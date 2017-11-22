СМИ России: Ходорковский может поддержать Собчак на выборах

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НГ: экс-глава ЮКОСа и Собчак встретятся в Лондоне

"Открытая Россия" впервые соберется без своего лидера Михаила Ходорковского, потому что решено проводить предвыборную конференцию не за границей, а в Москве. "Независимая газета" пишет, что конференция пройдет 9 декабря, и предполагает, что место выбрано неслучайно.

Раньше конференции проводились только за границей, поскольку в Россию по соображениям безопасности не могут приехать сам Михаил Ходорковский, его пресс-секретарь Максим Дбар и член совета Антон Дрель. При выборе места финансовый вопрос не играл роли: авиабилеты в Москву, как и аренда конференц-зала с отелем, по цене сравнимы с европейскими вариантами.

Председатель совета "Открытой России" Александр Соловьев рассказал, что основным пунктом повестки конференции будет выработка позиции по президентским выборам. По мнению газеты, именно этим продиктован выбор места: "Ведь если ОР все-таки решит официально поддержать кого-то из оппозиционных кандидатов, например, ту же Собчак, то с имиджевой точки зрения объявление об этом не из-за границы будет смотреться более адекватным", - считает издание и добавляет, что в субботу планируется выступление Собчак в Лондоне, где она, вероятно, увидится и с Ходорковским.

По мнению эксперта, поддержка именно Собчак будет оптимальной стратегией для Ходорковского. "Во-первых, она публично против него не выступала и даже обратилась за финансовой поддержкой, - рассуждает ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин. - Во-вторых, кампания Собчак обещает быть заметной, а вместе с "Открытой Россией" участие в кампании будет интересным вдвойне". А на их предполагаемой встрече в Лондоне как раз и можно обговорить детали сотрудничества более конкретно, не исключил собеседник издания.

"Новая газета": место Навального заняла Собчак

В регионах развернута травля сторонников Навального, пишет "Новая газета". Власти сменили тактику и вместо того, чтобы запрещать проведение митингов и акций и препятствовать работе штабов, переключились на рядовых активистов, давить на которых оказалось проще.

В Ижевске, например, полиция возбудила уголовное дело за спиленное дерево на территории, где 12 ноября прошла встреча Алексея Навального со сторонниками. Председатель ТСЖ, где прошел митинг, был вызван на допрос и рассказал, что работники товарищества собственников спилили два аварийных дерева в целях безопасности.

В Иркутске на пять суток арестовали владельца мебельного магазина, который предоставил площадку для проведения частного закрытого мероприятия. Суд Тамбова арестовал волонтера штаба на трое суток по статье о мелком хулиганстве: полиция на страничке "ВКонтакте" нашла видеозапись где есть "оскорбление сотрудников полиции" (диалог задержанного и полицейского, где задержанный ругается матом).

Политолог Ростислав Туровский считает, что власти стали проводить более жесткую политику в отношении сторонников Навального, и это "определенное стратегическое решение". Оно не приведет к росту популярности Навального, напротив, может уйти региональная поддержка.

"Те, кто пришел, потому что им было интересно, увидят, что это опасно, к тому же желания играть в политику у большинства из них (если говорить о молодом поколении) пока нет, отсюда я и делаю вывод, что эта кампания может свернуться. Ядро, конечно, останется. Оно будет очень небольшим, но надежным и преданным. Это тот сухой остаток, который будет у Навального и его сторонников по итогам жесткой кампании, которая сейчас проводится", - считает Туровский.

С ним согласен политолог Дмитрий Орешкин: "Я не думаю, что рейтинг Навального растет. Его идеологическое место заполнили Ксенией Собчак. Он как бы остается у нас не при делах, продолжает собирать свои митинги, продолжает говорить правильные вещи про коррупцию. Но это уже перестало быть новинкой, оно уже как бы приелось. Расчет власти очень простой: у него выгорает горючее".

Орешкин считает, что поддержка оппозиционера уходит, потому что активисты боятся арестов и к тому же успели понять, что ничего не меняется: "…даже если ты такой отчаянный, ну ты вышел и ушел, еще раз вышел и ушел. Ничего не меняется. Власть его [Навального] сейчас достаточно цинично и эффективно отталкивает".

