Бывшая жена вернет Берлускони лишние алименты

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сильвио Берлускони и Вероники Ларио были женаты 24 года, но развелись из-за очередного секс-скандала политика

Бывшая жена экс-премьер-министра Сильвио Берлускони должна вернуть ему 60 млн евро алиментов, после того как суд постановил, что она не нуждается в деньгах.

Кроме того, по решению суда, Берлускони больше не должен выплачивать Веронике Ларио 1,4 млн долларов ежемесячно.

Адвокат Берлускони заявил, что Ларио достаточно богата: ее 16-миллионного состояния более чем достаточно, чтобы содержать себя. Комментариев от Вероники Ларио не последовало.

Пара разошлась в 2009 году, после того как Берлускони был замечен на вечеринке по случаю дня рождения 18-летней модели.

Изначально суд присудил 61-летней Ларио ежемесячные алименты в размере трех млн евро. Затем сумму сократили до 1,4 млн, однако 81-летний Берлускони все равно настаивал, что это слишком много.

Апелляционный суд Милана принял решение в его пользу, заявив, что Ларио больше не нуждается в дополнительном доходе. Ее состояние включает банковские вклады, ювелирные украшения и бизнес в сфере недвижимости.

В 2017 году Верховный суд Италии постановил, что условия развода не должны гарантировать супругам прежний уровень жизни. Задача соглашения - обеспечить финансовую стабильность после развода.

Сильвио Берлускони - пятый в списке самых богатых людей Италии. По данным американского Forbes, его состояние оценивается в 7 млрд долларов.

Пара познакомилась в 1980 году в гримерной Миланского театра, после спектакля, в котором играла Вероника Ларио.

Они поженились в 1990 году, их брак продлился 22 года. В 2007 году Ларио потребовала извинений от бывшего мужа после того, как одно из его любовных писем было опубликовано на первой полосе национальной газеты La Repubblica.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Берлускони познакомился с Вероникой Ларио в гримерной Миланского театра, после спектакля, в котором она играла

В 2009 Вероника Ларио инициировала бракоразводный процесс, обвинив его в связи с несовершеннолетними. До этого брака Берлускони 20 лет был женат на Карле Эльвире даль Ольо.

Он четыре раз становился премьер-министром и до сих пор сохраняет лидерство в партии "Вперед, Италия". Несмотря на это, Берлускони несколько раз оказывался в центре финансовых и секс-скандалов.

В 2013 году ему предъявили обвинения в налоговых махинациях, после чего он потерял место в итальянском Сенате. Ему также было запрещено занимать любые государственные посты.

В 2015 году Берлускони был оправдан по так называемому делу "Бунга-бунга", когда политика обвинили в том, что он пользовался услугами несовершеннолетней проститутки.

У Ларио и Берлускони трое детей, еще двое детей у него от первого брака. Сейчас он помолвлен на 32-летней Франческе Паскале.