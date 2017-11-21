Знакомство с мертвыми: зачем школьники вспоминали о войне в бундестаге
Российского школьника, назвавшего немецких солдат невинно погибшими, ругают депутаты российского парламента и защищает пресс-секретарь президента Путина. Русская служба Би-би-си разбиралась, что за мероприятие в немецком бундестаге положило начало скандалу.
В немецкий День памяти погибших в войнах - 19 ноября - в бундестаге прошла траурная церемония. На ней пригласили выступить российских и немецких школьников - по трое с каждой из сторон.
Ученик гимназии из Нового Уренгоя Николай Десятниченко рассказал с трибуны историю Георга Йохана Рау, солдата, попавшего в плен под Сталинградом. Старшеклассник сказал, что посещал захоронение немецких солдат в Челябинской области, под Копейском.
"Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать, - сказал он. - Я надеюсь, что на всей Земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн".
На следующий день речь старшеклассника стали обсуждать во всех российских СМИ.
Кто возмутился
Больше всего нападок вызвала фраза о "невинно погибших" немецких солдатах, которые и сами не хотели войны. В соцсетях школьника стали называть прислужником фашистов, публиковать открытые угрозы в его адрес.
На Первом канале обсуждали выражение "так называемый Сталинградский котел", которое употребил подросток. На России-1 режиссер Дмитрий Борко назвал Николая зомбированным человеком, а советник главы Росгвардии Александр Хинштейн предположил, что это "кампания по дискредитации Нового Уренгоя".
Блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников написал на школьника и его школу заявления в ФСБ, Генпрокуратуру и администрацию президента, заподозрив, что нарушена уголовная статья о реабилитации нацизма. Его постом в "Фейсбуке" об этом поделились почти полторы тысячи человек. При этом самого Колясникова в 2007 году оштрафовали по административной статье за распространение нацистской символики - он работал в магазине, где продавали в том числе немецкую военную форму времен Второй мировой.
Обратился в прокуратуру и замглавы думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов. "Мы хотя бы поймем, кто инициатор речи — учителя, родители, еще кто, - заявил он. - Сейчас нужно понять следующее: это ошибка государства? Или ошибка школы? Или это системный сбой?"
Искать виноватых начали и в родном регионе Николая Десятниченко: депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина подала обращение в прокуратуру, требуя разобраться, кто курировал проект старшеклассника. Другой депутат, Иван Вершинин, обещал провести в школе парламентский урок истории.
Спонсора новоуренгойской гимназии компанию "Газпром" обвинили в попытке "переформатирования" российского общества через воздействие на молодежь.
Сам Николай дал комментарий связанному с порталом Life телеграм-каналу Mash: "То, что они нарезали и на YouTube навыкладывали видео, где последнего абзаца нету, а там самое важное - что я искренне надеюсь, что не будет войн. Они убрали это все. Скандал из-за этого и мог раздуться". На видео юноша сидит в футболке с надписью "Россия".
Что произошло в бундестаге
Траурный митинг в немецком парламенте в День памяти, как и приезд школьников в Берлин, организовал Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями. Митинг проходит каждый год: в прошлом году, например, перед депутатами выступили юные сирийские беженцы. Официальный лозунг объединения: "Примирение над могилами — работа во имя мира".
Представитель организации Диане Темпел-Борнетт объяснила Русской службе Би-би-си, что Народный союз ведет похожие образовательные проекты в разных школах и вузах много лет.
"Очень важно, что ученики "знакомятся" с мертвым солдатом, - объяснила она. - Так что он перестает быть просто цифрой [в числе погибших] и становится человеком: может быть, он любил книги, может, был женат и имел детей, а может, ему было всего 17 лет... Теперь он личность, у него есть биография. Цель - показать ученикам жестокость войны".
