Дело о 33 миллионах: махинации с медстраховками в США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Махинации со страховками включали подставных пациентов, а также подкуп врачей и фальшивые счета за расходные материалы и услуги

Пять фигурантов крупного дела о махинациях с медицинскими страховками в США, нанесшими ущерб в 33 млн долларов, признали себя виновными в обмен на снисхождение.

Об этом объявил Джун Ким, временно исполняющий обязанности главного прокурора Южного округа Нью-Йорка.

Пять других обвиняемых вину отрицают и продолжают ожидать суда, начало которого назначено на 23 апреля 2018 года.

Мошеннические операции происходили в восьми клиниках, которые открыл для этой цели в Бруклине бывший киевлянин Александр Бурман.

Несколько лет Бурман работал тайным осведомителем ФБР. На двух процессах о медицинском мошенничестве, проходивших в манхэттенском федеральном суде в 2004 и 2009 годах, он выступил с показаниями.

В интервью после процесса в 2004 году, которое обнаружило его редкую осведомленность по части подпольного медицинского бизнеса, Бурман заявил, что отошел от страховых афер. Оказалось, что не вполне.

По словам прокуроров, он сотрудничал со следствием с 2001 по 2012 год и посадил многочисленных преступников.

В 2012 году судья Дебора Бэттс учла его заслуги перед правосудием и за старую медицинскую аферу приговорила его к двум годам условно.

Нынешняя афера длилась с 2007 по 2013 год, то есть захватила период, когда Бурман еще был осведомителем.

После ареста он быстро признал себя виновным и выразил желание сотрудничать со следствием.

Следователи встретились с ним пару раз, но отказались от его помощи. Обычно это бывает, когда они приходят к выводу, что им говорят неправду.

Так получилось, что на сей раз у 55-летнего Бурмана не было заслуг перед правосудием, и в мае он получил десять лет тюрьмы.

Правообладатель иллюстрации Dennis Van Tine/PA Photos/TASS Image caption Бурман несколько раз выступал в федеральном суде в качестве свидетеля

Судья также распорядился взыскать с него компенсацию убытков на сумму 18,7 млн долларов.

Бурман вкладывал барыши от махинаций с медстраховками не в дорогие машины или драгоценности, а в недвижимость.

Теперь прокуратура продает 22 объекта бурмановской недвижимости, но сомневается, что выручит что-то близкое к нужной сумме.

Адвокаты просили о снисхождении, ссылаясь на то, что, живя в Киеве, Бурман мог пострадать от радиоактивного выброса в Чернобыле, что на него наложил отпечаток антисемитизм, которому он подвергался в Советском Союзе, что он тяжело больной человек и наркоман: Бурман 20 лет сидел на опиоидах.

Прокуратура отвергала эти доводы, отметив, что от юдофобии страдало много евреев, но мало кто из них пошел по преступному пути.

Возможно, судья все же принял во внимание жизненные тяготы Бурмана, потому что дал ему меньше, чем просила прокуратура.

Бурман не мог открыть клиники на свое имя, поскольку, согласно нью-йоркскому закону, для этого необходимо иметь медицинскую лицензию, которой у него нет. В таких случаях мошенники нанимают врачей, которые числятся владельцами клиник и получают за это комиссионные.

В их обязанности входит подмахивать медицинские карточки, в которых говорится, что они якобы приняли какое-то количество пациентов, а также выписывать липовые рецепты и справки.

У Бурмана было три таких врача, на которых он записал свои клиники.

Один из них, 44-летний Муштак Вайд из Мичигана, на прошлой неделе признал себя виновным в том, что выдавал себя за владельца клиники и подписывал ложные документы о предоставлении медицнских услуг.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Махинации Бурмана касались страховок бедных и престарелых

Счета за эти услуги посылались в Medicaid и Medicare, государственные программы медицинского страхования бедных и престарелых.

Во вторник признала себя виновной и бывшая жена Бурмана 54-летняя Марина. Она была хозяйкой магазина медицинских принадлежностей Universal Supply Depot и представляла в Medicaid липовые счета за якобы выданные пациентам товары, например, пеленки для взрослых.

Пациенты тоже вербовались за деньги. В пеленках они не нуждались и меняли рецепты на них на более полезный им товар - постельное белье, посуду и кухонную утварь, украшающие теперь жилье многих бруклинских стариков.

В пятерку признавших вину входят 49-летний Ашер Олег Катаев и его сестра 47-летняя Алла Цирлина, которые управляли одной из бурмановских клиник, а также 37-летний Иван Войчак.

В этот понедельник он признался в том, что управлял компанией машин скорой помощи и получал с Medicaid плату за несуществующие перевозки больных.

Войчак также платил взятки мнимым пациентам мошенников.