Знакомство с мертвыми: зачем школьники вспоминали о войне в бундестаге

Правообладатель иллюстрации Achim Melde/German Bundestag Image caption Российские и немецкие школьники в Бундестаге. Николай Десятниченко - крайний справа

Российского школьника, назвавшего немецких солдат невинно погибшими, ругают депутаты российского парламента и защищает пресс-секретарь президента Путина. Русская служба Би-би-си разбиралась, что за мероприятие в немецком бундестаге положило начало скандалу.

В немецкий День памяти погибших в войнах - 19 ноября - в бундестаге прошла траурная церемония. На ней пригласили выступить российских и немецких школьников - по трое с каждой из сторон.

Ученик гимназии из Нового Уренгоя Николай Десятниченко рассказал с трибуны историю Георга Йохана Рау, солдата, попавшего в плен под Сталинградом. Старшеклассник сказал, что посещал захоронение немецких солдат в Челябинской области, под Копейском.

"Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать, - сказал он. - Я надеюсь, что на всей Земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн".

На следующий день речь старшеклассника стали обсуждать во всех российских СМИ.

Кто возмутился

Больше всего нападок вызвала фраза о "невинно погибших" немецких солдатах, которые и сами не хотели войны. В соцсетях школьника стали называть прислужником фашистов, публиковать открытые угрозы в его адрес.

На Первом канале обсуждали выражение "так называемый Сталинградский котел", которое употребил подросток. На России-1 режиссер Дмитрий Борко назвал Николая зомбированным человеком, а советник главы Росгвардии Александр Хинштейн предположил, что это "кампания по дискредитации Нового Уренгоя".

Блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников написал на школьника и его школу заявления в ФСБ, Генпрокуратуру и администрацию президента, заподозрив, что нарушена уголовная статья о реабилитации нацизма. Его постом в "Фейсбуке" об этом поделились почти полторы тысячи человек. При этом самого Колясникова в 2007 году оштрафовали по административной статье за распространение нацистской символики - он работал в магазине, где продавали в том числе немецкую военную форму времен Второй мировой.

Обратился в прокуратуру и замглавы думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов. "Мы хотя бы поймем, кто инициатор речи — учителя, родители, еще кто, - заявил он. - Сейчас нужно понять следующее: это ошибка государства? Или ошибка школы? Или это системный сбой?"

Искать виноватых начали и в родном регионе Николая Десятниченко: депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина подала обращение в прокуратуру, требуя разобраться, кто курировал проект старшеклассника. Другой депутат, Иван Вершинин, обещал провести в школе парламентский урок истории.

Спонсора новоуренгойской гимназии компанию "Газпром" обвинили в попытке "переформатирования" российского общества через воздействие на молодежь.

Сам Николай дал комментарий связанному с порталом Life телеграм-каналу Mash: "То, что они нарезали и на YouTube навыкладывали видео, где последнего абзаца нету, а там самое важное - что я искренне надеюсь, что не будет войн. Они убрали это все. Скандал из-за этого и мог раздуться". На видео юноша сидит в футболке с надписью "Россия".

Что произошло в бундестаге

Траурный митинг в немецком парламенте в День памяти, как и приезд школьников в Берлин, организовал Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями. Митинг проходит каждый год: в прошлом году, например, перед депутатами выступили юные сирийские беженцы. Официальный лозунг объединения: "Примирение над могилами — работа во имя мира".

Представитель организации Диане Темпел-Борнетт объяснила Русской службе Би-би-си, что Народный союз ведет похожие образовательные проекты в разных школах и вузах много лет.

"Очень важно, что ученики "знакомятся" с мертвым солдатом, - объяснила она. - Так что он перестает быть просто цифрой [в числе погибших] и становится человеком: может быть, он любил книги, может, был женат и имел детей, а может, ему было всего 17 лет... Теперь он личность, у него есть биография. Цель - показать ученикам жестокость войны".

