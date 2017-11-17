Как старое фото спасения леопарда получило первый приз

Правообладатель иллюстрации Anand Bora/Sanctuary Nature Foundation Image caption Лесничие и местные крестьяне спасли леопарда, спустив ему на веревках кровать, которую они затем медленно поднимали

19 июля 2012 года, около восьми утра зазвонил телефон Ананда Бора. Ему сказали, что в одной из соседних деревень в индийском штате Махараштра в колодце застрял леопард.

Для Ананда Бора такие звонки - дело привычное. У него две профессии: он учитель, а также фотограф. Его любимая тема - спасение диких животных лесничими.

Он сразу же помчался в деревню Бубали и три с половиной часа фотографировал попытки спасти усталое и перепуганное животное и не дать ему утонуть.

Один их этих кадров, на котором леопард смотрит в глаза своим спасателям, получил в Индии приз за лучшую фотографию дикой природы.

История спасения леопарда сразу же стала бурно обсуждаться в прессе.

Хотя фотография и была сделана пять лет назад, она хорошо иллюстрирует участившиеся случаи столкновений между людьми и дикими животными в Индии.

"Когда он поднял на нас глаза, показалось, что он почувствовал, что мы не причиним ему вреда, что мы пытаемся ему помочь", - сказал Ананд Бора в интервью Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Anand Bora Image caption Леопардов часто ловят в сети и делают усыпляющий укол, чтобы потом выпустить обратно в дикую природу

Когда к месту событий прибыли лесничие, местные жители сказали им, что леопард плавал в колодце не менее 25 часов, стараясь не утонуть.

Шел сильный дождь, и деревенские жители направили в колодец желоб с дождевой водой, надеясь, что уровень воды повысится, и леопард сможет оттуда выкарабкаться.

"Мы сказали им, что к тому времени животное утонет", - говорит Суреш Вадекар, главный прибывший в деревню лесничий.

Вместо этого Суреш Вадекар решил, что леопарду прежде всего надо отдохнуть, так как он заметил, что тот тяжело дышал.

С помощью крестьян в колодец спустили на веревках две широкие доски с привязанными к ним шинами. Когда леопард залез на эти доски, одни держали их в стабильном положении при помощи веревок, а другие отправились за традиционной местной кроватью "чарпая" - местной разновидностью топчана.

Леопард отдыхал примерно полтора часа, после чего в колодец спустили чарпаю. Леопард сразу же запрыгнул на появившийся в колодце топчан.

"Когда кровать подняли до кромки колодца, леопард немного полежал на кровати, внимательно посмотрел на окруживших его людей, а потом вскочил, перепрыгнул через кромку колодца и умчался в лес. На все это ушли секунды", - говорит Ананд Бора.

В этом районе гиены, лисы и леопарды часто заходят в поля сахарного тростника в поисках воды или добычи и нередко падают в колодцы.

Ананд Бара говорит, что фотографировал не менее 100 случаев таких спасательных работ. Иногда приходится помогать и филинам.

Правообладатель иллюстрации Anand Bora Image caption Этот филин провел два месяца в "больнице", где его кормили мышами, а потом отпустили на волю

Один филин сломал себе крыло, подравшись с вороной. Его пришлось лечить несколько месяцев прежде чем выпустить на свободу.

По словам Ананда Бора, который несколько раз фотографировал спасение леопардов, говорит, что случай в деревне Бубали был необычным, так как местные жители не стали требовать, чтобы животному сделали усыпляющий укол.

Он вспоминает еще об одном случае, когда жители другой деревни угрожали избить лесничих, если те не сделают усыпляющий укол застрявшему в колодце леопарду и не увезут его с собой.

"Ничего подобного на этот раз не было", - говорит Ананд Бора. Хотя во время спасения леопарда в Бубали вокруг было много местных жителей, они не нервничали и стояли в отдалении от колодца, так как лесничие опасались, что животное может испугаться при виде толпы.

За последние 20 лет Сурешу Вадекару приходилось спасать леопардов 137 раз. По его словам, более чем в 100 случаях он был вынужден применить транквилизаторы. По его мнению, тот факт, что в Бубали живут представители одного из местных племен, помог, так как племя спокойнее относится к диким животным, и это спокойствие передалось толпе, так что животное не перевозбудилось.

Правообладатель иллюстрации Anand Bora Image caption В колодцы падают самые разные животные, в том числе и гиены

Но не всегда все проходит гладко. В 2016 году разъяренная толпа заживо сожгла леопарда после того, как тот убил местную девочку.

В городе Бангалор забравшийся в школу леопард ранил шестерых людей. В конце концов его смогли усыпить, после чего увезли в лес и выпустили на свободу.

"Надо просто понимать этих животных", - говорит Суреш Вадекар. "Эти нападения произошли случайно. Леопарды не охотятся на людей".

Но в Индии люди и дикие животные все чаще сталкиваются друг с другом, так как размеры среды обитания диких животных сокращаются из-за роста населения, и в результате в населенные районы стали приходить слоны, тигры и леопарды.

Защитники окружающей среды предупреждают, что это может привести к росту подобных инцидентов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Леопард ранил шестерых человек в школе в Бангалоре

Охота на леопардов в Индии запрещена, так же как и запрещена, согласно международным соглашениям, торговля их шкурами и любыми другими частями их тела.

Никто точно не знает, сколько именно диких леопардов живет на территории Индии - согласно последним оценкам, их число колеблется между 13 и 14 тысячами.

Все фотографии Ананда Бора.