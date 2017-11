Разноцветное небо пустыни: главные экспонаты Dubai Airshow

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS

В Объединенных Арабских Эмиратах проходит традиционный авиасалон Dubai Airshow. Это крупнейшая выставка и авиационное шоу на Ближнем Востоке, один из самых известных авиасалонов в мире. Главные экспонаты - в фотогалерее Русской службы Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Archangel S2R-660

Две посетительницы проходят мимо американского легкого ударного самолета Archangel S2R-660. В последнее время такие самолеты становятся все более популярными у военных из разных стран - они недороги в эксплуатации и незаменимы при региональных конфликтах.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Airbus А350

Новейший А350 - флагман делегации европейского концерна Airbus на всех авиашоу. Правда, концерн пока чаще упоминается в связи с самолетом другого производителя. Во вторник, 14 ноября, канадская Bombardier объявила о заключении контракта на поставку 24 самолетов C Series компании EgyptAir. Сделка оценивается в 2,2 млрд долларов.

Это уже вторая крупная сделка c тех пор, как Airbus объявил о партнерстве c Bombardier в проекте по производству региональных самолетов C Series (Airbus, как и его главный конкурент Boeing, до последнего времени занимался в освновном среднемагистральными и дальнемагистральными лайнерами). Ранее Bombardier сообщил о продаже 31 лайнера неназванному покупателю.

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption Boeing 787 Dreamliner

Крупные авиасалоны обычно становятся площадкой неформального состязания двух авиастроительных гигантов - Boeing и Airbus. В 2017 году в Дубае Boeing сумел вырваться вперед, заключив в первый же день контракт на поставку 40 Boeing 787 Dreamliner компании Emirates. Сделка на 15 млрд долларов - хороший ход в этой игре, но салон продлится до 16 ноября, время отыграться у конкурентов еще есть.

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption Ан-70

Украина представила на авиасалоне транспортные самолеты Ан-70 и Ан-132, а также многоцелевой вертолет Ми-8МСБ. На фотографии - средний транспортный самолет Ан-70. У этого проекта, одного из самых интересных в этом сегменте авиации, сложилась не самая счастливая судьба. Из-за развала СССР его разработка затянулась на долгие десятилетия, затем он столкнулся с финансовыми сложностями. Как и многие другие российские и украинские самолеты, в последние годы он разрабатывался как совместный проект.

Тем не менее, Украина представляет его на авиасалонах в надежде на то, что он сможет заинтересовать потенциальных покупателей. Кроме того, Киев рассчитывает заменить российских поставщиков на представителей других стран. Об этом сообщил сегодня Укроборонпром.

Правообладатель иллюстрации Dubai Airshow Image caption Бе-200

Еще один завсегдатай авиашоу - российский гидросамолет Бе-200. Показательные выступления амфибии с выбросом воды всегда привлекают внимание зрителей и фотографов. Но главный аттракцион любого авиашоу - выступление пилотажных групп.

Правообладатель иллюстрации Dubai Airshow Image caption "Русские витязи"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пилотажная группа "1 августа" из Китая выступает на шести истребителях Chengdu J-10

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Группа Al Fursan из ОАЭ выступает с цветными дымами

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption Al Fursan выступает на итальянских самолетах Aermacchi MB-339