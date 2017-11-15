Пресса Британии: "красные в каждом интернет-треде"

В обзоре британских газет:

Российские боты побуждали британцев голосовать за "брексит"

Все главные британские газеты публикуют материалы, вдохновленные яростной критикой, с которой премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обрушилась на Россию на банкете лорд-мэра лондонского Сити.

Times и Guardian независимо друг от друга получили доступ к трем разным академическим исследованиям твиттер-активности ассоциируемых с Россией аккаунтов.

Times публикует свой материал под заголовком "Россия использовала посты в интернете для вмешательства в голосование по "брекситу"".

Совместный анализ исследователей из университетов Беркли в Калифорнии (США) и Суонси в Уэльсе (Британия) выявил более 150 тысяч аккаунтов, ведущихся из России, которые в день голосования по "брекситу" и в день объявления результатов референдума опубликовали десятки тысяч постов об этом.

Эти аккаунты использовали хэштег "брексит". Один из особо активных аккаунтов специалисты идентифицировали как созданный на известной петербургской "фабрике троллей". Такие выводы были сделаны на основании тематики постов в другое время.

Эти аккаунты ранее постили в основном сообщения, связанные с конфликтом на Украине.

Большинство постов были размещены или ботами, или так называемыми "киборгами" - которые частично управляются живыми людьми, в отличие от полностью автоматических ботов.

Анализ ученых показал, что эти твиты могли видеть сотни миллионов людей.

Отдел расследований Times, ознакомившись с анализируемыми постами, утверждает, что большинство твитов агитировало голосовать за выход Британии из ЕС. Часть постов была против "брексита", но, по мнению издания, это просто доказывает ранее известное предположение о том, что задача России заключалась в создании раскола в обществе.

Газета отмечает, что в базу данных, проанализированную специалистами, попали и вполне легитимные "Твиттер"-аккаунты, например посольства России в Британии. Получить комментарии посольства изданию не удалось.

Другое исследование, данные которого цитирует Times, было проведено учеными из Института исследования интернета Оксфордского университета и лондонского университета Сити. Специалисты раскрыли скоординированную сеть твиттер-ботов из 13493 аккаунтов, которые появились в день голосования "из ниоткуда" и успели опубликовать 65 тысяч твитов о референдуме. А всего за период 20-24 июня прошлого года боты запостили более 135 тысяч твитов, которые были увидены 11 миллиардов раз.

Газета отмечает, что ее расследование еще в августе этого года позволило предположить, что один влиятельный аккаунт, который активно ретвитили боты, в своем профиле указывал, что его владелец находится на острове Уайт, но публиковал посты в рабочие часы московских офисов и, скорее всего, является аккаунтом кремлевских пропагандистов.

Times признает, что прямая связь между интернет-ботами и Кремлем не доказана, но отмечает, что и американские, и британские разведчики уверены, что за многими из них стоит Москва.

15 ботов, выявленных учеными из Оксфорда, продолжают активно постить. Только за последнюю неделю они опубликовали почти 14 тысяч твитов, но теперь они сфокусированы на происходящем в Израиле, Сирии и на Дональде Трампе. Еще одна тема, которую продвигают через очередной хэштег эти боты - новый референдум о независимости Шотландии.

Guardian получила доступ к аналогичному исследованию ученых из Эдинбургского университета. Их данные скромнее.

Директор по нейрополитическим исследованиям этого университета профессор Лаура Крам сказала изданию, что как минимум 419 аккаунтов, управлявшихся с "фабрики троллей", опубликовали около 3,5 тысяч твитов о референдуме по выходу из ЕС. Интересно, что большинство постов было сделано уже после окончания голосования.

Российские тролли и боты пытались влиять на мнение британцев

"Используя ботов и дезинформацию, иностранные государства пытаются влиять на нашу демократию. Позволяющие им это делать юридические и технические лазейки должны быть прикрыты" - с такого вывода начинает свою редакционную статью на ту же тему российского вмешательства во внутреннюю политику других стран Times.

"Редкий глупец станет голосовать на основании анонимного твита, - пишет издание. - И все же, когда Россия пытается влиять на британскую демократию с целью ее подрыва, мы не можем оставаться к этому равнодушными. Такая стратегия сосредоточена не на том, чтобы перетянуть в нужную сторону индивидуальные голоса избирателей, а на искажении предвыборной дискуссии, когда реальные голоса тонут в подрывном, расистском и нарочито жестком контенте. Пользователям предлагается заведомо ложная картина общественного мнения. Некоторых она раздражает, другие ей поддаются. Цель - посеять недоверие и раскол".

В понедельник Тереза Мэй подвергла Россию критике за попытки вмешаться в британскую демократию, напоминает газета. "Мы знаем, что вы делаете", - сказала она.

В действительности, продолжает Times, в Британии известно далеко не все, что они делают. Всего несколько месяцев назад лозунг времен холодной войны "красные под кроватью", перефразированный в современное "красные в каждом треде" казался конспирологической крайностью.

С тех пор под давлением ведущихся в США расследований гиганты соцсетей стали постепенно раскрывать, до какой степени российские агенты использовали их платформы для распространения нацеленной на раскол и зачастую ложной политической информации во время последних президентских выборов.

Путин должен понимать, что такого рода деятельность в конечном счете лишь вредит репутации его страны, считает Times.

А пока этого понимания нет, по мнению издания, есть три пути противостояния дезинформации.

Во-первых, сами пользователи должны быть более разборчивы. Даже боты могут быть на удивление изощренными, не говоря уже о ведущихся реальными людьми фейковых аккаунтах. Как показали десятилетия развития рекламного бизнеса, мы в гораздо большей степени подвержены манипуляциям, чем нам кажется.

