Почему матери-китаянки не выходят из дома после родов

Image caption Чинг считает, что изоляция в первый месяц после родов полезна для детского здоровья

"Послеродовая изоляция", во время которой матери не покидают дом, не принимают гостей и не пользуются душем в течение месяца после появления на свет малыша, широко распространена в китайской общине Великобритании. Эксперты предупреждают, что в профессиональной медицинской среде об этой практике знают не слишком много.

"Оставаться в пределах своей квартиры важно", - говорит китаянка Чинг, которая не покидала свой дом на протяжении 28 дней с момента рождения ребенка.

Она рассказывает об этом Би-би-си по видеосвязи, так как посетителям нельзя ее навещать.

По мнению Чинг, изоляция важна, поскольку иммунитет детей после рождения настолько низок, что "им нужно привыкнуть к своим родителям и их бактериям".

"Если вы не придерживаетесь такой практики, вы сами себе вредите", - убеждена Чинг.

Традиция послеродовой изоляции распространена в Азии, а в Китае даже существуют специальные больницы, в которых матери остаются в течение месяца, иногда видясь со своими детьми лишь раз в день.

С точки зрения традиционной китайской медицины, только что родившие женщины более восприимчивы к холодному воздуху и простудам.

Но намерение следовать традициям стали неожиданностью для мужа Чинг, который родился в Великобритании.

"Я не думаю, что он понял, что [к материнству] прилагается целый набор правил, - говорит она, - Ему было немного сложно, поскольку он хотел всем показать своего малыша".

Image caption По мнению доктора Ву, изоляция, которой подвергают себя матери, может усугубить послеродовую депрессию

Доктор Кит Ву, невролог в больнице Королевского колледжа Лондона, говорит, что традиция послеродовой изоляции настолько укоренилась в китайской культуре, что даже она ей последовала.

"Некоторые строгие правила запрещают пить холодные напитки в течение месяца, вы не должны принимать душ, не допускается мытье волос и, конечно, нельзя выходить за пределы вашего дома", - говорит доктор Ву.

"Некоторые женщины, строго следующие правилам, действительно не встают с постели первые две недели после родов, а затем ограничиваются минимальной активностью", - добавляет она.

Доктор Ву особенно обеспокоена тем, что правила изоляции соблюдают и те китайские матери в Великобритании, которые страдают послеродовой депрессией.

"В условиях изоляции только что родившим женщинам часто сложно с этим справиться", - объясняет медик. По ее словам, многие матери скрывают симптомы депрессии от врачей из-за давления внутри китайского сообщества, ведь считается, что рождение ребенка - счастливый период.

Доктор Ву также обеспокоена тем, что матери пытаются справиться с возникающими медицинскими проблемами самостоятельно, и это может нанести ущерб их собственному здоровью и самочувствию малыша.

В министерстве здравоохранения Англии отмечают, что квалификация внештатных медицинских работников и акушеров учитывает специфику различных культурных традиций.

"В случаях, когда требуется более специфическая программа поддержки, она согласовывается с семьей", - заявили в ведомстве.

Традиционная медицина

По словам доктора Ву, многие связанные со здоровьем вещи, происходящие в китайской общине, не учитываются медицинскими службами из-за культурного предубеждения перед необходимостью обратиться за помощью.

В Королевском колледже акушерства, Институте патронажных медработников и различных благотворительных организациях по охране здоровья признают, что обладают недостаточными знаниями о медицинской помощи в среде британских китайцев.

Доктор Лип Ли, клинический онколог в больнице Кристи, также отмечает, что представители китайской общины нередко демонстрируют стойкость перед лицом болезни, в том числе когда дело доходит до рака.

"Даже когда врач спрашивает, страдают ли они от болей, пациенты могут это отрицать. Они считают, что "рак - это данность, надо терпеть боль", или думают: "давайте просто будем лечить это с помощью традиционной китайской медицины".

Image caption Эдди Чан отмечает, что языковой барьер может быть причиной изоляции для многих пожилых китайцев

Эксперты полагают, что нежелание обращаться за помощью также вредит пожилым членам китайской общины Великобритании, которые живут в одиночестве.

"Сейчас в Великобритании проживает целое поколение мигрантов первого поколения, и они находятся в серьезной изоляции", - объясняет Эдди Чан из китайского Центра здорового образа жизни в Лондоне. По мнению эксперта, одна из проблем, связанных с пожилыми членами общины, - их отношение к деменции, которая остается сильно стигматизированной.

"Таким людям очень сложно найти какие-либо службы, которые помогли бы удовлетворить их потребности", - говорит Чан, отчасти объясняя эту проблему языковым барьером.

"Нет" химиотерапии

Хон Чунг Тан в свои 73 года живет в одиночестве в крошечной съемной комнате. Он не говорит по-английски.

Недавно ему диагностировали рак простаты, но мужчина отказался от любого вида лечения.

Он страдает от болей и не может ходить. Волонтеры из китайского Центра здорового образа жизни приезжают к нему, когда у них есть возможность, но Хон Чунг Тан говорит, что в некоторые дни у него нет еды или даже стакана воды.

"Один врач сказал, что мне нужна химиотерапия, потому что я обязательно умру, если не буду лечиться. Я отказался, ведь почти при любом виде рака точно умрешь, а если продержишься, то недолго", - говорит мужчина, несмотря на то, что медицинские данные свидетельствуют об обратном.

Image caption Хон Чунг Тан принял решение отказаться от необходимой ему медицинской помощи

В случае с Хон Чунг Таном одиночество, которое он ощущает, усугубляется отсутствием его детей.

"Однажды я пошел в ванную, и у меня потемнело в глазах. Я почувствовал головокружение и упал, - рассказывает он, - Некоторое время я лежал на полу, а потом осознал, что кровать очень далеко, и мне придется к ней ползти".

"Я позвонил детям. Ответила моя дочь, но она не слишком долго разговаривала со мной, они не приехали", - вспоминает мужчина.

"Эти несколько дней были очень тяжелыми. Я не знаю, как мне удалось их пережить", - говорит он.

Представители департамента здравоохранения отмечают, что хотели бы, чтобы "у каждого человека была возможность прожить долгую жизнь и сохранить здоровье, кем бы он ни был и как бы ни складывалась его судьба".

Но, по мнению доктора Ву, необходимо больше усилий, чтобы понять специфику китайского сообщества.

Сейчас потребности этой общины "сложены в общий ящик с другими этническими группами", - полагает медик.

Доктор Ву призывает увеличить финансирование китайских общественных организаций, поскольку для многих людей их представители остаются основным и единственным источником поддержки.

"Нас не следует игнорировать только потому, что мы молчаливы и вежливы", - сказала доктор Ву.