодному воздуху и простудам.
Но намерение следовать традициям стали неожиданностью для мужа Чинг, который родился в Великобритании.
"Я не думаю, что он понял, что [к материнству] прилагается целый набор правил, - говорит она, - Ему было немного сложно, поскольку он хотел всем показать своего малыша".
Доктор Кит Ву, невролог в больнице Королевского колледжа Лондона, говорит, что традиция послеродовой изоляции настолько укоренилась в китайской культуре, что даже она ей последовала.
"Некоторые строгие правила запрещают пить холодные напитки в течение месяца, вы не должны принимать душ, не допускается мытье волос и, конечно, нельзя выходить за пределы вашего дома", - говорит доктор Ву.
"Некоторые женщины, строго следующие правилам, действительно не встают с постели первые две недели после родов, а затем ограничиваются минимальной активностью", - добавляет она.
Доктор Ву особенно обеспокоена тем, что правила изоляции соблюдают и те китайские матери в Великобритании, которые страдают послеродовой депрессией.
"В условиях изоляции только что родившим женщинам часто сложно с этим справиться", - объясняет медик. По ее словам, многие матери скрывают симптомы депрессии от врачей из-за давления внутри китайского сообщества, ведь считается, что рождение ребенка - счастливый период.
Доктор Ву также обеспокоена тем, что матери пытаются справиться с возникающими медицинскими проблемами самостоятельно, и это может нанести ущерб их собственному здоровью и самочувствию малыша.
В министерстве здравоохранения Англии отмечают, что квалификация внештатных медицинских работников и акушеров учитывает специфику различных культурных традиций.
"В случаях, когда требуется более специфическая программа поддержки, она согласовывается с семьей", - заявили в ведомстве.
Традиционная медицина
По словам доктора Ву, многие связанные со здоровьем вещи, происходящие в китайской общине, не учитываются медицинскими службами из-за культурного предубеждения перед необходимостью обратиться за помощью.
В Королевском колледже акушерства, Институте патронажных медработников и различных благотворительных организациях по охране здоровья признают, что обладают недостаточными знаниями о медицинской помощи в среде британских китайцев.
Доктор Лип Ли, клинический онколог в больнице Кристи, также отмечает, что представители китайской общины нередко демонстрируют стойкость перед лицом болезни, в том числе когда дело доходит до рака.
"Даже когда врач спрашивает, страдают ли они от болей, пациенты могут это отрицать. Они считают, что "рак - это данность, надо терпеть боль", или думают: "давайте просто будем лечить это с помощью традиционной китайской медицины".
Эксперты полагают, что нежелание обращаться за помощью также вредит пожилым членам китайской общины Великобритании, которые живут в одиночестве.
"Сейчас в Великобритании проживает целое поколение мигрантов первого поколения, и они находятся в серьезной изоляции", - объясняет Эдди Чан из китайского Центра здорового образа жизни в Лондоне. По мнению эксперта, одна из проблем, связанных с пожилыми членами общины, - их отношение к деменции, которая остается сильно стигматизированной.
"Таким людям очень сложно найти какие-либо службы, которые помогли бы удовлетворить их потребности", - говорит Чан, отчасти объясняя эту проблему языковым барьером.
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"Нет" химиотерапии
Хон Чунг Тан в свои 73 года живет в одиночестве в крошечной съемной комнате. Он не говорит по-английски.
Недавно ему диагностировали рак простаты, но мужчина отказался от любого вида лечения.
Он страдает от болей и не может ходить. Волонтеры из китайского Центра здорового образа жизни приезжают к нему, когда у них есть возможность, но Хон Чунг Тан говорит, что в некоторые дни у него нет еды или даже стакана воды.
"Один врач сказал, что мне нужна химиотерапия, потому что я обязательно умру, если не буду лечиться. Я отказался, ведь почти при любом виде рака точно умрешь, а если продержишься, то недолго", - говорит мужчина, несмотря на то, что медицинские данные свидетельствуют об обратном.
В случае с Хон Чунг Таном одиночество, которое он ощущает, усугубляется отсутствием его детей.
"Однажды я пошел в ванную, и у меня потемнело в глазах. Я почувствовал головокружение и упал, - рассказывает он, - Некоторое время я лежал на полу, а потом осознал, что кровать очень далеко, и мне придется к ней ползти".
"Я позвонил детям. Ответила моя дочь, но она не слишком долго разговаривала со мной, они не приехали", - вспоминает мужчина.
"Эти несколько дней были очень тяжелыми. Я не знаю, как мне удалось их пережить", - говорит он.
Представители департамента здравоохранения отмечают, что хотели бы, чтобы "у каждого человека была возможность прожить долгую жизнь и сохранить здоровье, кем бы он ни был и как бы ни складывалась его судьба".
Но, по мнению доктора Ву, необходимо больше усилий, чтобы понять специфику китайского сообщества.
Сейчас потребности этой общины "сложены в общий ящик с другими этническими группами", - полагает медик.
Доктор Ву призывает увеличить финансирование китайских общественных организаций, поскольку для многих людей их представители остаются основным и единственным источником поддержки.
"Нас не следует игнорировать только потому, что мы молчаливы и вежливы", - сказала доктор Ву.