Почему убийство царской семьи показалось церкви ритуальным?

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В ближайшие дни Архиерейский собор Русской православной церкви обсудит, считать ли найденные в 20 веке останки царской семьи подлинными. Накануне собора секретарь комиссии по исследованию останков епископ Тихон (Шевкунов) заявил, что убийство царской семьи было ритуальным, чем вызвал негодование представителей еврейских общин.

"У нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства. У значительной части церковной комиссии нет сомнений, что это убийство было ритуальным", - заявил епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), которого называют "духовником Путина", на конференции по делу об убийстве Николая II и его семьи в 1918 году.

Конференция "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и архивные материалы" была посвящена предварительным результатам экспертиз о подлинности царских останков, найденных в конце XX века под Екатеринбургом.

Окончательное решение о том, признает ли церковь подлинность этих останков, должно быть принято Архиерейским собором, но когда именно будет принято это решение, еще не сказано. Открывающийся в среду собор посетит и президент России Владимир Путин, заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Следственный комитет, который сейчас проводит расследование "екатеринбургских останков", заявил, что проверит версию о ритуальности этого убийства. После этого председатель еврейских общин России Александр Борода заявил, что сожалеет о решении ведомства.

Борода отметил, что в 90-е годы прокуратура "подтвердила бездоказательность" версии о ритуальном убийстве евреями царской семьи. "Вызывает сожаление, что его поднимают вновь, представляя клеветнический навет как достойную проверки версию", - добавил он.

Откуда взялась версия о ритуальном убийстве и почему она так важна для церкви?

О каком ритуале идет речь?

Последний русский император Николай II, его жена Александра Федоровна и пятеро детей были расстреляны в Екатеринбурге в 1918 году. Расстрелом руководил революционер Яков Юровский. Именно на его воспоминания и ссылается епископ Тихон, говоря о ритуальном убийстве семьи.

"То, что императора, пусть даже и отрекшегося, убивают таким образом, то, что жертвы были распределены по убийцам, о чем свидетельствует Юровский, и что многие хотели быть цареубийцами. Уже это говорит о том, что для многих это был особый ритуал", - сказал епископ.

Версия о том, что убийство царской семьи было неким "ритуалом", появилась во время первого следствия, которое по приказу белогвардейцев проводили Николай Соколов и Михаил Дитерихс. Впервые она была озвучена в книге Дитерихса в 1925 году, рассказал Русской службе Би-би-си историк Анатолий Степанов, который уполномочен церковной комиссией публиковать разговоры с экспертами, исследующими подлинность "екатеринбургских останков".

"В пользу этой версии свидетельствуют некоторые факты. Прежде всего - это предположение генерала Дитерихса, что головы царственных страстотерпцев - всех или только государя, наследника и царицы - были отделены от тел и увезены в Москву в заспиртованных колбах Филиппом Голощекиным, координатором этого убийства. Об этом были только косвенные свидетельства", - рассказал Степанов.

Впрочем, до сих пор у историков нет однозначных подтверждений того, что головы действительно были отделены. Так, на конференции "Дело об убийстве Царской семьи" экс-глава архивных фондов ФСБ Василий Христофоров заявил, что "нет ни одного документа, ни одного косвенного указания участников этих событий об отсечении головы". По его словам, вряд ли головы отделили и после убийства: советские власти не использовали метод отсечения головы как "метод для собирания доказательств".

Причем тут евреи?

Есть две причины, по которым некоторые исследователи обстоятельств гибели семьи Николая II делают вывод о каббалистическом заговоре против монархии.

Первая - личности тех, кто руководил убийством. "Яков Юровский был этническим евреем, но был крещеным христианином-лютеранином. Филипп Голощекин был иудеем. Нет сведений о том, что он был крещен. Но в отношении других участников не по ведомству федерации еврейских общин этим заниматься", - говорит Степанов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Комната, где была расстреляна царская семья

Вторая - таинственные символы, найденные на стене подвала в доме, где где была расстреляна царская семья. Знаки обнаружил следователь Соколов во время первого следствия. "Он писал, что это таинственные знаки рядом с какими-то цифрами. Он не смог их расшифровать", - рассказал Степанов.

