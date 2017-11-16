СМИ России: что роднит Собчак с Трампом?

В обзоре российских газет:

"Ведомости": постпопулизм добрался до России

В мировой политике все более популярными становятся "постпопулисты", пишут "Ведомости", ссылаясь на аналитический обзор политолога Михаила Виноградова.

Главные признаки политика-постпопулиста: стремление сформировать запрос избирателя через свою персону и повлиять на тренды. Такой политик не ориентируется на общественные настроения, а навязывает аудитории собственное видение будущего. Постпопулист - яркий законодатель мод, считает Виноградов, и в качестве примера приводит Ксению Собчак, которая начала свою избирательную кампанию.

Результативность такой кампании трудно прогнозируема, тренд пока набирает силу, но символической точкой отсчета можно считать победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Также Виноградов приводит и другие примеры. Постпопулистом может быть знаменитость без политического опыта, например, грузинский футболист Каха Каладзе (избран в октябре мэром Тбилиси), мэр Киева и боксер Виталий Кличко.

Также Виноградов называет постпопулистами кандидатов без опыта, не опирающихся на политические партии (Павел Кукиз, польский актер, рок-музыкант и политик, основатель политической партии "Ку-киз'15). Их избиратели - 20-30-летняя молодежь, прежде игнорировавшая выборы.

Признаком постпопулизма Виноградов считает присутствие политиков в "Инстаграме".

Слабыми местами таких кандидатов остаются завышенные представления о собственной "запрограммированности на успех", усталость аудитории от их гиперактивности, говорит Виноградов.

Политолог Андрей Колесников не согласен с тем, что явление можно назвать новым: "Любой политик выступает со стороны предложения, люди могут не знать, что у них есть тот или иной спрос. Например, до заявления Владимира Путина никто не думал, что страна была унижена развалом Советского Союза, но опросы после показали, что это действительно так".

"Это скорее разновидности популизма, и единого сходства между перечисленными политиками не видно. Популизм при получении власти и популизм для сохранения власти - разные вещи, на популистских лозунгах просто получить власть, но эксплуатировать те же лозунги во власти тяжелее", - замечает политолог Николай Петров.

"Если бы Трамп и Собчак не отражали запросы общества, то их бы не заметили", - добавляет он.

"Коммерсант": губернаторам добавили показателей-симуляторов

В среду президент подписал указ, увеличивающий вдвое - до 24 показателей - перечень критериев для оценки эффективности деятельности глав регионов, пишет "Коммерсант".

Помимо увеличения числа экономических показателей население впервые попросят оценить деятельность не только региональных властей, но и федеральных органов власти. Методику расчета последнего показателя правительству поручено разработать в течение трех месяцев.

Среди новых показателей в перечне: доля населения с доходами ниже прожиточного минимума субъекта РФ, коэффициент доступности жилья, соотношение доходов населения и набора основных товаров и услуг, качество и доступность ЖКХ.

Директор центра технологий госуправления РАНХиГС Владимир Южаков связывает изменения "с желанием найти такую конфигурацию оценки деятельности руководителей регионов, которая реально бы отображала результаты их работы для населения".

"Опять ввели множество показателей, не выделив главный, который должен быть инструментом влияния на все остальные показатели. А это уровень жизни в регионе, который должно оценивать население", - комментирует он.

"Правительство пытается сделать его по западной методике, которая у нас не работает", - заявила директор региональных программ Независимого института региональной политики Наталья Зубаревич. Она отметила, что "в предыдущем перечне было 12 показателей, но семь из них не зависели от губернаторов".

"Эти показатели спускаются сверху, с регионами никто не советуется, - сказала она. - Когда вторые и третьи места по социально-экономическому развитию стали занимать "суперэффективные" Чечня и Дагестан, стало ясно, что надо что-то менять, потому что это неприлично".

Перечень расширили, какие-то пункты детализировали в надежде, что что-то изменится, считает Зубаревич, но чем больше показателей, тем "смесь непонятнее" и тем труднее оценить работу губернаторов: "И эти показатели превращаются в симуляторы".

"Независимая газета": расходы на оборону достигли 5,3% от ВВП

Россия тратит сегодня на оборону почти 70 млрд долларов, то есть больше 5% своего ВВП, пишет "Независимая газета", ссылаясь на исследования PricewaterhouseCoopers (PwC).

В текущем рейтинге расходов в оборонной сфере Россия с долей ВВП в 5,32% и общей суммой затрат 69,2 млрд долларов заняла седьмое место, поднявшись на один пункт по сравнению с предыдущим исследованием, которое PwC проводила в 2014 году.

Исследование также показало, что опять начинает расти оборонный бюджет США, который почти в 10 раз превышает показатели России. "В 2016 году США увеличили свой оборонный бюджет на 1,7% - до 611 млрд долларов, положив конец череде сокращений военных расходов", - говорится в выводах исследования.

Если верить данным PwC, Россия увеличивает затраты на оборону по доле в ВВП: в 2014 году она составляла 4,5% против нынешних 5,3%. Эксперты полагают, что и Стокгольмский институт, а за ним и PwC высчитывают долю российского ВВП, идущего на оборону, плюсуя туда суммы из закрытых статей бюджета.

"Вряд ли можно говорить, что у России формируется бюджет, как у воюющей страны: мы тратим несопоставимо меньше, чем тот же Китай и Евросоюз. При этом надо понимать, что расходы на оборону - это инвестиции с высокой степенью отдачи, - сказал доцент Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев. - Нельзя утверждать также, что у нас идет увеличение доли ВВП, направляемой на оборону, из-за того, что экономика сжимается. Только в ноябре-декабре курс доллара к рублю вырос до рекордных отметок, а военные статьи формировались исходя из прежнего, докризисного уровня, значит, вес этих миллиардов будет существенно меньше".

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Cлужба мониторинга Би-би-си.