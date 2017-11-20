Пресса Британии: Мэй выпишет ЕС щедрый чек за "брексит"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тереза Мэй готовит чек к пятничной встрече с Дональдом Туском

В обзоре британских газет:

Британия предложит ЕС более 40 млрд фунтов за развод

Все ведущие британские газеты пишут, что в понедельник кабинет Терезы Мэй согласует наконец сумму, которую Великобритания готова будет предложить Евросоюзу в качестве компенсации за выход из ЕС.

Переговоры об условиях развода зашли в тупик из-за неуступчивости Лондона в вопросе о размере компенсации за отказ от совместных европейских обязательств после "брексита". Times пишет, что министры пойдут на попятную и выпишут чек в расчете на выход из тупика.

Если это произойдет, Мэй в пятницу передаст предложение председателю Европейского совета Дональду Туску.

По данным Financial Times, министры, выступавшие против увеличения суммы сверх уже обещанных Мэй европейцам 20 млрд фунтов, смирились с тем, что эта цифра будет как минимум удвоена.

Однако и в этом случае им предстоит серьезная торговля, поскольку счета, выставленные Евросоюзом за развод, в три раза превышают первоначальное предложение Мэй и достигают 60 млрд евро.

Если стороны не договорятся к декабрьскому саммиту стран ЕС, график выхода Великобритании будет сорван, что грозит серьезными последствиями правительству консерваторов, ослабленному провалом на летних досрочных выборах, неожиданно объявленных Мэй.

В декабре Лондон попытается убедить страны ЕС перейти ко второй фазе переговоров - начать обсуждение условий торговли после "брексита" и согласовать основные принципы взаимоотношений на переходный период после выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 г.

Без этого риск "беспорядочного брексита" увеличивается, что угрожает исходом бизнеса, не терпящего неясности, и падением доходов казны, и без того страдающей от замедления экономического роста и ускорения инфляции.

Премьер Сербии: глубину наших связей с Россией преувеличивают

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в интервью Financial Times назвала главной внешнеполитической целью страны интеграцию с Евросоюзом.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Брнабич на гей-параде в Белграде. Премьер говорит, что будет рада, если ее открытость поможет борьбе за права секс-меньшинств в Сербии

"Нечестно заставлять нас выбирать: одно или другое. Мы не проамериканские и не пророссийские. Мы - просербские. Наш стратегический фокус - [вступление в] ЕС", - цитирует ее газета.

FT отмечает, что назначение эксперта по рыночным реформам на пост премьера в июне было воспринято как усиление европейского вектора в сербской политике. Однако перспективы членства в блоке омрачаются как вялыми преобразованиями в самой Сербии и усталостью ЕС от расширения, так и скептическим отношением Запада к военным, политическим и экономическим связям Белграда с Москвой.

Брнабич сказала газете, что цель вступить в ЕС "достижима" к 2022 г.

Сербия не внемлет настойчивым предложениям Брюсселя присоединиться к санкциям против России. FT пишет, что после присоединения к ЕС Белграду придется перекроить внешнюю политику по европейским лекалам, разорвать особые торговые связи с Россией и, возможно, реструктурировать энергетический сектор, в котором доминирует компания, контролируемая российским Газпромом.

Брнабич сказала, что о глубине связей Сербии с Россией бытуют преувеличенные представления: по объему инвестиций и товарооборота Европа опережает восточного соседа.

Британские пабы под угрозой

Daily Telegraph задается вопросом: не грозит ли вымирание одному из китов, на которых стоит Великобритания - пабам.

Питейные заведения только что пережили худшее лето за последнюю пятилетку, и владельцы пабов силятся определить, какая из множества неблагоприятных для них перемен недавнего времени забьет последний гвоздь в гроб важнейшего британского общественного института.

Запрет на курение и наступление сетевых заведений изменили ландшафт, но не смогли навредить пабам так, как это сделали тенденции более позднего времени: обилие дешевого алкоголя в супермаркетах и увлечение молодежи здоровым образом жизни, пишет газета.

В этом году впервые в британских магазинах было продано больше пива, чем разлито в пабах. А в ноябре из отчета правительства на запрос парламента стало известно, что на интернет-продажи приходится аж 20% реализации всей алкогольной продукции в стране.

Оплакивая тяжелую участь пабов, Daily Telegraph вспоминает, что раньше в кинотеатрах не наливали и приходилось идти в паб, а если гости выпивали весь алкоголь в доме, заказать доставку в интернете было невозможно - и все, опять же, отправлялись в паб веселой гурьбой.

"В годы моей молодости, если не пошел с друзьями в паб на выходных, значит - заболел", - вспоминает Питер Маркс, директор компании Deltic, владеющей сетью ночных клубов.

Он отмечает, что походы британцев в питейные заведения потеряли былую обыденность: теперь они делают это значительно реже, но позволяют себе потратить больше и предпочитают более дорогие и качественные напитки.

Media playback is unsupported on your device Пабы – новейшее английское вторжение в Петербург

Налоги играют свою роль: зачастую бокал вина в пабе стоит столько же, сколько целая бутылка в соседнем супермаркете.

Однако важной скрепе британского общества скорее угрожает другое: население островов всё меньше пьёт.

Согласно статистике, за последнее десятилетие число трезвенников увеличилось на 10%, и сейчас каждый пятый британец старше 16 лет вообще не употребляет алкоголь.

Основной отток - за счет молодежи. Новое поколение росло под лозунгами масштабной кампании борьбы с алкоголизмом в Великобритании и в целом пьет меньше родителей, пишет Daily Telegraph.

Обзор подготовил Алексей Калмыков, bbcrussian.com