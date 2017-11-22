Задержание миллиардера Керимова в Ницце: что известно на этот момент

Правообладатель иллюстрации KRASILNIKOV/ITAR-TASS

Спустя два дня после задержания во Франции российского миллиардера, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова обвинение ему еще не предъявлено. Кремль устами президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова пообещал приложить все усилия для защиты законных интересов сенатора, а МИД России уже вызвал временного поверенного в делах Франции и передал Парижу ноту протеста.

К Керимову обеспечен доступ российского консула и адвоката, говорят в Москве.

Паспорт или иммунитет?

МИД России настаивает на том, что как у члена верхней палаты российского парламента у Керимова есть дипломатический иммунитет от уголовного преследования на территории иностранных государств.

В свою очередь МИД Франции заявил, что решение о том, на что распространяется дипломатический иммунитет Сулеймана Керимова, вынесет французский суд.

"Судья, который рассматривает дело, должен установить, связаны ли выдвинутые против него [Керимова] обвинения с его официальным статусом, и следовательно, будет ли он защищен дипломатическим иммунитетом", - сообщила в среду официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

"Дипломатический паспорт у Керимова есть, - сказал неназванный официальный источник во Франции агентству Рейтер. - Но это не защищает его от преследования". По словам источника, иммунитет распространяется на сотрудников и членов семей иностранных дипломатических миссий либо на лиц, имеющих специальный мандат на выполнение дипломатических поручений. Сулейман Керимов не попадает ни в одну из этих категорий.

Керимов находится во Франции по личным делам, а не в деловой поездке и не в составе российской делегации, сообщил во вторник источник в Совете Федерации агентству РИА Новости. При этом источник рассказал, что, как правило, дипломатические паспорта членов Совфеда выдаются им на руки на время командировки, а в остальное время хранятся в специальном отделе верхней палаты. Приказа о направлении Сулеймана Керимова в командировку не было.

Однако возможно, что источник Совфеда имел в виду не дипломатические, а служебные (синие) загранпаспорта. В случае с Керимовым речь идет именно о дипломатическом (у таких паспортов РФ зеленая обложка).

"Сулейман Керимов является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам 22 ноября.

Какое расследование ведет французская прокуратура?

В понедельник вечером Керимов был задержан в аэропорту Ниццы и доставлен в полицию для допроса по делу об уклонении от налогов, сообщил агентству Рейтер источник во французской прокуратуре.

Дважды срок задержания в полиции был продлен на 24 часа. По состоянию на полдень 22 ноября (среднеевропейского времени) мера пресечения российскому сенатору не была избрана и суд не предъявлял ему обвинений.

Следователи изучают покупку нескольких роскошных вилл на курортном побережье Средиземного моря через подставные компании. Такая схема покупки дорогой недвижимости приводит к уклонению реального владельца собственности от уплаты налогов во французскую казну.

В марте 2017 года газета Nice Matin сообщала, что французские следователи заподозрили Керимова во владении недвижимостью на Лазурном берегу.

Издание писало, что в феврале этого года на вилле площадью 12 тыс. квадратных метров, предположительно принадлежащей Керимову, прошли обыски. По данным Nice Matin, следователи изъяли счет на ремонтные работы на сумму 580 тысяч евро, а в гараже виллы обнаружили автомобили Ferrari и Bugatti.

По документам виллой владеет швейцарский финансист Александер Штудхальтер, однако французские правоохранители предполагают, что он является фиктивным собственником, уточняла газета.

Помощник Керимова Алексей Красовский тогда заявлял РБК, что сенатор "не является собственником недвижимости, упоминаемой в публикациях, и иной недвижимости за пределами России".

В имущественной декларации за 2016 год Сулеймана Керимова указано, что он не имеет недвижимости за пределами России.

"Требуем незамедлительного освобождения"

После известий о задержании члена Совета Федерации официальные лица в Москве подняли волну возмущения.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко употребила выражение "охота на ведьм" и заявила: "Мы не имеем права молчать и обязаны требовать незамедлительного освобождения". Матвиенко сообщила, что в Ницце к Керимову имеют доступ российский консул и адвокат.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин назвал задержание Керимова беспрецедентной акцией французской стороны. По инициативе депутата из Дагестана (эту республику Сулейман Керимов представляет в верхней палате парламента) Государственная дума обратилась в МИД с требованием отправить ноту протеста.

Коллега Керимова по Совфеду, глава комитета СФ по иностранным делам Константин Косачев сказал, что дипломатические демарши уже предприняты в обеих столицах: "Здесь в Москве в МИД приглашался временный поверенный в делах Франции, и сегодня дополнительно в адрес французских властей в эти минуты направляется официальная нота МИД РФ, в которой, в частности, говорится о том, что Сулейман Керимов является высшим должностным лицом РФ и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории на других государств".

"Теоретически подобного рода неправые действия могут затронуть любого из нас", - сказал Косачев.

Сколько денег и активов у Сулеймана Керимова?

В рейтинге миллиардеров российского Forbes за 2017 год Керимов занимает 21-е место, его состояние журнал оценивает в 6,3 млрд долларов. Семье Керимовых принадлежит 82,44% акций крупнейшей золотодобывающей компании России "Полюс" и международный аэропорт Махачкалы.

В среду после сообщений о задержании Керимова акции "Полюса" на бирже упали на 3,2%.

Бизнесмен долгое время был хозяином махачкалинского футбольного клуба "Анжи". В этот период северокавказский клуб прославился своей щедростью и закупал самых дорогих звезд - таких, как нападающий из Камеруна Самюэль Это'О.

После вхождения в Совфед Сулейман Керимов должен был отказаться от прямого владения бизнесом. Свои активы он постепенно передавал 21-летнему сыну Саиду Керимову - так, аэропорт был переписан на него в 2017 году, писал РБК.