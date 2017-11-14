СМИ России: почему Путин медлит с выдвижением в президенты?

В обзоре российских газет:

"НГ": "Человек дела"

"Независимая газета" в редакционном комментарии свежего номера пытается разобраться, почему Владимир Путин до сих пор не объявил о своем выдвижении на президентскую должность и какие плюсы и минусы принесет ему поздний старт кампании.

Газета отмечает, что у Путина нет проблем ни со здоровьем, ни с рейтингом - очевидными причинами, которые могли бы помешать ему участвовать в избирательной гонке. И когда в таких условиях с выдвижением медлят, пишет газета, то открытая политика уступает место политтехнологиям.

Какие преимущества может дать Путину поздний старт кампании? - задается вопросом "НГ". Во-первых, считает издание, он в данный момент не является объектом конкретной критики. Его штабу не приходится реагировать на персональные обвинения - прежде всего со стороны тех, кто впоследствии будет отсеян ЦИКом, не соберет нужные подписи и т.д. Вполне возможно, не исключает газета, что в январе в президентской гонке останутся только Путин и "проверенные" оппоненты, которые остро критиковать его не станут.

Во-вторых, пишет "Независимая", штаб Путина, возможно, просто позволяет всем потенциальным участникам кампании высказаться, а избирателям - оценить их компетентность. "В этом случае драматургия выдвижения действующего президента вполне понятна, - считает газета. - Сначала граждане несколько недель или даже месяцев слышат политиков всех мастей - от Зюганова и Жириновского до Собчак, убеждаются в бессодержательности их предложений, разочаровываются, но тут на арену выходит единственный "человек дела", то есть Владимир Путин".

"Ведомости": президенту ничего не грозит

Газета "Ведомости" комментирует возможность переноса ежегодного послания президента Федеральному собранию с декабря 2017 года на февраль 2018-го. "Возможный перенос ежегодного послания нарушит Конституцию, но никакого наказания за это президенту не грозит", - пишет газета.

Впрочем, по мнению профессора Высшей школы экономики Елены Лукьяновой, послание и так превратилось в парадную речь, в отчет президента перед парламентом, в котором президент рассказывает о положении дел в стране и основных направлениях внешней и внутренней политики.

Профессор права Илья Шаблинский отмечает, что в Конституции нет указания, насколько ритмично должны произноситься послания: одно послание может быть в декабре, другое в феврале, но оно должно быть раз в год. А вот пропуск года уже можно считать нарушением Конституции. Санкций за это не предусмотрено, но на это президенту можно будет указать, отмечает Шаблинский.

Конституция устанавливает процедуру оглашения ежегодного послания президента, но не конкретизирует сроки таких выступлений; не конкретизируют их и какие-либо иные законы, приводит газета мнение неназванного бывшего федерального чиновника. "Возможны разные трактовки, но можно допустить выступление с посланием в начале 2018 года. Однако, учитывая, что Конституция говорит о ежегодном послании, это будет послание за 2017 год. А в 2018 году может быть и еще одно послание, уже за текущий год", - поясняет он.

"Коммерсант": летают далеко

Газета "Коммерсант" пишет о возможности нового обострения российско-американских отношений. Причиной может послужить новый оборонный бюджет США, который предусматривает выделение на военные нужны рекордных 700 миллиардов долларов.

Газета обращает внимание, что в проект бюджета вошла статья, позволяющая Пентагону начать разработку неядерной крылатой ракеты наземного базирования дальностью от 500 км до 5,5 тыс. километров, а создание такого класса вооружений запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) между СССР и США 1987 года.

Между тем опрошенные "Коммерсантом" эксперты поясняют, что положения нового оборонного бюджета не обязывают Пентагон предпринимать действия, напрямую идущие вразрез с условиями Договора о РСМД. "Законопроект о бюджете дает оборонному ведомству право заняться разработкой новой ракеты, но не ее испытанием или развертыванием", - заявил газете бывший заместитель главы Пентагона Эндрю Вебер. "А разработка ракет не является нарушением договора", - добавляет в беседе с изданием заместитель директора Института США и Канады РАН, генерал-майор запаса Павел Золотарев.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что Договор о РСМД, которому в декабре исполняется 30 лет, находится под угрозой. По мнению Эндрю Вебера, существование Договора о РСМД "поставлено под серьезную угрозу", но "лидеры США и России могут легко спасти его". "Если они этого не сделают, две страны вновь втянутся в гонку ядерных вооружений со всеми негативными последствиями", - предупредил собеседник газеты.

"Ведомости": "Жертвы стагнации"

Затяжная стагнация после экономического спада привела к росту темпов банкротств компаний, пишет в свежем номере газета "Ведомости" со ссылкой на исследования Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Их число растет четвертый квартал подряд и превысило даже показатели кризисного 2015 года. Наиболее уязвимыми оказываются компании, работающие непосредственно для конечного потребителя в сфере строительства, торговли и пищевой промышленности, что указывает на нездоровые тенденции в экономике.

Только за июль-сентябрь 2017 года, по данным "Ведомостей", в России обанкротилось 3227 компаний. Газета отмечает, что рост числа банкротств начался в 2014-2015 годах, и сейчас идет вторая волна. По мнению издания, такая динамика связана с отмиранием старой модели бизнеса, с фокусом на быстрый рост потребления и экономики.

При этом многие компании, ориентированные на потребительский спрос, выстраивали тактику выживания в расчете на то, что кризис будет не очень продолжительным.

Экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова отмечает, что само по себе банкротство - процесс здоровый, но только тогда, когда с рынка уходят неэффективные государственные или окологосударственные игроки, а число частных компаний, наоборот, растет. В прошлом же году расклад был обратный, и ситуация складывается нездоровая, отмечает эксперт.

"Известия": "Брачный ренессанс"

Газета "Известия" пишет о росте числа свадеб в России, но предупреждает, что это ненадолго. Количество свадеб в России начало расти впервые с 2014 года, отмечает газета, а до этого их число падало три года подряд. Пик снижения в период с января по сентябрь пришелся на 2016-й. Тогда было зарегистрировано всего 776 тысяч браков, тогда как за тот же период 2017-го в брак вступили 826 тысяч пар.

Самым привлекательным для женихов и невест оказался июль, который окончательно потеснил август. Эксперты связывают тенденцию со стабилизацией экономики - женились те, у кого не хватило денег на свадьбу в прошлом году. Однако демографическая ситуация не дает поводов надеяться на дальнейшее увеличение числа молодоженов, отмечает газета.

В частности, социолог Любовь Борусяк полагает, что рост количества свадеб в России не вписывается в общую тенденцию, и вскоре из-за демографической ситуации показатель будет снижаться. "Большинство браков заключаются гражданами в возрасте 25-27 лет. Это люди, появившиеся на свет в начале 1990-х, когда в стране была очень низкая рождаемость", - отметила эксперт.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си.