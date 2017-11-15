Краткосрочная амнезия: Сешнс вспомнил злополучного советника Трампа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Способность "не припоминать" некоторые события - предмет постоянных шуток членов сената и конгресса

Джефф Сешнс - один из самых опытных американских политиков и известный мастер формулировок. Начиная с первых слушаний в конгрессе, когда его кандидатура только рассматривалась на должность главного юриста США (генеральный прокурор возглавляет министерство юстиции), у Сешнса случилась первая публичная потеря памяти. С тех пор его способность "не припоминать" некоторые события - предмет постоянных шуток членов сената и конгресса.

Например, в начале 2017 года Сешнс заявил, что не припоминает встреч с официальными представителями российского правительства. Позднее, не без вмешательства журналистов, к генпрокурору вернулась память о нескольких встречах с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком.

Сешнс, впрочем, так и не смог вспомнить, о чем именно они говорили с российским дипломатом.

В этот раз 70-летний генпрокурор - опять не без помощи журналистов - вспомнил советника трамповского избирательного штаба по международной политике Джорджа Пападополуса, который в марте 2016 года, по словам Сешнса, порывался организовать встречу Дональда Трампа и Владимира Путина.

За все пять с половиной часов заседания комитета конгресса по вопросам юстиции память относительно роли россиян возвращалась к Сешнсу всего несколько раз.

Что именно вспомнил Сешнс?

Генпрокурор вспомнил встречу по вопросам национальной безопасности при участии тогда еще кандидата в президенты США от Республиканской партии - ее проводили в марте 2016 года.

На фотографии, которая широко растиражирована мировыми СМИ, с одного торца стола сидит Дональд Трамп, напротив него - спиной к фотографу - Джефф Сешнс, а второй человек от него - Джордж Пападопулос.

Последний признал себя виновным во вранье следователям Федерального бюро расследований и рассказал о своих контактах с российским правительством. Из его показаний стало понятно, что представители избирательной кампании Трампа знали о взломе серверов Национального демократического комитета задолго до того, как о ней сообщили широкой общественности.

Правообладатель иллюстрации Wales News Service Image caption Сешнс (слева) на том же заседании, что и Джордж Пападопулос (третий слева)

Сешнс заявил, что память вернулась к нему сразу же после того, как информацию опубликовали в средствах массовой информации.

"После прочтения отчета Пападополуса, что я действительно помню - думаю, я хотел четко донести до него мысль: у него нет полномочий, чтобы представлять кампанию перед российскими властями, как и перед любыми другими иностранными властями, в конце концов. Но я не помню именно это мероприятие, это происходило за 18 месяцев до того момента, когда несколько недель назад я дал показания. И я бы с радостью рассказал об этом, если бы помнил, потому что я был против его рекомендаций", - заверил конгрессменов генпрокурор.

Сешнс также неожиданно вспомнил, что отговаривал Пападополуса от идеи организовать встречу Путина и Трампа.

"Все вы принимали участие в избирательных кампаниях, но большинство из вас никогда не принимали участия в президентских гонках. Никто из вас не был частью штаба Трампа. Это была великолепная избирательная кампания во многих отношениях. Но это была своеобразная каждодневная форма хаоса. Мы все время были в дороге, иногда переезжали по нескольку раз в день, сон был короток", - объяснил Сешнс свою забывчивость.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Джордж Пападопулос активно сотрудничает со следствием спецпрокурора Мюллера

По словам Сешнса, после этой встречи в марте 2016 года, он "не припоминает других контактов или уведомлений [о контактах с россиянами], в тесном и постоянном контакте с Пападопулосом не состоял".

Как именно реагировал сам кандидат и остальные участники собрания на предложение о встрече Путина и Трампа, он тоже "не помнит". Генпрокурор также отметил, что не обсуждал со спецпрокурором Мюллером или другими представителями ФБР комментарии и предложения Пападополуса.

По сути, генпрокурор не мог вспомнить фигурировал ли Кремль в избирательной кампании Трампа, за исключением мартовского заседания, когда Сешнс - по его словам - заявил о своем решительно протесте против встречи Трампа и Путина.