После этого, в 1922 году, в эмиграции известный любитель востока и оккультизма Михаил Скарятин опубликовал брошюру, в которой предложил свою расшифровку надписи - "Здесь, по приказу тайных сил, Царь был принесен в жертву для разрушения России. О сем извещаются все народы".

"Скарятин назвал знаки на стене каббалистическими. Отсюда и появилась версия о каббалистах (приверженцах эзотерического иудейского течения)", - сообщил Степанов.

Кто поставит точку в споре?

Со стороны светских властей проверкой версии о ритуальном убийстве займется Следственный комитет. Для этого будет проведена психолого-историческая экспертиза с участием российских ученых, архивистов и представителей церкви, рассказала следователь Марина Молодцова, которая ведет дело об убийстве царской семьи.

Сколько будет длиться следствие, неясно: до сих пор СК не закончил экспертизы по исследованию подлинности "екатеринбургских останков". Проверка следственным комитетом версии о ритуале - часть большого расследования об останках.

Историк Анатолий Степанов считает, что следствие должно рассмотреть все версии убийства царской семьи. "Ритуальная версия обсуждается, потому что не опровергнуты и не подтверждены эти факты", - сказал он.

Научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко, который принимал участие в расследовании дела об убийстве царской семьи, назвал версию о ритуальном убийстве "заведомо ложной". "Вы что верите, что евреи на крови младенцев мацу замешивают?" - сказал он.

Церковь уже исследовала этот вопрос: 20 лет назад: Священный синод поручил богословской комиссии изучить предположения о ритуальном убийстве царской семьи, и ответ был получен отрицательный, рассказал Русской службе Би-би-си протодиакон Андрей Кураев.

"Сами церковные эксперты сказали, что нет никаких оснований предполагать такого рода страшные сюжеты. Я думаю, что сейчас документы не дают оснований для таких экзотических версий", - сообщил он.

Почему это важно церкви?

"Император, даже отрекшись, оставался безусловно фигурой символической, сакральной. Убийство царя и его семьи, ставящее последнюю точку в существовании ненавистной для новой власти трехсотлетней династии Романовых, было делом совершенно особым, несущим для многих ритуальное, символическое наполнение", - сказал епископ Тихон Шевкунов.

Вопрос о признании останков "болезненный для патриархии", говорит Кураев. По его словам, по вчерашней конференции становится понятно, что и патриарх, и епископ Тихон считают останки подлинными, но встает вопрос о том, как "наименее безболезненно это убеждение сделать общецерковным".

Правообладатель иллюстрации Sergey Vlasov/patriarchia.ru Image caption Патриарх Кирилл и епископ Тихон на конференции по "екатеринбургским останкам"

Вопрос о признании церковью останков был поднят еще 20 лет назад: в 1998 году после пяти лет экспертиз правительственная комиссия по изучению подлинности "екатеринбургских останков" заявила, что они подлинные. Останки Николая II и членов его семьи были захоронены в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

РПЦ отказалась признавать "екатеринбургские останки" и заявила о возможной фальсификации результатов исследований. Патриарх Алексий II говорил, что РПЦ не признает останки из-за того, что представители церкви не были допущены до расследования дела. Могила царской семьи в Петропавловской крепости до сих пор не почитается православными, хотя император и его семья были признаны святыми еще в начале 2000-х годов.

Дело о подлинности останков царской семьи было возобновлено в 2015 году по просьбе Русской православной церкви. Делом занялся следственный комитет, также была создана церковная комиссия, куда вошел в том числе и епископ Тихон. В рамках нового расследования были эксгумированы тела Николая II и царицы Александры для установления подлинности других останков, найденных в 2007 году.

На конференции по "екатеринбургским" останкам патриарх Кирилл заявил, что обсуждал вопрос признания останков с президентом Путиным. "Я сформулировал наши условия. Весь процесс нужно повторить заново и с самого начала церковь не должна только наблюдать, она должна быть включена в него", - заявил патриарх.

"Тут явный конфликт между этой историей и трендом нынешнего понтификата объявлять патриаршую позицию непогрешимой", - считает Андрей Кураев.

По его словам, представители РПЦ не рассчитывают на то, что следственный комитет подтвердит версию о ритуальном убийстве царской семьи. "Это нужно все, чтобы сказать: мы слышим чаяния и недоумения нашего народа и поэтому защищаем ваши интересы и отвечаем на все вопросы", - сказал Кураев.