Во-вторых, должно быть соответствующее законодательство. Избирательные законы в Британии архаичны и ни в коей мере не приспособлены к компьютерному веку. Во вторник избирательная комиссия повторила свой призыв о том, что политическая реклама онлайн должна вестись по тем же правилам, что и оффлайн. Пока этого нет.

Во многом российская дезинформация использует те же лазейки, технические и юридические, которыми пользуются и правомочные политические кампании. В частности, до сих пор нет закона, запрещающего использование ботов в политических кампаниях. Некоторые из таких кампаний, в частности "Голосуем за выход" в преддверии "брексита", быть может, неосмотрительно хвастались тем, что вовсю пользуются ботами.

Закон необходим. Компании соцсетей с готовностью пошли на сотрудничество в борьбе с педофилией, потому что отказ от сотрудничества означал бы нарушение закона.

Ну и третий путь - сами эти компании. Растущий поток дезинформации - наша общая проблема, но ответственность за борьбу с нею ложится на них. Facebook, Twitter, Google и другие разделяют институциональный и коммерческий ужас от того, что их станут рассматривать как издателей, а не как платформу. Что означает, что на них будет возложена ответственность за публикуемый ими контент. Они должны осознать это и начать действовать.

"Воздействие дезинформации трудноощутимо, - пишет Times в заключение своей редакционной статьи. - Поэтому мы можем так никогда и не узнать, насколько эффективной была российская дезинформация - будь то в случае наших избирательных кампаний, или же в воздействии на нашу политическую культуру в целом. Недопустим, однако, даже сам факт того, что мы задаемся таким вопросом. Британская демократия подверглась нападению. Она должна быть защищена".

"Пора пролить свет на делишки русских троллей"

На первый взгляд, в резкой и острокритической речи премьер-министра о попытках России подорвать британские институты нет ничего нового, пишет в своей статье на эту же тему Guardian.

"Так поступают (и во времена холодной войны десятилетиями поступали) все британские премьеры. Это заложено в настройку британской политики. Удивительно было бы, если бы в своей традиционно посвященной проблемам внешней политики ежегодной речи на банкете у лорда-мэра Лондона она бы этого не сделала".

Тереза Мэй говорила без экивоков, говорится далее в статье. По ее словам, поддерживающие мировой порядок альянсы должны быть укреплены. (Менее ясно, не без сарказма отмечает в скобках Guardian, как этим достойным усилиям будет способствовать "брексит"). Главная угроза такому порядку исходит, по ее мнению, от России.

Почему вдруг? Главной темой дня в Британии является "брексит". Мэй могла сосредоточиться на "брексите" и вполне заполнить им необходимую внешнеполитическую повестку дня. Она могла говорить и о будущем трансатлантического альянса спустя год после избрания Дональда Трампа. Не будем забывать, что по своей политической биографии и темпераменту Тереза Мэй не из тех политиков, которые легко и с готовностью ввязываются в любую свару с Россией.

О времени, выбранном для такой речи можно сказать многое. Она позволила ей восстановить свой имидж - как она сама любит говорить - сильного и стабильного лидера. Она также позволила отвлечь внимание от сделанного в тот же день объявления об уступках, на которые правительство идет в начавшемся во вторник парламентском обсуждении законопроекта о выходе из ЕС.

Она также потенциально оттеняет премьера от ее главного оппонента, лидера лейбористов Джереми Корбина, который, став главной правительства, может с гораздо меньшей готовностью начать политическое наступление на Россию и может оказаться под давлением противостоящих такому наступлению пророссийских сил.

Это также напоминание о том, почему и как Сирия практически исчезла из списка предъявляемых России претензий. В какой-то степени это и предостережение министру иностранных дел Борису Джонсону, способному превратить в цирк предстоящий через несколько недель визит в Москву.

Речь также выглядит контрастом по сравнению с абсурдными высказываниями Трампа после краткой встречи с Путиным во Вьетнаме. Трамп заявил, что Путин заверил его в невмешательстве России в президентские выборы в США и что он поверил словам Путина о том, что тот чувствует себя оскорбленным такими обвинениями.

Мэй, наоборот, просто констатировала, что Россия именно это и делает. Это также напоминание о том, что в реальном мире, а не в мире Трампа, уже через два месяца США по собственным законам должны будут ввести более жесткие санкции против тех, кто сотрудничает с олигархами и компаниями в непосредственном окружении Путина.

Есть, наконец, и менее важные причины. Речь Мэй может быть вызвана растущей вероятностью того, что претензии к России - не паранойя, а правда, и ей в подтверждение этого представили убедительные доказательства. Все больше и больше свидетельств систематического использования Россией соцсетей для влияния на общественное мнение, распространение дезинформации и финансирования групп и кампаний, активно действовавших во время выборов в США, Германии и Франции.

Россия - не единственный авторитарный режим, прибегающий к подобной тактике в своей внутренней политике, но она явно лидирует в стремлении перенести эту тактику и на мировой уровень. По словам Мэй, она не первой, а последней из западных лидеров обращает внимание на стремление Россия "сделать информацию оружием" и внедрять "фейковые новости".

Трудно представить себе, что Британия оставалась в стороне от подобных российских манипуляций. Расследование, которое ведет в США спецпрокурор Мюллер и начавшееся расследование кампании за выход Британии из ЕС - всего лишь первые попытки пролить свет на этот темный мир, пишет Guardian в заключение своей редакционной статьи.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com