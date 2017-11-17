7 тем недели, которые вы могли пропустить

В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. За веру, царя и приличия: как Поклонская осталась одна в своей борьбе

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Всего за год работы депутатом Госдумы бывший прокурор Крыма превратилась в массовом сознании из символа "русской весны" в олицетворение православного фундаментализма и цензуры. Русская служба Би-би-си вспоминает, как депутат начала свой крестовый поход на "Матильду" - и осталась одна.

2. Взлет и падение "Исламского государства"

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С падением Ракки существованию ИГ, как политического и экономического образования, пришел конец. Однако его глубоко уходящие в историю корни, как и широко распространившаяся идеология, свидетельствуют о том, что борьба с ним еще далеко не закончена. Наш корреспондент отследил историю ИГ.

3. "Дети из пробирки": 40 лет революционному методу ЭКО

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10 ноября 1977 года в одной неприметной лаборатории в английском городе Олдем произошло чудо: оплодотворенная в чашке Петри яйцеклетка была успешно пересажена в матку женщины. 40 лет спустя метод стал одним из ведущих в лечении женского и мужского бесплодия. Что дальше?

4. В поисках свидетеля: кто заставит Сечина выступить в суде

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин, ключевой свидетель в деле экс-министра Алексея Улюкаева, не пришел в суд. Би-би-си объясняет, может ли Сечин и дальше игнорировать требования суда и чем ему это грозит.

5. Когда Америка перестала быть великой

Год назад победа Дональда Трампа на выборах для многих стала самым большим политическим разочарованием в новейшей истории Америки. Но имелись ли у этой неожиданной победы исторические предпосылки?

6. Как не умереть от похудения: история одного спасения от анорексии

Лиде 24 года, семь лет из них она боролась с анорексией - психическим расстройством, которое уносит много жизней. О том, как ей удалось победить болезнь - видео Русской службы Би-би-си.

7. #Londonблог: как выживают дикие животные Лондона

Ведущий #Londonблог Бен Тавенер побывал в центре лондонской спасательной службы для диких животных, где познакомился с ежами, лисами и даже говорящей сойкой.