Королевская свадьба: 70 лет брака Елизаветы и Филиппа в фотографиях

  • 20 ноября 2017
Принцесса Элизавета и герцог Эдинбургский в сопровождении восьми подружек невесты в Тронном зале Букингемского дворца Правообладатель иллюстрации PA

Королева Великобритании Елизавета и герцог Эдинбургский Филипп поженились в 1947 году.

20 ноября пара отмечает платиновую годовщину свадьбы. В фотогалерее Би-би-си - семь десятилетий, которые пара провела вместе.

Королевская свадьба, 20 ноября 1947 года

Принцесса Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский венчались в Вестминстерском Аббатстве
Толпа у Букингемского дворца Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Перед Букингемским дворцом собралась толпа желающих взглянуть на королевскую свадьбу
Принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский на балконе Букингемского дворца Правообладатель иллюстрации PA

Рождение принца Чарльза в 1948 году и принцессы Анны в 1950 году

Королева Елизавета и принц Филипп с принцем Чарльзом Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Королевская пара с шестимесячным принцем Чарльзом
Принцесса Елизавета, герцог Эдинбургский, принц Чарльз, принцесса Анна, королева-мать - королева Елизавета, король Георг VI и Мария Текская Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принцессу Анну крестили в Букингемском дворце в 1950 году

Коронация Елизаветы II в 1953 году

Королева Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Коронация принцессы Елизаветы состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года
Королева Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации PA

1950-е

Королева Елизавета и принц Филипп, 1956 год Правообладатель иллюстрации PA
Королева Елизавета и принц Филипп, 1959 год Правообладатель иллюстрации PA
Королева Елизавета, принц Филипп, принцесса Анна и принц Чарльз, 1957 год Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Юные принц и принцесса в детстве не отказывались от импровизированных развлечений

1960-е

Принц Филипп, Джеки Кеннеди, королева Елизавета и Джон Кеннеди в Букингемском дворце Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Королевская семья принимает в Букингемском дворце президента США Джона Кеннеди с женой Жаклин в 1961 году
Королева Елизавета и принц Филипп с детьми Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Королева отмечает 39-й день рождения с мужем и детьми: Чарльзом, Анной, Эндрю и Эдвардом

1970-е

Королева Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Королева фотографирует свою лошадь по кличке Коламбус в первый день скачек в парке Бадминтон в 1974 году
Королева Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Пара отдыхает в шотландском замке Балморал вместе со своей собакой Тинкер, помесью корги и длинношерстной таксы, 1976 год

1980-е

Королева Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Королева машет пролетающему совсем близко лайнеру "Конкорд" с борта яхты "Британия" у берегов Барбадоса
Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы Правообладатель иллюстрации PA
Image caption В 1981 году состоялась свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы
Королева Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Елизавета фотографирует принца Филиппа во время отдыха на островах Тувалу в Тихом океане, 1982 год
Королева Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Королева Елизавета и принц Филипп во время посещения Великой Китайской стены в 1986 году

1990-е

Королева Елизавета и принц Филипп с Маргарет Тэтчер Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Королевская чета на праздновании 70-летия баронессы Маргарет Тэтчер в 1995 году
Королева Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Елизавета и Филипп на мемориале у Букингемского дворца после гибели принцессы Дианы в 1997 году
Королева Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Королева Елизавета и принц Филипп на ежегодном благотворительном вечере варьете в театре "Бирмингемский ипподром" в 1999 году
Королева Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Королева Елизавета и принц Филипп отмечают Миллениум в Гринвиче

2000-е

Королева Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Королева с мужем во время посещения пожарной части Стратклайд в Шотландии
Королева Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Пара во время парада в честь Золотого юбилея королевы в 2002 году - пятидесятой годовщины восхождения на престол Елизаветы II
Королева Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации PA
Image caption После похорон королевы-матери в 2002 году
Королева Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Пара наслаждается музыкальным представлением в "Абби-Гарденс" в городе Бери-Сент-Эдмундс в 2002 году
Королева и принц Филипп держатся за руки Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Чета даржится за руки во время ежегодной церемонии открытия парламента
Королева Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Прием в саду Букингемского дворца
Королева Елизавета смотри на свадебное платье на выставке Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Королева рассматривает собственное свадебное платье с 13-метровым шлейфом на выставке по случаю бриллиантовой годовщины свадьбы в 2007 году
Королева Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Елизавета и Филипп в 2009 году во время торжественного парада, который посвящен дню рождения британского монарха

2010-е

Королева Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации PA
Королева Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации PA
Королева Елизавета и принц Филипп Правообладатель иллюстрации PA
Image caption На праздничной службе в соборе Святого Павла по случаю столетия Ордена Британской империи летом 2017 года

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