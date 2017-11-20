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Конец 1940-х годов. Лысеющий мужчина средних лет в военной форме, в шляпе-котелке и с аккуратно подстриженными усами идет по улице Уайтхолл в центре Лондона по направлению к дому номер 22.

В те времена по этому адресу находился банк: неприметное специальное заведение для военнослужащих. Название банка - "Холтс" - по-прежнему выгравировано в камне над дверью, хотя сегодня в этом здании расположены правительственные учреждения.

Мужчина представляется как капитан Тео Спенсер и снимает деньги с одного из своих счетов.

Затем он идет дальше по Уайтхоллу, к своему офису по адресу Бродвей, 54. И этот номер - намек на то, что его настоящее имя - отнюдь не Тео Спенсер.

Его офис - это штаб-квартира Секретной разведывательной службы, более известной как МИ-6. Мужчину зовут сэр Стюарт Мензис, он возглавляет службу и также носит кодовое имя "С".

Ныне рассекреченные данные о его банковском счете позволяют по-новому взглянуть на работу МИ-6 в ту эпоху, а также на роль, которую сыграла Британия в событиях на Ближнем Востоке.

В ходе встречи с двумя высокопоставленными чиновниками казначейства и министерства иностранных дел в 1952 году Мензис сделал признание.

Записи с этой встречи хранятся в документе, который был обнаружен в Национальном архиве доктором Рори Кормаком из Университета Ноттингема. Они послужили основой для расследования Би-би-си.

Архивы МИ-6 закрыты для публики, однако этот документ находился среди недавно рассекреченных папок из архива секретариата кабинета министров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава МИ-6 Стюарт Мензис рассказал о секретном счете службы в 1952 году

"Он, конечно, подложил хорошую свинью своим преемникам на этом посту", - говорит Кормак о той встрече. Тогда Мензис готовился передать бразды правления МИ-6 другому человеку и решил, что руководству страны будет невредно кое о чем знать.

На протяжении примерно десяти лет он управлял счетом, который позднее назовут "неофициальным резервом". На самом деле это был его собственный тайный фонд.

Даже по меркам секретной службы этот счет был невероятно секретным. О нем не знал решительно никто. "Ни казначейство, ни министерство иностранных дел, ни министры, ни даже финансовый директор МИ-6", - говорит доктор Кормак.

В ходе совещания постоянный секретарь казначейства сэр Эдвард Бриджес спросил Мензиса, сколько денег хранится на его счету и в его резервах. Он пояснил, что если речь идет о крупной сумме, то могут возникнуть вопросы по отчетности.

Предполагалось, что финансирование внешней разведки МИ-6 осуществляется путем секретного голосования в парламенте под политическим контролем главы МИД.

"Использование "С" таких неофициальных резервов без согласования с Форин-офисом позволяло бы ему осуществлять деятельность помимо той, что одобряло бы внешнеполитическое ведомство, и не уведомлять о ней. Конечно, подобное было крайне маловероятно, однако было бы ошибкой не застраховаться от этого", - говорится в документе.

Мензис объяснил, что объем "неофициального резерва" достигал 800 тыс. фунтов стерлингов, однако позднее выяснилось, что эта цифра сильно занижена. Истинная сумма фонда была почти вдвое больше - около 1,4 млн фунтов (39 млн фунтов по современному курсу).

Для чего же предназначались эти средства? Ответ "С" разъясняет это.

"Ему казалось правильным иметь крупную сумму для таких нештатных ситуаций, как а) крупное вознаграждение какому-либо человеку на важном посту, б) голосование по вопросу о значительном урезании бюджета службы в чрезвычайной политической ситуации, в результате чего стало бы невозможно исполнять ее функции надлежащим образом", - говорится в документе.

Вариант "а" означал очень крупную взятку какому-нибудь высокопоставленному иностранному лицу на чрезвычайно важной должности, а вариант "б", судя по всему, существовал на случай попытки сокращения бюджета МИ-6 со стороны проавительства, как это было сделано в конце Первой мировой войны.

