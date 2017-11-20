Королевская свадьба: 70 лет брака Елизаветы и Филиппа в фотографиях
Королева Великобритании Елизавета и герцог Эдинбургский Филипп поженились в 1947 году.
20 ноября пара отмечает платиновую годовщину свадьбы. В фотогалерее Би-би-си - семь десятилетий, которые пара провела вместе.
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Королевская свадьба, 20 ноября 1947 года
Рождение принца Чарльза в 1948 году и принцессы Анны в 1950 году
Коронация Елизаветы II в 1953 году
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