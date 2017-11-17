"Брексит" в цейтноте: ЕС советует Лондону поторопиться

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Время идет, и об этом все чаще напоминают Терезе Мэй лидеры Евросоюза во главе с Дональдом Туском

Лидеры Евросоюза на саммите в Швеции в пятницу уговаривали британского премьера Терезу Мэй пойти на уступки в торге о размере счета за развод с ЕС, и их позиция выглядит более сильной, чем британская. Лондону срочно необходимо сдвинуть переговоры о "брексите" с мертвой точки.

Тем не менее, первые заявления после встреч на полях неформального саммита в Гетеборге не позволяют судить, удалось ли Евросоюзу убедить премьер-министра Британии.

Сама Мэй после встреч с председателем Европейского совета Дональдом Туском, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также премьер-министрами Италии, Польши, Швеции и Ирландии сказала лишь, что надеется на позитивный ответ со стороны лидеров ЕС на ее предложения.

Однако слова главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера позволили прессе предположить, что прорыва встречи Мэй с европейскими партнерами не принесли.

"Часы тикают. Я надеюсь, что мы придем к соглашению относительно условий развода на декабрьском саммите, но все же нужно еще поработать", - сказал Юнкер.

Тереза Мэй ранее говорила, что Британия готова заплатить по своим обязательствам до момента выхода из Евросоюза до 20 млрд евро, Евросоюз же настаивает, что Британия должна около 60 млрд евро.

Барнье: "Время пошло"

На последнем раунде переговоров о "брексите" 10 ноября глава делегации ЕС Мишель Барнье сказал, что ждет от британской делегации четкого ответа о размере выплат в течение двух недель.

Из слов Барнье на пресс-конференции после переговоров следовало, что если Британия не уступит, лидеры ЕС на очередном саммите в середине декабря не смогут принять решение о начале переговоров о будущих торгово-экономических отношениях с Британией.

Евросоюз с самого начала заявил, что вначале намерен договориться с Британией по трем вопросам: выплаты по обязательствам, права граждан ЕС в Британии (и граждан Британии в странах ЕС) и пограничный режим между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Призывы британской стороны вести переговоры параллельно ЕС отмел, и Лондон вынужден был согласиться.

Для Британии крайне важно начать эту ключевую фазу переговоров как можно раньше, чтобы избежать неприятных последствий для своей экономики. Делегации уже оказались в цейтноте, а следующий очередной саммит ЕС состоится только в марте, и если решение будет отложено до марта, то на переговоры о форме отношений сторон после выхода Британии останется неприемлемо мало времени.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На последней встрече глава делегации ЕС Мишель Барнье (справа) дипломатично сказал, что ждет от британской делегации и Дэвида Дэйвиса (слева) ясной позиции по вопросу о выплатах

Британия должна выйти из Евросоюза в марте 2019 года, но Мишель Барнье ранее говорил, что переговоры надо завершить в октябре 2018 года, чтобы оставить время на ратификацию документов всеми странами ЕС и Европарламентом.

Британия предлагает Евросоюзу согласиться на переходный период длиной в два года, в течение которого Британия фактически оставалась бы в составе ЕС, и который позволил бы сторонам завершить оформление отношений после окончательного развода, а компаниям с обеих сторон - подготовиться к работе в этих новых условиях.

"Это (переходный период) означает взаимный доступ к рынкам Соединенного Королевства и Европы на нынешних условиях. Сохранение и права члена Евросоюза, и его обязанностей [...] Это также означает, что мы останемся в составе всех регуляторов и ведомств Евросоюза на этот ограниченный период длиной примерно два года", - эти слова главы британской делегации на переговорах Дэвида Дэйвиса, сказанные на этой неделе на конференции в Германии, свидетельствуют, что теперь Британия хочет остаться фактически полноправным членом Евросоюза в течение еще двух лет после формального выхода.

Однако на переговоры о переходном периоде Евросоюз тоже согласен только после того, как будут завершены переговоры о выплатах, правах граждан и ирландской границе.

Размер выплат Евросоюзу - это болезненный вопрос для британских политиков, выступавших за выход из ЕС: в ходе кампании перед референдумом в прошлом году они обещали публике, что Британия, наоборот, перестанет ежегодно выплачивать миллиарды "неэффективной и неподотчетной брюссельской бюрократии".

Популярное в прессе выражение "divorce bill", "счет за развод", иногда создает впечатление, будто Евросоюз требует от Британии каких-то чрезвычайных, внеплановых выплат в качестве компенсации за ее уход.

На самом деле это не внеплановая компенсация - это выплаты в рамках бюджета ЕС и прочие расходы, за которые Британия вместе со всеми голосовала, будучи в составе Евросоюза.

Три составных части "счета за развод"

У Евросоюза есть семилетний бюджетный план, действие которого заканчивается в 2020 году. Кроме того, некоторые программы в рамках этого плана рассчитаны на период до 2025 года.

Кроме того, на Британию приходится определенная доля в выплатах пенсий и льгот сотрудникам учреждений ЕС. Наконец, ЕС требует, чтобы Британия гарантировала пропорциональную долю кредитов, выданных или обещанных Евросоюзом отдельным странам - Украине, например.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Неизвестно, останется ли лондонский Сити после "брексита" столь же крупным и влиятельным мировым финансовым центром

Поначалу лидеры кампании за "брексит", вошедшие затем в правительство, заявляли, что Британия не станет платить ни пенни после выхода из ЕС, но затем их начальница Тереза Мэй публично согласилась, что у Британии есть финансовые обязательства. Споры идут о методике расчетов и, соответственно, о размере этих выплат.

По подсчетам газеты Financial Times, Британия, поторговавшись, теоретически может сократить выплаты до 32 млрд евро - но это при самом удачном для нее исходе. И это все равно намного больше названных Терезой Мэй двадцати миллиардов.

Британии крайне необходимо поскорее перейти к переговорам о будущих отношениях с ЕС еще и потому, что ясности - и как можно скорее - требует бизнес.

Лидеры ряда международных финансовых организаций, работающих в лондонском Сити, в последние месяцы неоднократно предупреждали правительство Британии, что им уже скоро придется принимать решение о том, оставаться в Лондоне или переводить свои штаб-квартиры на континент.

Переезд тысяч сотрудников и создание инфраструктуры нового большого офиса требует времени, и некоторые бизнесмены говорят, что если до начала 2018 года ясность относительно будущих отношений Британии и ЕС не наступит, им все равно придется что-то решать. Многие, возможно, будут принимать решения исходя из наихудших предположений.

В октябре небольшую бурю в британской прессе вызвал один коротенький твит главы американского финансового гиганта Goldman Sachs Ллойда Бланкфейна.

"Только что из Франкфурта. Прекрасные встречи, прекрасная погода, получил удовольствие. Хорошо, поскольку теперь буду проводить там намного больше времени", - написал Ллойд Бланкфейн и добавил к своему твиту хэштег #Brexit.