Путин-миротворец: президент России перед выборами меняет имидж

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS / Alexei Druzhinin Image caption Имидж президента-миротворца может стать частью предвыборной кампании Путина, считают эксперты

За последние две недели президент России Владимир Путин заявил о скором окончании операции в Сирии, впервые решил позвонить лидерам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, открыл памятник Александру III. Имидж миротворца может стать одной из тем предвыборной кампании Путина, полагают эксперты.

Первая за два года встреча Путина с президентом Сирии Башаром Асадом не анонсировалась заранее. Лидеры встретились в Сочи во вторник утром, накануне трехсторонних переговоров по сирийскому урегулированию с участием Турции и Ирана. По итогам теплой встречи с Асадом Путин заявил о скором окончании военной операции.

"Основная задача уже близка к завершению, и можно будет сказать в самое ближайшее время, что мы ее решили", - отметил Путин. Он признал, что "до полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко". "Но, что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается", - заверил президент.

А вечером во вторник Путин час обсуждал Сирию с президентом США Дональдом Трампом: в официальном сообщении Белого дома говорилось, что российский президент сам позвонил американскому коллеге.

Лидеры США и России обсудили совместную работу по борьбе с "Исламским государством" (запрещено в России и других государствах), разговор касался совместных российско-американских "усилий по достижению мира во всем мире", в том числе и в Сирии, заявила пресс-служба Белого дома. Пресс-служба Кремля также сообщила о готовности Путина "активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию".

Россия участвует в конфликте в Сирии с конца сентября 2015 года. Это не первое заявление о скором завершении операции: месяц назад об этом уже говорил министр обороны Сергей Шойгу.

Больше полутора лет назад Путин также уже объявлял, что российские войска "в целом выполнили" поставленную задачу. В марте 2016 года президент распорядился начать вывод "основной части" российской военной группировки с территории арабской республики. Впрочем, часть самолетов на базе Хмеймим остались и продолжили выполнять боевые вылеты.

Путин заявил о завершении войны и новой фазе урегулирования в Сирии за месяц до своего предполагаемого выдвижения на президентские выборы 2018 года (официально о своих планах идти на новый срок он еще не объявлял). Социологические исследования показывают, что окончание военной операции будет поддержано избирателями.

По данным августовского опроса "Левада-центра", 49% респондентов поддержали бы завершение операции в Сирии. За продолжение участия России в сирийском конфликте выступили 30%. Почти каждый пятый затруднился ответить на вопрос о целесообразности ведения войны в Сирии.

При этом октябрьское исследование того же "Левада-центра" показало, что россияне ценят в Путине чуть ли не в первую очередь его внешнюю политику, а также то, как он повышает уважение России в мире. На открытый вопрос, "что вас привлекает в Путине", 18% ответили: "Защита от Запада, поддержка армии".

Обмен пленными

Всего неделю назад Путин провел и другие неожиданные переговоры: 15 ноября пообщался по телефону с лидерами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР) Игорем Плотницким и Александром Захарченко. Главной темой переговоров стал обмен пленными между республиками и Киевом.

По итогам беседы Плотницкого и Захарченко с Путиным лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук сообщил, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена и ждет от освобождения более 70 человек до Нового года. Позднее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко уточнила, что Украина требует от ЛНР и ДНР освободить 88 пленных.

До этого ни разу официально не сообщалось о личных переговорах Путина с представителями ЛНР и ДНР. Нынешние переговоры официально Путину предложил Медведчук - украинский политик, который приходится кумом Путину.

Правообладатель иллюстрации Kremlin.ru Image caption Валдайская речь Путина была посвящена несправедливому отношению Запада к России

Путин лично вмешался в процесс, потому что обеим сторонам было важно "закрыть тему до президентских выборов", говорил ранее Би-би-си руководитель Украинского института будущего Юрий Романенко. "Путину было бы важно записать Донбасс себе в актив, поэтому он заинтересован в этом", - считает Романенко.

