Помешает ли решение ВАДА участию России в Олимпиаде?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Спортивные юристы говорят, что решение ВАДА не должно помешать российским спортсменам поехать в Игры в Южной Корее

Что стоит за решением Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и может ли оно повлечь за собой запрет для российской сборной на участие в зимней Олимпиаде 2018 года?

Деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015 года после обнародования доклада независимой комиссии ВАДА, выявившего в России поддерживаемую на государственном уровне систему применения и сокрытия допинга. Это привело к недопуску российской сборной на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В четверг совет учредителей ВАДА постановил оставить в силе решение по РУСАДА.

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что это решение никак не повлияет на участие российской сборной в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчане. Аналогичное мнение высказал его предшественник Виталий Мутко, который сейчас работает вице-премьером.

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус в беседе с Би-би-си подчеркнул, что решение о допуске российских команд на Олимпиаду в Южной Корее будут принимать МОК и международный паралимпийский комитет. Он также заявил, что агентство продолжит работу, несмотря на решение ВАДА.

Вице-премьер России и бывший министр спорта Виталий Мутко сказал журналистам, что Россия старается сотрудничать с ВАДА на добросовестной основе, но диалог зачастую ведется "на разных языках".

Русская служба Би-би-си спросила экспертов, может ли решение по РУСАДА повлиять на допуск России к Играм в Южной Корее.

Дэн Роан, спортивный обозреватель Би-би-си

Как мы и ожидали на прошлой неделе, совет учредителей ВАДА одобрил рекомендацию своего независимого комитета по рассмотрению жалоб признать антидопинговое агентство РУСАДА не соответствующим кодексу ВАДА.

Это важная новость, поскольку такое решение усилит давление на Международный олимпийский комитет, который на саммите в декабре может запретить России участвовать в зимних Олимпийских играх в 2018 году.

Ранее глава МОК Томас Бах рассматривал компромиссное решение: например, наложение крупного штрафа. Однако после решения ВАДА можно ожидать усиления давления на организацию, чтобы в итоге на Играх разрешили выступать под олимпийским флагом только тем российским спортсменам, которые смогут доказать, что они "чисты" (как это было на летнем чемпионате мира по легкой атлетике).

Эксперты полагают, что с приближением президентских выборов в России [президент Владимир Путин] может бойкотировать Игры и не позволить своим спортсменам соревноваться под флагом МОК.

Артем Пацев, спортивный юрист

С точки зрения юридической это, конечно, повлиять не может, потому что вопросами допуска отдельных стран и спортсменов на олимпиаду занимается Международный олимпийский комитет или Международный паралимпийский комитет. Мнения ВАДА или каких-то иных антидопинговых организаций вообще не являются критерием для принятия таких решений.

В то же время члены тех или иных органов, которые будут принимать подобные решения от имени МОК, конечно, могут иметь в виду такую позицию и проголосовать определенным образом.

Но, на мой взгляд, все-таки у членом МОК возобладает разумный и взвешенный подход на основе фактов, а не каких-то голословных обвинений, как это уже было перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро.

Ведь тогда РУСАДА точно так же была поражена в правах, а ВАДА выступала за то, чтобы не допустить нашу сборную на Олимпийский игры. Но тем не менее, и исполком МОК, и сессия МОК поддержали решение о том, чтобы российская команда поехала на Игры.

Сергей Алексеев, глава комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России

Никакой причинно-следственной связи между этим решением ВАДА и решением исполкома МОК об участи нашей сборной [в Олимпийских играх в Южной Корее] нет. Примером тому является допуск нашей команды к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, хотя тогда статус РУСАДА был полностью аннулирован.

Я не думаю, что есть достаточно веские основания, чтобы временно исключать российский Олимпийский комитет от участия в международном олимпийском движении.

В соответствии с Олимпийской хартией, главным фигурантом олимпийского движения является "чистый" спортсмен, у которого нет положительных допинг-проб. В нашей сборной именно такие спортсмены.

Что касается государственной политики, это к делу не относится. Прямая обязанность руководства МОК - охранять право "чистого" спортсмена на допуск к Олимпийским играм. МОК это обязан сделать в соответствии со своим уставом.

Это соревнования не между государствами, а между спортсменами из разных стран, и именно их права тут самые главные. Поэтому на основании хартии наш Олимпийский комитет юридически не может быть отстранен от Олимпиады.