Сразу после Николая к микрофону вышел немецкий школьник Йонас Фаупель из гимназии им. Фридриха из небольшого города Кассель. Он изучал судьбу советского офицера - Ивана Андреевича Гусева. Гусев попал в плен в 1942 году, в лагере заболел туберкулезом и был освобожден в 1945 году. Йонас зачитал страницу из его дневника от 24 декабря 1944 года: "Сегодня в Германии Рождество. Кажется, что зима, холод, голод, тоска и нужда никогда не закончатся. И что во всем мире ни осталось ни друга, ни теплоты, ни любви, ни сочувствия".
Школьник Рафаэль Вайс рассказывал бундестагу о 17-летней девушке Наде Трувановой: ее отправили в Германию, где она умерла. Он говорил, что история ее короткой жизни потрясла его, "особенного потому, что ей было столько же лет, сколько нам сейчас". "Для нас очень важно это помнить, - заключил Рафаэль. - И Вторую мировую, и особенно ее жертв".
"Солдатские могилы - величайшие проповедники мира. И действительно очень важно воздать память жертвам войны. Ее ужасы никогда не будут забыты. И только в наших силах - в честь нашего общего прошлого - построить мир, в котором не будет места войне", - заключила Валерия Агеева из российской делегации, ученица все той же новоуренгойской гимназии.
Правда, ее призывающие к миру слова было сложно разобрать из-за синхронного немецкого перевода. Николаю "не повезло": переводчик прозевал его выступление, за что позже извинился перед собравшимися. Поэтому выступление подростка оказалось единственным, которое русскоязычная аудитория смогла расслышать на немецкой трансляции из бундестага.
Директор гимназии имени Фридриха доктор Шёппнер рассказал Би-би-си, что у гимназии много лет была программа обмена с гимназией №1 Нового Уренгоя. Школьники из гимназии Фридриха летали в Ямало-Ненецкий округ, российские ученики приезжали в Германию, им показывали Кассель, водили на экскурсию на завод Фольксваген. При этом ко Второй мировой этот проект отношения не имел.
Изучить истории солдат для выступления в Бундестаге учеников обеих школ попросил все тот же Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями. "Нас, как школу с немецкой стороны, попросили изучить истории советских солдат, погибших в Германии, и их жизнь. Учитель истории обычно и сам делает с учениками что-то подобное. Я думаю, это нормально, - сказал Би-би-си доктор Шёппнер. - Это нужно, чтобы показать, как жестока война и что это значит для людей, для молодых людей - оказаться на войне. И я думаю, нет никакой ошибки в том, чтобы записать человечные вещи о том, что чувствовали люди".
Кто заступился
Во вторник в поддержку Николая Десятниченко высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: "Очевидно, школьник не имел в виду ничего плохого, - сказал он. - Обвинять его в каком-то злом умысле, тем более пропаганде нацизма, во всех смертных грехах, считаю неверным".
Министр образования Ольга Васильева потребовала прекратить травлю: "Задача министерства образования, моя как министра — не наказывать, а совершенствовать систему и подходы к обучению и воспитанию. Травля школьника недопустима, особенно людьми, наделенными властью".
Детский омбудсмен Анна Кузнецова признала, что то, как школьник раскрыл тезис об ужасах войны, вызвало шквал возмущения, но потребовала оставить в покое мальчика: "В основном все это обрушилось на подростка, никто не разбирался в причинах, в истинном отношении ребенка и его семьи к войне. Унижением и травлей патриотизм точно не воспитаешь".
За Николая заступился и "Газпром": представитель компании Сергей Чернецкий отметил, что у школьника появилось осознание, какой трагедией была война с точки зрения простого солдата.
Еще раньше на защиту подростка встал мэр Нового Уренгоя. "Николай Десятниченко поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно, - заявил глава города Иван Костогриз. - Это ни в коем случае нельзя расценивать, как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых".
После того как подростку стали поступать угрозы, городские власти пообещали, что примут все меры для обеспечения его безопасности.