Социологи с июня 2015 года фиксируют спад интереса россиян к конфликту на Украине. С мая по сентябрь доля респондентов "Левада-центра", которые внимательно следят за ситуацией там, снизилось с 18% до 6%. 46% опрошенных "без особого внимания наблюдают за происходящим, а 22% вообще не следят за украинскими событиями. При этом 41% заявили, что Россия "должна и дальше поддерживать ДНР и ЛНР".

Всего 6% выступили за то, чтобы поддержать Украину. По мнению 37% опрошенных, России надо перестать поддерживать кого-либо в этом конфликте.

Имидж к выборам

Путин выбрал себе перед президентскими выборами имидж миротворца, говорит политолог Аббас Галлямов: "Но окончательно судить об этом пока рано, на эту тему должно прозвучать энное количество заявлений".

"У россиян есть стереотипное представление о самих себе как об очень миролюбивых людях, которые ни на кого не нападают и войны ведут только оборонительные, - отмечает Галлямов. - "Президент-миротворец" найдет позитивные отклики у избирателей".

По словам эксперта, общество уже устало от конфронтации и страха агрессии извне, а существовавший еще несколько лет назад запрос на противостояние сейчас снизился.

Правда, "два-три события" представлений о президенте пока вряд ли поменяют, считает политолог. Но когда количество миротворческих выступлений Путина достигнет критической массы, это дойдет до ушей избирателей, добавляет эксперт.

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов считает, что перечисленные события очень разные: "Сирия - отдельный сюжет, там есть основания говорить об одержанной военной победе, за которой последует дипломатическое урегулирование".

По мнению Лукьянова, во всех речах президента в той или иной форме содержались призывы к мирному урегулированию и разжигателем войны он никогда не выступал.

Правообладатель иллюстрации Kremlin.ru Image caption Путин особенно отметил, что Александр III получил прозвище "миротворец"

Частично о внешнеполитической программе на предстоящих выборах Путин говорил и на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Россия ищет справедливости и равного отношения, уверял президент России, но при этом подчеркивал готовность к диалогу.

"Любые противоречия нужно разрешать цивилизованно. Россия всегда выступала именно за такой подход. Твердо убеждены: даже самые сложные узлы, будь то кризис в Сирии или в Ливии, на Корейском полуострове или, скажем, на Украине, надо распутывать, а не рубить", - сказал тогда Путин.

Тему правителя-миротворца Путин поднял и на открытии Путина памятника Александру III в Ялте в минувшие выходные. За этим царем в российской истории закрепился имидж "миротворца", подчеркнул заслуги императора Путин, отметив, что прозвище Александр III получил, поскольку не вел крупномасштабных войн и "дал России 13 лет мира".

В то же время Путин подчеркнул, что 13 лет мира при Александре III Россия получила не уступками, "а справедливой и непоколебимой твердостью". "Александр III отстаивал интересы страны прямо и открыто, и такая политика обеспечила рост влияния России, повышение ее авторитета в мире", - сказал президент, охарактеризовав эпоху правления Александра III как время расцвета науки, культуры и искусства.

Правда, как выяснилось позже, некоторые достижения правления Александра III, изображенные на памятнике, были приписаны ему ошибочно. Так, пользователи социальных сетей обратили внимание, что Третьяковская галерея и Исторический музей в Москве, изображенные на барельефе, были созданы за несколько лет до того, как Александр III занял трон. Изображенный на памятнике писатель Федор Достоевский умер до воцарения Александра.

"Мне кажется, если и будет содержательная сторона у этой кампании, она должна быть не про внешний контур, а про внутренние вопросы. Именно это интересует людей гораздо больше, чем любые даже успешные внешнеполитические действия, - считает Лукьянов. - Хотя это не противоречит позиционированию себя как человека мира. То, что конфликты зашли в некоторый тупик и нужен их них выход, очевидно".