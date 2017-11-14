Как будет работать в России новый закон о СМИ-иноагентах

Правообладатель иллюстрации Zuma Image caption CNN обещали внести в список "иноагентов" одним из первых

В России вскоре может появиться новый реестр иностранных агентов, теперь в него войдут средства массовой информации. Те, кто туда попадет, должны будут маркировать свои материалы пометкой "иноагент", публиковать сведения о своем финансировании и быть готовыми к внеплановым проверкам правоохранительных органов.

Депутаты Госдумы, наконец, определились с порядком новых ограничений для работы иностранных изданий в России. Во вторник профильный комитет утвердил поправки в закон.

Русская служба Би-би-си изучила изменения в закон о СМИ и рассказывает, как он будет работать и чем это грозит иностранным СМИ в России.

Кто попадет под действие закона

Судя по реестру Роскомнадзора, в России выдано 261 разрешение на распространение зарубежных периодических изданий. Аккредитацию при МИД имеют 290 иностранных СМИ. В реестр средств массовой информации, которые имеют более 20% иностранного капитала, в 2017 году вошло 379 изданий. Число зарубежных изданий, которые можно прочитать в интернете, не поддается подсчету.

Теоретически каждое из них, по задумке депутатов, может попасть под действие нового закона. Конкретного списка в законопроекте не указано. Там перечисляется только, кто может попасть в будущем: это широкий круг организаций, распространяющих какой-либо контент. Необязательно, чтобы эта организация имела лицензию или какую-либо правовую форму. По сути, "иностранным агентом" Россия сможет признать любое СМИ, имеющее в какой-либо форме иностранный капитал или финансирование от иностранных граждан. В зоне риска - даже финансируемый государством телеканал RT, из-за внесения которого в американский список иностранных агентов российские депутаты и разработали новый закон: его вещатель АНО "ТВ-Новости" входит в список СМИ, получающих зарубежное финансирование.

Дословно определение потенциальных иностранных агентов, написанное в поправке, звучит так:

"Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное средства массовой информации) могут быть признаны средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой собственности, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников".

Но это не значит, что маркировку "иностранный агент" сразу же автоматически получат все СМИ, каким-либо образом связанные с зарубежными организациями: список будет составлен позже министерством юстиции. По словам собеседника Би-би-си в Госдуме (попросил об анонимности, так как не уполномочен комментировать содержание законопроекта), документ прежде всего предназначен для зеркальных мер в отношении именно американских СМИ, хоть и написан для всех.

Председатель думского комитета по СМИ Леонид Левин во время рассмотрения поправок подчеркнул, что новые меры не будут использоваться для ограничения свободы слова и работы журналистов в России и будут применяться избирательно. Он также отметил, что российских СМИ закон не коснется.

Среди СМИ, которые могут подпасть под новый законопроект, парламентарии ранее называли "Радио Свобода", "Голос Америки" и Си-эн-эн.

Кто будет это решать

Список СМИ, которые будут признаны иностранными агентами, составит министерство юстиции. Именно минюст в будущем определит, по каким критериям определенные издания отнесут к иностранным агентам, он же уточнит круг их прав и обязанностей.

Минюст во вторник не комментировал законопроект. На запрос Русской службы Би-би-си в министерстве юстиции во вторник не ответили.

Скорее всего, для тех изданий, которые получат статус "агентов", введут отдельный реестр (аналогичный тому, что есть для некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), говорит собеседник Би-би-си в Госдуме. То, что предложили принять депутаты - это рамочный законопроект, дающий новые полномочия минюсту, объясняет он.

Правообладатель иллюстрации KREMLIN.RU Image caption Иноагентами могут быть признаны как зарубежные, так и российские СМИ с зарубежным финансированием

Что это значит для работы СМИ

Конкретных требований к СМИ, которые будут признаны иностранными агентами, депутаты также не написали. В поправках сказано, что на такие СМИ будут наложены те же ограничения, что действуют в отношении НКО - иностранных агентов. Требования таковы:

Указывать во всех выпускаемых материалах, что они изданы иностранным агентом. Ранее лидер фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов заявил, что надо будет также маркировать и контент, распространяемый в соцсетях. Однако в законе такой нормы нет. Будут ли в итоге обязаны СМИ-агенты ставить соответствующую плашку в своих соцсетях, в будущем решит минюст, сказал собеседник Би-би-си в Госдуме;

Ежеквартально отчитываться за получение не только иностранных, но и за всех российских средств, а также за деньги частных жертвователей. В отчетах должны содержаться данные жертвователей и на что были потрачены все средства, полученные НКО. Годовая финансовая отчетность агентов должна проходить обязательный аудит;

Раз в полгода публиковать отчеты о своей деятельности в интернете или в СМИ;

Раз в год проходить проверку прокуратуры или минюста;

Проходить внеплановые проверки в случае, если кто-либо пожалуется на неисполнение закона;

Годовая финансовая отчетность агентов должна проходить обязательный аудит. Вероятно, от этой обязанности СМИ-иноагенты освободят, предполагает собеседник Би-би-си в Госдуме.

Нарушение закона о некоммерческих организациях - иностранных агентах сейчас по закону грозит штрафом до 500 тысяч рублей (8,4 тысячи долларов). За злостное уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента предусмотрена уголовная ответственность (до двух лет лишения свободы).

Закон вступает в силу с момента опубликования. Депутаты обещали принять его в среду, Совет Федерации может одобрить его на следующем заседании 22 ноября, после этого закон должен подписать президент. После этого еще какое-то время понадобится министерству юстиции, чтобы утвердить порядок работы со СМИ-иноагентами.