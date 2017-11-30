Что такое самоуправляемость Украинской православной церкви?

Правообладатель иллюстрации Igor Palkin/patriarchia.ru

Русская православная церковь официально признала самоуправляемой Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Такое решение было принято на Архиерейском соборе, проходящем в Москве в храме Христа Спасителя.

Однако, как сообщает агентство РИА Новости, пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что эти изменения - чисто технические. В пресс-службе Архиерейского Собора отметили, что "эти поправки, по сути, зафиксировали то, что и так имело место на практике".

"Все, что связано с жизнью Украинской православной церкви, раньше было в общей главе "самоуправляемые церкви". Теперь это вынесено в отдельную главу устава РПЦ", - сказал он.

Русская служба Би-би-си разобралась, к каким последствиям могут привести эти изменения.

Решение о признании УПЦ самоуправляемой было принято после того, как митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий попросил определить ее особый статус в уставе Русской православной церкви. После этого было принято единогласное решение Собора, что центр управления Украинской православной церкви находится в Киеве. Были приняты соответствующие поправки в устав РПЦ.

Митрополит Онуфрий в своем выступлении заявил, что особый статус УПЦ МП в уставе православной церкви необходимо подчеркнуть "во избежание спекуляций, направленных на подрыв авторитета Украинской церкви в глазах миллионов украинцев".

"В последнее время активизировались некоторые общественно- политические силы, которые предпринимают попытки дискредитировать УПЦ в глазах украинского общества, спекулируя ее, как они утверждают, "несамостоятельным" статусом", - сказал киевский митрополит.

Теперь Высший общецерковный суд теперь будет иметь юрисдикцию во всей Русской православной церкви, но не в украинской. Однако какие именно изменения статуса Украинской православной церкви будут внесены в устав РПЦ, будет известно после внесения и одобрения этих изменений Архиерейским собором, сообщил Русской службе Би-би-си заместитель главы синодального отдела по взаимодействию со СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Это будет понятно, когда будут опубликованы все документы Собора, то есть к его концу, 2 декабря", - пояснил он.

Православная церковь на Украине

На Украине существует одна каноническая православная церковь - Украинская православная церковь Московского патриархата, подчиняющаяся РПЦ. Также существуют Украинская православная церковь Киевского патриархата, провозглашающая себя независимой, и Украинская автокефальная православная церковь.

Власти Украины с 90-ых годов предпринимают попытки создать независимую православную церковь. В 2016 году Верховная Рада обращалась к Константинополю с просьбой предоставить автокефалию (независимость от других церквей) православной церкви Украины

Патриарх Кирилл и архиереи РПЦ неоднократно заявляли о притеснении УПЦ МП на Украине со стороны неканонических православных церквей и украинских властей.

В 2017 году в Раду были внесены два законопроекта, которые предлагали ввести особый статус для церквей, зарегистрированных в "государстве-агрессоре" и дать прихожанам церкви на "свободную и беспрепятственную смену подчиненности религиозным центрам". В РПЦ заявили, что эти законопроекты направлены на "легитимизацию рейдерских захватов храмов".

Что означает этот статус?

Протодиакон Андрей Кураев считает, что никаких изменений от этого решения ждать не стоит, потому что Украинская православная церковь уже имела "гораздо более высокий статус независимости", чем, например, Эстонская, Рижская и другие поместные церкви.

"Митрополит Онуфрий попросил, чтобы в уставе РПЦ была ссылка на документ, принятый на соборе 1990 года, по которому реально жила украинская церковь", - отметил он.

"Это не какие-то серьезные изменения, а скорее уточнение статуса УПЦ МП. Документы приводятся в соответствии с реалиями жизни, подтверждается статус УПЦ МП как самоуправляемой церкви с правами широкой автономии", - сказал русской службе Би-би-си заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП Николай Данилевич.

По его словам, нынешнее решение собора - это и ответ на некоторые упреки и законодательные инициативы, появляющиеся иногда в Киеве: "Да, мы духовно связаны с Москвой, но юридически все управление происходит из Киева, и никакого внешнего управления церковью нет", - сказал он.

Отношения украинского общества к УПЦ МП в последние годы "крайне сложное", отмечает украинский религиовед Людмила Филипович. "Она [УПЦ МП] находится в изоляции, ушла из общественно-политической жизни страны, замкнулась в своих храмах, при этом участились случаи переходов целых приходов из церкви Московского патриархата в Киевский".

По мнению эксперта, РПЦ этим решением пытается сгладить недовольство общества и избавить УПЦ МП от обвинений в излишне тесных связях с Москвой. "Но весьма симптоматично, что больше половины архиереев УПЦ МП уклонились от поездки в Москву на этот Архиерейский собор, а отъезд даже тех 30, что в итоге приехали в Россию, у многих в обществе вызвал неприятие", - добавляет Филипович.