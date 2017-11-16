Пресса Британии: британский парламент тоже изучит российский фактор

В обзоре британских газет:

Британские депутаты требуют полного отчета от соцсетей

Британские газеты продолжают освещать развитие скандала вокруг Твиттер-активности предположительно связанных с Россией ботов и троллей в период референдума по выходу Британии из ЕС в 2016 году.

Times пишет, что после вчерашних публикаций данных нескольких исследований, сделанных работающими в британских и американских университетах учеными, депутаты парламента требуют, чтобы Twitter раскрыл всю информацию о российских аккаунтах, пытавшихся влиять на британскую внутреннюю политику.

Глава парламентского комитета, расследующего фейковые новости, Дэмиан Коллинз призвал компанию до конца текущего месяца предоставить список всех российских пользователей, публиковавших контент о прошлогоднем референдуме.

По данным издания, первичный депутатский запрос был основан на данных о 13,5 тыс. "пробрекситовских" аккаунтов в "Твиттере", но после появления данных о 150 тыс. аккаунтов из готовящейся к публикации статьи, которую цитировала Times, Коллинз изменил свой запрос.

Коллинз назвал эти данные "самым значительным свидетельством" срежессированного Россией твиттер-вмешательства в "брексит".

Глава комитета, по сведениям Times также запросил позицию Facebook по вмешательству в голосование уже по его сервисам. Но вице-президент Facebook по странам Европы, Ближнего Востока и Африки Никола Мендельсон заявила, что у компании нет никаких данных, указывающих на то, что кластеры российских аккаунтов совершали хоть какие-то действия, связанные с "брекситом".

Twitter также подвергся критике за то, что до сих пор не удалил аккаунт, который за шесть лет опубликовал более полутора миллионов твитов, нередко антисемитского содержания, как считают исследователи. Именно этот аккаунт группа ученых назвала самым влиятельным ботом периода "брексита".

Но Twitter возразил, что скрывающийся за псевдонимом и пока не идентифицированный владелец аккаунта (кстати, базирующийся в Лондоне), не нарушал правила "Твиттера", так как опубликованные посты выражали оскорбительные мнения, направленные на определенные группы людей, но не были агрессивны и не были направлены на конкретных индивидуумов.

Times отмечает, что не вся эта информация достоверна. Так, один из пользователей "Твиттера", который был идентифицирован как российской тролль одним из новостных сайтов, на поверху оказался охранником из шотландского Глазго, который сказал, что его юзернейм - это просто его детская кличка.

Британский премьер считает, что Россия вмешивалась в дела Европы, но не Британии

Guardian рассказывает, что расследованием будет заниматься и комитет парламента по разведке и безопасности. Также избирательная комиссия получила запрос о том, вмешивалась ли Россия в голосование по "брекситу".

Но газета отмечает, что независимо от результата разбирательств избирательная комиссия не может привлечь к ответственности нерезидентов Британии за деятельность, осуществленную за ее пределами.

Газета отмечает, что премьер-министр в среду отказалась утверждать, что Россия вмешивалась в "брексит", таким образом поддержав позицию министра иностранных дел Бориса Джонсона, утверждавшего, что доказательств такого вмешательства пока нет.

Издание цитирует слова Терезы Мэй: "В понедельник я говорила о проблеме российского вмешательства в выборы. Мы видели, что это имело место в ряде европейских стран… примеры российского вмешательства, которые я приводила, были не о Британии".

Несмотря на это, в Вестминстере продолжают беспокоиться, желая докопаться до сути российской соцсетевой интервенции.

Газета цитирует слова профессора университета Суонси Олександра Талавера, одного из авторов исследования, обнаружившего рекордное количество ботов и троллей, активизировавшихся во время референдума, который призывает Twitter сотрудничать с исследователями и сделать доступными для них данные даже по удаленным аккаунтам и твитам.

Сам же сервис микроблогов утверждает, что его система удаления фейковых аккаунтов достаточно эффективна. С чем не спорит Талавера, признавший, что 90% автоматических аккаунтов уже удалены.

Пока Guardian удалось обнаружить, что посольство России в Лондоне, активно использующее свой аккаунт в "Твиттере", пользовалось автоматическим акселератором твитов.

Система, как рассказывает издание, построена на том, что подписчики становятся "суперфанами" того или иного аккаунта и соглашаются автоматически ретвитить сообщения.

Так устроен "Российский дипломатический онлайн-клуб", на "Твиттер" которого и подписаны "суперфаны", что позволяет распространять дипломатические месседжи тысячам людей, пишет Guardian.

Без этой инновационной системы, придуманной лондонским молодым предпринимателем как стартап, столь быстрое и эффективное распространение информации было бы вряд ли возможно.

Guardian не удалось получить комментарий российского посольства, но создатель акселератора твитов считает его очень эффективным для политических организаций.

Ассанж - не мечтатель, а разрушитель

"Ассанж - не мечтатель, а разрушитель, и принадлежит он к тому же клубу разрушителей, что Трамп и Путин", - к такому выводу приходит автор опубликованной в Times статьи, известный британский публицист, лауреат премии Оруэлла Дэвид Ааронович.

"Я хорошо помню, - начинает автор, - когда Ассанж был самым модным парнем на планете. В 2010 году, в первый приезд в Лондон, сразу после сделанных Wikileaks сенсационных разоблачений американской войны против террора, я вел с ним встречу в одном из лондонских университетов. Зал был забит до отказа, и атмосфера была наполнена чуть ли не эротикой. Помните сцену из фильма об Индиане Джонсе, когда восторженная студентка, хлопая глазами, смотрит на Харрисона Форда, а в глазах ее крупными буквами написано: "Люблю тебя"? Вот так и здесь".

