Фото: Венера и Юпитер сошлись в предрассветном небе

Правообладатель иллюстрации Tim Jilani Image caption Это фото Венеры и Юпитера перед рассветом было сделано в Лондоне у Александра-палас

Венера и Юпитер - две самые яркие планеты появились вместе на утреннем небе в понедельник.

В Британии их можно было наблюдать невооруженным глазом - как и во многих других странах, находящихся в средних широтах Северного полушария, включая отдельные районы США.

Эксперты отмечают, что планеты подошли так близко друг к другу, что казалось, будто одна из них зашла на другую, создавая впечатление одной яркой звезды.

В Британии лучше всего это явление было видно за 40 минут до восхода солнца, однако планеты начали сходиться на небосклоне за некоторое время до рассвета.

Несмотря на то что их можно было видеть невооруженным глазом, те, кто наблюдал за сближением планет в телескоп, могли видеть также и четыре крупнейших спутника Юпитера - Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

Многие британцы поспешили поделиться в соцсетях своими фотографиями этого астрономического явления.

Юпитер и Венера вместе. Снято в Бирмингеме сегодня утром.

Венера и Юпитер сблизились. 06.01 GMT

До восхода солнца.

Правообладатель иллюстрации Ian Bonnell Image caption Венера и Юпитер в небе Ливерпуля

Правообладатель иллюстрации Chris Daniel Image caption Фото из деревни Мидсомер-Нортон в графстве Сомерсет: Венера и Юпитер взошли над огромным месяцем

Правообладатель иллюстрации Jodrell Bank Image caption Венера, Юпитер, Луна, Спика, Марс на темном небе

Image caption В 2004 году планета Венера была видна на фоне Солнца как небольшая темная родинка

Для наблюдавших это астрономическое явление из Лондона планеты начали появляться сразу после 6 утра и вскоре начали сближение. Лучше всего они были видны в юго-восточной Англии, ближе к побережью, поскольку планеты появились на небосклоне в самой низшей точке.

Ранее исполняющий обязанности директора Королевского астрономического общества Роберт Масси предупреждал, что лучше всего было наблюдать это явление в бинокль, но до восхода солнца, так как позднее это может быть небезопасно.