Примечательно, что в октябре 2017 года Сешнс отвечал несколько по-другому. На аналогичных слушаниях в рамках сенатского юридического комитета демократ из Миннесоты Эл Франкен спросил генпрокурора: "Вы не верите в то, что представителя избирательного штаба Трампа связывались с россиянами?"

Сешнс ответил: "Нет, и я не знаю тех, кто в это верит. Я не верю в то, что это вообще происходило".

Сешнс также не оспаривал заявление, сделанное представителем избирательной кампании Трампа Картером Пейджем, который работал в штабе в должности старшего советника по международной политике. По словам Пейджа, он - в короткой беседе с Сешнсом - сообщил тому, что собирается в Москву. Сешнс сказал, что не припоминает этот разговор, но отметил, что не говорил Пейджу не ездить в Москву.

WikiLeaks, Клинтон и утечки - что еще комментировал Сешнс

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сешнс подумывает начать расследование дейтельности Хиллари Клинтон

В то же время Сешнс рассказал, что его ведомство рассматривает 27 различных дел, связанных с утечками информации в прессу. Среди них - публикация разговора бывшего посла России в США с экс-советником по национальной безопасности Белого дома Майком Флинном.

Еще одна новость: Сешнс подумывает о возможности назначения еще одного специального прокурора ,чтобы тот занялся деятельностью фонда Клинтонов и сделкой администрации Обамы с компанией "Uranium One", которую купил "Росатом". Сешнс пообещал, что расследование будет независимым, неполитизированным и непредвзятым.

Конгрессмены отдельно гоняли генпрокурора по вопросам, связанным с WikiLeaks. Накануне сын президента, Дональд Трамп-младший, стал причиной очередного скандала.

Журнал Atlantic, газеты New York Times и Wall Street Journal опубликовали личную переписку между старшим сыном американского президента и WikiLeaks, которая велась в "Твиттере".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сын Трампа общался с WikiLeaks во время предвыборной кампании

В одном из сообщений WikiLeaks настоятельно рекомендуют Трампу-младшему обратить внимание отца на одну из ссылок, ведущую к части взломанной хакерами электронной переписки руководителя избирательного штаба Клинтон, Джона Подесты.

Сын тогда еще кандидата в президенты США не ответил на сообщение, но через 15 минут его отец, Дональд Трамп, написал в своем "Твиттере": "Нечестные медиа взяли самое малое из той невероятной информации, которую обнародовали WikiLeaks! Совершенно бесчестно! Коррумпированная система!"

Сам Трамп-младший разместил в своем "Твиттере" линк, отправленный WikiLeaks, через несколько дней.

В 2016 году представители кампании Трампа и будущий вице-президент США Майк Пенс неоднократно отвергали все обвинения в возможной связи с Джулианом Ассанжем.

После публикации переписки личный юрист Дональда Трампа-младшего, Алан Фьютерфас, заявил, что "участники кампании с обеих сторон, Трампа и Клинтон, мониторили WikiLeaks, чтобы посмотреть, что еще там обнародовали".

"Если бы Washington Post или New York Times смотрели бы на то, что было обнародовано на WikiLeaks, было ли бы это неправильно с их стороны? Конечно, нет", - утверждает адвокат.

На слушаниях Сешнс, отвечая на вопрос конгрессмена Своллвелла о связях Дональда Трампа-младшего с WikiLeaks, ответил, что не может судить сына президента, но сам он - в отличие от Трампа-старшего - "не большой фанат WikiLeaks".

На чем настаивал Сешнс?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сешнс по-прежнему отрицает какие бы то ни было связи с Кремлем

Генпрокурор заявил Конгрессу о том, что никогда не лгал при даче показаний под присягой. Сешнс отметил, что встречался с послом РФ в США Сергеем Кисляком в рамках партийного съезда, во времена своей работы сенатором и однажды во время званого ужина.

Деталей бесед с российским дипломатом Сешнс не помнит.

Сешнс также отметил, что никогда не работал с представителями Кремля, чтобы повлиять на ход избирательной кампании 2016 года.

Также, по его словам, ему ничего не известно о возможной коммуникации между представителями избирательного штаба Трампа и Москвой.