Люди, практически швырявшие в воздух лифчики в тот вечер, сегодня, наверное, в шоке от ставшей на этой неделе известной информации, что их кумир имел сношения с президентской кампанией Трампа.

Семь лет назад, на вершине славы Ассанжа, левые считали его своим, продолжает экскурс в недавнюю историю автор статьи в Times. Ноам Чомски, Майкл Мур, Кен Лоуч - все с восторгом отзывались о харизматичном австралийце. В этом их можно было понять, даже если ты и не разделял их критику Америки Барака Обамы.

Ассанж и Wikileaks помогали строить мир прозрачности и свободы информации, мир, в котором правительства и крупные корпорации будут подотчетны людям, а демократия будет процветать. Аароновичу и самому импонировала такая идея.

Однако вскрывшаяся сегодня информация о том, что Трамп предлагал назначить Ассанжа австралийским послом в США выглядит абсурдным аппендиксом к уже и без того трагически завершившейся истории, считает автор статьи. Роль, которую сыграли публикации Wikileaks электронной переписки Клинтон, украденной российскими хакерами, уже давно была известна.

"Но каково же политическое лицо Ассанжа? - задается вопросом Ааронович. - Если он левый, то почему же помогает столь откровенно правому Трампу? Или почему для него так важна независимость Каталонии?"

Накануне и сразу после каталонского референдума Ассанж был в числе самых рьяных сторонников отделения провинции от Испании. Его твиты и посты были широко популярны в Каталонии - больше, чем чьи бы то ни было еще.

Испания в них характеризовалась как "банановая монархия" и "оккупационная держава", которая "не остановится ни перед какими грязными трюками, не смутится никакой ложью, пойдет на любую эскалацию, лишь бы спасти свое государство". "Вот увидите", - предостерегал он.

Не менее рьяным приверженцем каталонской независимости была российская индустрия ботов, троллей и дезинформации, говорится далее в статье. Во второй половине сентября агентство "Спутник" опубликовало свыше 200 статей по Каталонии, и в них высказывания Ассанжа цитировались много чаще, чем слова самих каталонских лидеров.

Хэштег "Каталония" стал одним из самых популярных в твиттер-аккаунтах, которые, как потом выяснилось, исходили из России. Многие из них попросту перепечатывали твиты Ассанжа.

"Трамп? Каталония? Россия? Чего же на самом деле хочет Ассанж? Хиллари Клинтон - конечно же, заклятый враг Ассанжа - недавно назвала его "нигилистом-конъюнктурщиком", которого используют куда более умные и куда менее публичные организации внутри российского государства", - отмечает публицист.

Нигилист, пишет автор статьи, - это человек, "отрицающий все религиозные и моральные принципы и считающий жизнь лишенной смысла". В понимании Клинтон, однако, это человек, для которого разрушение существующих верований и институтов намного важнее, чем ответ на вопрос о том, что придет им на смену.

Иными словами, волнует Ассанжа не Каталония, а разрушение Испании, считает Ааронович. Он желает успеха не современным республиканцам в США, а силам энтропии. Смысл его существования в низвержении других. Как закоренелая разлучница, которая не в состоянии спокойно наблюдать спокойную и благополучную семью и брак, он руководствуется лишь желанием сломать и разрушить. В том, чего нет у него - мира и спокойствия - он отказывает и другим.

"В марте, когда главный мотор "брексита" Найджел Фарадж пришел в посольство Эквадора в Лондон, чтобы поддержать Ассанжа, вдруг вырисовалась странная четверка взаимной поддержки: Ассанж, Фарадж, Трамп и Путин. Объединяло их, осмелюсь предположить, стремление разрушить Запад".

Как и в известном противостоянии терминов "террорист" и "борец за свободу", разрушитель для одних - новатор для других. Чтобы построить, сначала нужно разрушить и тому подобное. За последние несколько лет многие из нас испытывали желание действительно порушить все и начать заново. Одним из понятных автору статьи мотивов "брексита" был аргумент "он даст нам встряску, необходимую для радикальных изменений".

У Майкла Гоува - еще одного главного зачинщика "брексита" - портрет Ленина в кабинете висел не потому, что он хотел передать "всю власть советам" графства Саррей, а потому, что Ленин символизирует разрушение старого и создание нового миропорядка. Считающийся мозгом кампании Трампа Стив Бэннон еще в 2013 году называл себя "ленинцем". "Ленин, - говорил он в интервью историку коммунизма, - как и я, хотел разрушения государства. Я хочу полностью порушить весь существующий сегодня истеблишмент".

Каждый ребенок знает, что, когда строишь особо вычурный замок из песка или складываешь последние детальки в особо замысловатую конструкцию Lego, нужно быть начеку - всегда может подкрасться мальчишка (это всегда мальчишка!), который с садистским удовольствием разрушит вашу постройку. Он направляет на вас свою разрушительную энергию.

Теперь замки из песка - благодаря интернету - можно рушить в мировом масштабе. "Новации киберпространства кажутся мне волшебными чудесами, - пишет Ааронович в заключение своей статьи в Times. - Я принадлежу к поколению, которое начинало заниматься журналистикой в медленную, неэффективную эпоху газетных вырезок, и сегодняшний Google - неизмеримое счастье для меня. Но, как показывают разоблачения российского вмешательства в референдум по "брекситу", развитие соцсетей и даже поисковых систем происходит куда быстрее, чем понимание нами того, как они могут быть поставлены на службу силам зла. В эту брешь врываются геймеры, фабрики троллей, нигилисты и разрушители. Модные ребята, типа Ассанжа. Которые просто не выносят вида счастливой и спокойной жизни".

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com