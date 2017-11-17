Были ли "черные списки" на культурном форуме в Петербурге?

Правообладатель иллюстрации AlEXANDER DEMYANCHUK/TASS Image caption Мединский на сцене в день открытия культурного форума в Петербурге

В Санкт-Петербурге в четверг начался VI международный культурный форум. Накануне открытия случился скандал: в интернете были опубликованы "составленные министерством культуры черные списки" тех, кого на форуме не ждут.

Русская служба Би-би-си спросила участников форума, видели ли они эти "черные списки" и верят ли в их существование.

Стоп-листы

Сообщения о том, что некоторых не пустят на главный ежегодный форум деятелей культуры, появились больше месяца назад. В начале октября главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале "письмо" замминистра культуры Владимира Аристархова другому замминистра Александру Журавскому и директору департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрею Малышеву.

"Письмо" называлось "Перечень лиц, приглашение которых на VI Санкт-Петербургский культурный форум 2017 года нецелесообразно".

В списке было 12 известных фамилий, в том числе режиссера Александра Сокурова и писателя Григория Чхартишвили (Бориса Акунина).

Новые "списки", якобы составленные министерством культуры, появились 15 ноября в издании Colta. В файлах, опубликованных изданием, были небольшие "досье" на каждого фигуранта. Например, о режиссере Дмитрии Крымове было сказано, что он настроен на "создание радикального искусства", а деятельность режиссера Кирилла Серебренникова "способствует размыванию традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Приглашенные

Были ли эти списки подлинными, до сих пор неизвестно: министерство культуры само существование каких-либо "стоп-листов" опровергло.

Нескольких из фигурантов опубликованных списков корреспонденты Русской службы Би-би-си встретили на самом форуме. Например, на его открытии появилась телеведущая Фекла Толстая (ее имя было опубликовано Венедиктовым).

В ответ на вопрос Би-би-си она пожала плечами. "Это было опровергнуто, собственно, я не знаю, что по этому поводу говорить", - сказала телеведущая. И добавила, что никак не отреагировала на сообщения о том, что ее включили в "черный список".

В среду 15 ноября на форум пришел и кинокритик Андрей Плахов (его имя также было в списке Венедиктова). Он принимал участие в международном коллоквиуме Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ), он же возглавляет федерацию.

Даже находясь на форуме, он продолжал верить, что списков не существовало. "История уже окончательно превратилась в какую-то пародию. Примерно мы пониманием природу их ["черных списков"] возникновения. Ну, полагаю, что они не просто так родились", - сказал он Би-би-си.

Французского филолога-слависта Рене Герра, которого якобы также не должны были звать на форум, пригласили обсудить революцию в культуре после 1917 года. Герра должен выступить в пятницу, 17 ноября.

Петербургский режиссер Могучий, чья фамилия упоминалась в сообщении издания Colta, примет участие в обсуждении уличного театра вместе с артистом Вячеславом Полуниным. Также в рамках культурного форума был показан новый спектакль Льва Додина "Страх. Любовь. Отчаяние". На звонки Би-би-си ни Додин, ни Могучий не ответили.

Отсутствующие

Другие фигуранты "черных списков" в программе форума не были обозначены и на мероприятии не появились.

Режиссер Кирилл Серебренников с августа находится под домашним арестом по делу "Седьмой студии", и по условиям ареста не мог приехать на сессии вне зависимости от пожеланий организаторов.

Киновед Любовь Аркус сказала по телефону Би-би-си, что сама решила не ехать форум, но уверена, что опубликованный документ был подлинным.

"Я не знаю, каким медом меня надо было намазать, чтобы я туда пошла, - рассказала она Би-би-си. - Не из чувства протеста, а просто потому, что я вообще не знаю, за что хвататься каждый день. Я на такие мероприятия вообще не хожу. Я не могу даже понять, по какому поводу они меня туда включили, потому что я не появляюсь никогда на такого рода мероприятиях".

Правда, в прошлом году Аркус на такого рода мероприятие приехала.

Правообладатель иллюстрации SVETLANA HOLYAVCHUK/TASS Image caption Мединский на открытии VI Санкт-Петербургского международного культурного форума

Непричастные

Подозрения в цензурировании участников форума пали именно на министерство культуры: и потому, что минкульт официальный организатор, и потому, что в последний год на министерство сыплются обвинения в цензуре. Совсем недавно руководитель "Сатирикона" Константин Райкин говорил о "наездах" власти на искусство и призывал "урезонить" главу минкульта.

Чиновники на обвинения отвечали по привычной схеме. Замминистра Журавский (именно его подпись стояла под одним из опубликованных в интернете "писем") посоветовал поговорить с руководителем любой из секций форума. "Большинство из упомянутых там [в издании Colta] людей либо участвуют в нашем форуме, либо участвуют в мероприятиях по линии министерства культуры", - сказал Журавский Би-би-си.

Высокопоставленные участники форума в разговорах в кулуарах существование "стоп-листов" отрицали.

"Вы хотите сказать, что между властью и деятелями культуры существует определенная напряженность? Я не могу так сказать. Надо понимать, что деятели культуры - люди повышенной хрупкости, к которым надо относиться именно так, и не прекращать с ними диалог", - сказал Би-би-си спецпредставитель президента по культуре Михаил Швыдкой.

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский также был настроен скептично. "Я никаких списков за двадцать пять лет не получал, в том числе по поводу форума. И если бы такие списки были, я бы назло всех этих людей пригласил", - заявил он РИА Новости.

Последнее слово по поводу "списков" взял министр культуры Владимир Мединский. Его речь прежде всего относилась к журналистам, ведь сессия, на которой он выступал, называлась "СМИ о культуре: не навреди!"

"Сейчас говорят, что Telegram-каналы (именно в Telegram изначально появились фотографии документов с "черными списками" - Би-би-си) опережают информационные агентства. Telegram-каналы, на мой взгляд, это просто фейк, возведенный в абсолют. 99% информации, которая там публикуется, является в лучшем случае фэнтези, но при этом она распространяется", - заявил Мединский.

"При этом работает знакомый нам синдром, когда все читают фейк, и никто не читает опровержение. Ты можешь дать 25 опровержений - они уже никому не интересны", - посетовал министр.

Саму историю со "стоп-листами" на выступлении он не упомянул, но позже рассказал о ней, отвечая на вопросы слушателей его лекции "Революция и амнистия".

На вопрос, как он воспринимает новости о запрете некоторым деятелям приезжать на форум, министр ответил: "Как анекдот".

"Андрей Могучий, мной назначенный директором БДТ (Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова - Би-би-си) и переназначенный, обладатель "Золотой маски", финансируемой минкультуры, который ведет здесь секцию. Лев Додин, которому мы сейчас строим второй театр... - Мединский перечислял якобы попавших в "стоп-листы" и изображал удивление. - Там на бланке министерства какие-то пометки от руки. Вы серьезно думаете, что это правда?"

Слушатели на его вопрос не ответили.