Сразу после Николая к микрофону вышел немецкий школьник Йонас Фаупель из гимназии им. Фридриха из небольшого города Кассель. Он изучал судьбу советского офицера - Ивана Андреевича Гусева. Гусев попал в плен в 1942 году, в лагере заболел туберкулезом и был освобожден в 1945 году. Йонас зачитал страницу из его дневника от 24 декабря 1944 года: "Сегодня в Германии Рождество. Кажется, что зима, холод, голод, тоска и нужда никогда не закончатся. И что во всем мире ни осталось ни друга, ни теплоты, ни любви, ни сочувствия".

Школьник Рафаэль Вайс рассказывал бундестагу о 17-летней девушке Наде Трувановой: ее отправили в Германию, где она умерла. Он говорил, что история ее короткой жизни потрясла его, "особенного потому, что ей было столько же лет, сколько нам сейчас". "Для нас очень важно это помнить, - заключил Рафаэль. - И Вторую мировую, и особенно ее жертв".

"Солдатские могилы - величайшие проповедники мира. И действительно очень важно воздать память жертвам войны. Ее ужасы никогда не будут забыты. И только в наших силах - в честь нашего общего прошлого - построить мир, в котором не будет места войне", - заключила Валерия Агеева из российской делегации, ученица все той же новоуренгойской гимназии.

Правда, ее призывающие к миру слова было сложно разобрать из-за синхронного немецкого перевода. Николаю "не повезло": переводчик прозевал его выступление, за что позже извинился перед собравшимися. Поэтому выступление подростка оказалось единственным, которое русскоязычная аудитория смогла расслышать на немецкой трансляции из бундестага.

Правообладатель иллюстрации Achim Melde/German Bundestag Image caption Траурная церемония в День памяти проходит в бундестаге ежегодно

Директор гимназии имени Фридриха доктор Шёппнер рассказал Би-би-си, что у гимназии много лет была программа обмена с гимназией №1 Нового Уренгоя. Школьники из гимназии Фридриха летали в Ямало-Ненецкий округ, российские ученики приезжали в Германию, им показывали Кассель, водили на экскурсию на завод Фольксваген. При этом ко Второй мировой этот проект отношения не имел.

Изучить истории солдат для выступления в Бундестаге учеников обеих школ попросил все тот же Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями. "Нас, как школу с немецкой стороны, попросили изучить истории советских солдат, погибших в Германии, и их жизнь. Учитель истории обычно и сам делает с учениками что-то подобное. Я думаю, это нормально, - сказал Би-би-си доктор Шёппнер. - Это нужно, чтобы показать, как жестока война и что это значит для людей, для молодых людей - оказаться на войне. И я думаю, нет никакой ошибки в том, чтобы записать человечные вещи о том, что чувствовали люди".

Кто заступился

Во вторник в поддержку Николая Десятниченко высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: "Очевидно, школьник не имел в виду ничего плохого, - сказал он. - Обвинять его в каком-то злом умысле, тем более пропаганде нацизма, во всех смертных грехах, считаю неверным".

Министр образования Ольга Васильева потребовала прекратить травлю: "Задача министерства образования, моя как министра — не наказывать, а совершенствовать систему и подходы к обучению и воспитанию. Травля школьника недопустима, особенно людьми, наделенными властью".

Детский омбудсмен Анна Кузнецова признала, что то, как школьник раскрыл тезис об ужасах войны, вызвало шквал возмущения, но потребовала оставить в покое мальчика: "В основном все это обрушилось на подростка, никто не разбирался в причинах, в истинном отношении ребенка и его семьи к войне. Унижением и травлей патриотизм точно не воспитаешь".

За Николая заступился и "Газпром": представитель компании Сергей Чернецкий отметил, что у школьника появилось осознание, какой трагедией была война с точки зрения простого солдата.

Еще раньше на защиту подростка встал мэр Нового Уренгоя. "Николай Десятниченко поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно, - заявил глава города Иван Костогриз. - Это ни в коем случае нельзя расценивать, как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых".

После того как подростку стали поступать угрозы, городские власти пообещали, что примут все меры для обеспечения его безопасности.