"Ведомости": самозанятых и ИП выведут из тени

Налоги по телефону со скидкой - такой способ выхода из тени чиновники могут предложить самозанятым и предпринимателям. "Ведомости" пишут, что экстремальные способы вывода мелких предпринимателей из тени, например, ограничения расчетов наличными, не сработали. Чиновники теперь обсуждают новый способ - ввести для ИП и самозанятых максимально низкий налог и простейшую систему его уплаты.

Новые кассы и онлайн-мониторинг позволяют подумать и о новых, упрощенных системах налогообложения с сокращением издержек, заявил во вторник первый зампред правительства Игорь Шувалов. Вариант такой системы уже разработан: создать специальное приложение - онлайн-офис, который будет работать как касса, через него человек будет взаимодействовать с Федеральной налоговой службой.

Налог рассчитает налоговый орган, отчетность подавать не нужно. Заплатить налог можно автоматически, привязав банковскую карту или счет, с которого спишутся деньги, к приложению.

Такая мера давно напрашивалась, считает Александра Суслина из Экономической экспертной группы: вопреки сложившемуся мнению, самозанятые не обязательно нарушители, не желающие платить налоги. Они, может, и готовы платить, но доступных инструментов для выхода из тени у них нет, продолжает она, - это врачи, репетиторы, няни - все, кто не может или не хочет создавать ИП, кто не попадает в систему патента.

Предложение полезно и с политической точки зрения, указывает Суслина: оправдания - в виде отсутствия инструментов для легализации - больше не будет. Решается и проблема крайней бедности: люди подрабатывают и государство меньше тратит на пособие по безработице, заключает она.

Такова мировая практика, говорит партнер EY Иван Родионов: подобные системы уже есть в Канаде, Финляндии и Мексике. Стимулируют людей в мире пользоваться ими учет расходов на оборудование, чтобы такие издержки можно было списать, гарантия пенсии и простота отчетности, перечисляет он.

"Главное условие успеха - доверие к государству и снижение его давления", - говорит индивидуальный предприниматель Алексей Петропольский, владелец сети кофеен.

РБК: власти засекретят информацию о работающих на оборонку

Власти могут засекретить информацию о работающих с оборонзаказом организациях, пишет РБК. Правительство сможет закрыть информацию о деятельности компаний для "обеспечения обороноспособности", а ЦБ - засекретить список банков, уполномоченных работать с оборонкой. Инвесторы опасаются снижения прозрачности всего рынка.

Законопроект может быть частью действий российских властей в ситуации с угрозой дополнительных санкций со стороны США, рассказали два госбанкира. По информации ряда источников в госбанках, на случай если санкции будут ужесточены, во избежание рисков для госбанков рассматривались возможности создания банка для обслуживания оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которому бы риски были не страшны.

С одной стороны, поправки, очевидно, направлены на то, чтобы стало сложнее отслеживать операции с компаниями и структурами, находящимися под санкциями, говорит начальник отдела валидации "Эксперт РА" Станислав Волков.

"Но важно найти оптимальный баланс между интересами инвесторов и рисками для национальной безопасности, - считает глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. - Острота проблемы возрастет, если компания имеет обращающиеся на рынке финансовые инструменты, в этом случае снижение транспарентности ограничивает возможности для оценки рисков и ослабляет позиции инвесторов, держателей этих бумаг".

"Есть риски в формате применения этого законопроекта, если он будет применяться шире, чем для оборонных контрактов, это неправильно, будет создавать дополнительные риски для инвесторов", - согласен управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев.

"Внесенные поправки распространяются на всех эмитентов, круг компаний, к которым могут применяться эти ограничения, в законе не определен, - отмечает директор по корпоративному управлению Prosoperity Capital Managment Денис Спирин. - Кроме того, формулировки законопроекта очень общие, невозможно точно определить, на какой объем информации они могут распространяться".

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Обзор подготовила Ольга Караулова, служба мониторинга Би-би-си