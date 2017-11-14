Разноцветное небо пустыни: главные экспонаты Dubai Airshow
В Объединенных Арабских Эмиратах проходит традиционный авиасалон Dubai Airshow. Это крупнейшая выставка и авиационное шоу на Ближнем Востоке, один из самых известных авиасалонов в мире. Главные экспонаты - в фотогалерее Русской службы Би-би-си.
Две посетительницы проходят мимо американского легкого ударного самолета Archangel S2R-660. В последнее время такие самолеты становятся все более популярными у военных из разных стран - они недороги в эксплуатации и незаменимы при региональных конфликтах.
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Новейший А350 - флагман делегации европейского концерна Airbus на всех авиашоу. Правда, концерн пока чаще упоминается в связи с самолетом другого производителя. Во вторник, 14 ноября, канадская Bombardier объявила о заключении контракта на поставку 24 самолетов C Series компании EgyptAir. Сделка оценивается в 2,2 млрд долларов.
Это уже вторая крупная сделка c тех пор, как Airbus объявил о партнерстве c Bombardier в проекте по производству региональных самолетов C Series (Airbus, как и его главный конкурент Boeing, до последнего времени занимался в освновном среднемагистральными и дальнемагистральными лайнерами). Ранее Bombardier сообщил о продаже 31 лайнера неназванному покупателю.
Крупные авиасалоны обычно становятся площадкой неформального состязания двух авиастроительных гигантов - Boeing и Airbus. В 2017 году в Дубае Boeing сумел вырваться вперед, заключив в первый же день контракт на поставку 40 Boeing 787 Dreamliner компании Emirates. Сделка на 15 млрд долларов - хороший ход в этой игре, но салон продлится до 16 ноября, время отыграться у конкурентов еще есть.
Украина представила на авиасалоне транспортные самолеты Ан-70 и Ан-132, а также многоцелевой вертолет Ми-8МСБ. На фотографии - средний транспортный самолет Ан-70. У этого проекта, одного из самых интересных в этом сегменте авиации, сложилась не самая счастливая судьба. Из-за развала СССР его разработка затянулась на долгие десятилетия, затем он столкнулся с финансовыми сложностями. Как и многие другие российские и украинские самолеты, в последние годы он разрабатывался как совместный проект.
Тем не менее, Украина представляет его на авиасалонах в надежде на то, что он сможет заинтересовать потенциальных покупателей. Кроме того, Киев рассчитывает заменить российских поставщиков на представителей других стран. Об этом сообщил сегодня Укроборонпром.
Еще один завсегдатай авиашоу - российский гидросамолет Бе-200. Показательные выступления амфибии с выбросом воды всегда привлекают внимание зрителей и фотографов. Но главный аттракцион любого авиашоу - выступление пилотажных групп.