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"МИ-6 очень опасалась потерять финансирование. Поэтому, если они получали средства из какого-либо источника на те или иные нужды, то они всегда хватались за них", - объясняет специалист по истории спецслужб Джилл Беннетт.

Похоже, что фонд пополнялся в основном за счет притока денег в спецслужбы в конце Второй мировой войны (хотя счет мог принадлежать еще первому главе МИ-6 Мэнсфилду Каммингу). Однако вопрос в том, откуда поступали эти средства.

В документе объясняется, что это были пожертвования так называемых "доброжелателей", в том числе и крупная сумма от одного американца.

Учитывая начало холодной войны и тот факт, что будущее американских секретных служб в 1945 году выглядело неопределенно, доктор Кормак считает возможным, что некий человек "со связями" по ту сторону Атлантики посматривал в сторону Британии.

"Не исключено, что средства поступили от американца, которого беспокоили будущие угрозы и который хотел быть уверенным, что МИ-6 будет получатьдостаточное финансирование в экстренной ситуации", - говорится в документе.

Однако это еще не все. Согласно архивным данным, через шесть лет после обнаружения "неофициального резерва" из него ежегодно брали лишь несколько тысяч фунтов и он в конечном итоге слился с меньшими по размеру "официальными" резервами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Могла ли часть денег из секретного фонда МИ-6 поступить из США?

Документы также указывают на то, что эти средства были крайне важны для проведения ряда операций МИ-6: они давали службе возможность действовать в уверенности, что у нее не закончатся деньги, поскольку руководство знало о наличии аварийного запаса.

В одной из бумаг перечисляются кодовые названия некоторых операций. "Скупой", "Крик", "Опилки", "Разброд" - лишь некоторые из тех, что были проведены на Ближнем Востоке. Также приводится и стоимость каждой операции за год: например, 200 тыс. фунтов на "Опилки" (предположительно, операция против президента Египта Гамаля Абделя Насера).

Некоторые из этих операций ранее уже были известны, однако о ряде других историки прежде не знали. По счастью для исследователей, в некоторых случаях рядом с названиями операций кто-то написал карандашом, что именно скрывалось за кодовыми обозначениями.

Операции проводились по всему региону, от Судана до Омана и Ливана. В некоторых случаях это были пропагандистские акции, в других (например, в Сирии) - нереализованные планы по ликвидации высокопоставленных лиц с целью смены режима в стране.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption МИ-6 продолжала операции против Абделя Насера после Суэцкого кризиса 1956 года

Больше всего поражает то, что многие из этих операций были реализованы в 1957 году, через год после неудачного вторжения Британии в Египет с целью захвата Суэцкого канала, национализированного президентом Насером.

"Если мы подытожим все это, то увидим значительный рост числа спецопераций после Суэцкого кризиса. Раньше считалось, что эта ситуация сильно ударила по Британии и МИ-6, однако они (британские спецслужбы) на самом деле вернулись", - говорит Стивен Доррил, автор книги "МИ-6: 50 лет секретных операций".

"Мы видим операции по свержению Насера как до, так и после Суэцкого кризиса", - отмечает доктор Кормак.

Итак, показывают ли эти документы, что Уайтхолл в итоге прижал к ногтю непокорную службу? Не совсем: они скорее демонстрируют, что МИ-6 признала наличие тайных средств и отдала их под контроль казначейства.

Они также показывают, что в течение последующих нескольких лет аппетит спецслужб к проведению агрессивных тайных операций только нарастал и пользовался благосклонностью чиновников и высокопоставленных членов правительства.

Сегодня МИ-6 заявляет, что действует в строгом соответствии с законом и под тщательным политическим и финансовым контролем. Однако если вы окажетесь в британском банке и услышите, что кто-то просит снять крупную сумму на имя капитана Тео Спенсера, то дайте нам знать об этом.