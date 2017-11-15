Зачем Арабским Эмиратам выращивать на Марсе клубнику и пальмы?

Правообладатель иллюстрации UAE Space Agency Image caption ОАЭ уже инвестировали больше 5 млрд долларов в собственную космическую программу

В чем точно нельзя упрекнуть ОАЭ, так это в недостатке амбиций. Сначала они заявили, что запустят на Марс свой космический аппарат. Затем появился план колонизировать планету. Теперь ОАЭ занимает новая задача - рзаводить на Марсе пальмы и овощи.

На авиационном шоу в Дубае космосу уделено очень много внимания. В специальной программе - множество выставок, конференций и особых гостей, среди которых астронавт НАСА, участник программы "Апполон-15" Альфред Уорден.

Арабский космический зонд должен стартовать с Земли к Марсу только в 2020 году с космодрома в Японии; партнером Эмиратов в этом проекте стала компания Mitsubishi.

Однако о своих агропромышленных планах в космосе ОАЭ объявили уже сейчас.

"Между пустыней и Марсом много общего. В ОАЭ такой же ландшафт и почва", - говорит Рашид аль-Заади, глава стратегического планирования космического агентства ОАЭ.

Таким образом, Эмираты решили вложить деньги в два исследовательских проекта: один касается выращивания на Марсе финиковых пальм, другой - салата, помидоров и клубники.

"Когда мы окажемся там, нам же нужно будет что-то есть", - говорит аль-Заади.

По его словам, пальмы были выбраны как символ арабского региона, а остальные растения - из-за того, что ученые уже доказали, что они смогут выжить на Марсе.

Постнефтяная экономика

Несмотря на то, что идея кажется чудаковатой, в основе ее лежат понятные экономические причины.

Эмираты, особенно Дубай и Абу-Даби, пытаются подготовить свою экономику к окончанию нефтяной эпохи.

Сначала ОАЭ начали активно развивать туризм и собственные авиалинии, а также связанные с этим услуги, сейчас интенсивно увеличивают инвестиции в научный и технологический секторы.

"В регионе живет 100 миллионов молодых людей. Мы хотим, чтобы они сыграли активную роль в жизни страны и вывели ее на новый уровень", - говорит Омран Шараф, руководитель программы по запуску марсианского зонда.

Население ОАЭ при этом составляет только 9 млн человек, и только 1,4 млн из них - граждане страны.

"Все это нужно для создания постнефтяной экономики, которая основана на знаниях и творческих идеях. Поэтому так важно стать заметным и уважаемым научным центром. У нас много инженеров, но недостаточно ученых. Это [освоение Марса] - чисто научный проект", - продолжает Шараф.

Космическое агентство ОАЭ было основано в 2014 году. С этого момента государство вложило больше 5,4 млрд долларов в марсианский проект. Эти деньги в том числе пошли на проект запуска космического зонда. Его финальный макет был представлен в рамках авиашоу в Дубае.

Правообладатель иллюстрации Dubai Media Office Image caption В огромных купольных павильонах в пустыне арабские ученые будут изобретать способы снабжения будущих колоний на Марсе едой и энергией

В агентстве заявляют, что команда специалистов, в которую вошли только граждане Эмиратов, провела спутниковую съемку. Теперь они займутся поиском воды на Марсе и исследованием местной атмосферы.

В ОАЭ также началась работа над проектом "Марсианский научный город": в пустыне, на территории в 185 тыс. квадратных километров, построят несколько купольных павильонов с жилыми помещениями и лабораториями, где ученые займутся изучением потребности будущих колонистов в еде, воде и энергии.

В одиночку не долететь

Благодаря собственному марсианскому проекту ОАЭ вошла в список девяти стран, которые занимаются вопросами освоения Красной планеты, говорит Шараф.

"Это значит, что понадобятся очень крупные инвестиции в образование и инфраструктуру: лаборатории, университеты и науку", - продолжает он.

Бывший пилот командного модуля "Аполло-15" астронавт Альфред Уорден добавляет, что кроме этого потребуется еще и международное сотрудничество. Он впечатлен амбициями ОАЭ и тем, чего страна уже успела достичь.

И все же, добавляет Уорден, уровень технических задач будет слишком высок для одного государства.

Правообладатель иллюстрации Dubai Airshow Image caption Бывший пилот командного модуля "Аполло-15" Альфред Уорден считает, что даже при ресурсах ОАЭ без международной поддержки не обойтись

Теме космоса отвели много внимания именно для того, чтобы привлечь иностранных экспертов, говорит Юсуф Хамад аль-Шайбани, генеральный директор Космического центра Мохаммеда бин Рашида: программа авиашоу, связанная с космосом, должна "дать возможность встретиться с крупными международными космическими компаниями и институтами и наладить прочные связи".

Даже лидеры ОАЭ описывают свои планы как огромный вызов. Если все пойдет по плану, то завершающим шагом программы станет пилотируемая высадка на Марсе, которая случится не раньше чем через 100 лет.

Возможно, это не произойдет никогда. Зато в ОАЭ появится собственное поколение ученых, а также там научатся выращивать больше овощей и фруктов в пустыне.