Лондон, культура декабря: Маяковский, "ледяная музыка" и штокгаузеновский "Транс"

Image caption "Щелкунчик" на сцене Королевского оперного театра в Ковент-Гардене - такая же неизменная примета лондонского рождественского сезона, как елка на Трафальгарской площади

После безумно насыщенного, я бы даже сказал, перенасыщенного важнейшими культурными событиями ноября предрождественский декабрь воспринимается как затишье.

Даже каникулярный август, и тот выглядит оживленнее. В декабре активная культурная жизнь кое-как теплится до середины месяца, затем постепенно затихает и впадает в период, который я называю "рождественско-новогодняя спячка".

Нет, это не полная летаргия - концертные залы, театры работают как обычно, в них идут спектакли и концерты. Музеи, галереи, выставочные залы по-прежнему открыты, и в них продолжаются выставки.

Правда, на смену премьерам и вернисажам постепенно приходит традиционный, повторяющийся из года в года праздничный набор: Королевский оперный театр ставит своего неизменного "Щелкунчика", в Royal Festival Hall поселяется Слава Полунин со своим неизменным Slava's Snowshow, в Barbican играют неизменную "Мессию" Генделя при свечах,

Самое время отдыхать, примкнуть к телевизору для просмотра накопившихся сериалов, ехать либо к снегу, либо к морю, или же наслаждаться открывающимися по всему Лондону предрождественскими ярмарками и катками с искусственным льдом.

Если все же эта традиционная зимняя расслабленность вас не устраивает, и вам хочется более серьезной пищи для ума, уха и глаза, то вот что мне удалось отобрать из декабрьского репертуара.

Режиссерская версия фильма "ВМаяковский". Soho Hotel. 1 декабря

Правообладатель иллюстрации Alexander Shein Image caption Так выглядит рекламный плакат к фильму Александра Шейна "ВМаяковский"

Александр Шейн работал над этим фильмом почти десять лет. Его официальная премьера состоится в феврале следующего года в Третьяковской галерее в рамках грандиозного междисциплинарного проекта "Атлас ВМаяковского".

У лондонцев и гостей британской столицы есть уникальная возможность одними из первых увидеть этот фильм, благотворительный показ которого устраивает здесь фонд Gift of Life - "Подари жизнь". Основатель фонда актриса Чулпан Хаматова исполнила в фильме роль Лили Брик, и после просмотра она вместе с режиссером ответит на вопросы зрителей.

Erte: A Celebration. Галерея Grosvenor. До 15 декабря

Правообладатель иллюстрации Grosvenor Gallery Image caption Лондонская галерея Grosvenor показывает представительную выставку одного из классиков арт-деко, уроженца России Романа Тыртова (Erte)

Роман Петрович Тыртов родился в Петербурге в 1892 году и был отпрыском старинного дворянского рода. В 1912 году уехал в Париж и до конца своей долгой жизни (он умер в 1990 году) в Россию так ни разу и не вернулся. Под псевдонимом Erte прославился как один из ведущих художников стиля арт-деко, законодатель моды и дизайна 20-30-х годов, автор свыше ста обложек к журналам Vogue и Harper's Bazaar, создатель собственного "Стиля Erte". Лондонская выставка представляет свыше 100 работ мастера.

Модильяни. Tate Modern. До 2 апреля

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В центре выставки Модильяни - 12 обнаженных фигур, появление которых в 1917 году на сольной выставке художника в Париже вызвало бурный скандал с вмешательством полиции

Выставка открыта уже неделю, но из-за перенасыщенности ноября я решил перенести ее анонс на декабрь. Про Амадео Модильяни все давно и хорошо известно, поэтому останавливаться на фигуре этого не теряющего популярность художника здесь смысла нет. Пару слов о выставке.

В центре ее - 12 обнаженных фигур, появление которых 100 лет назад, в 1917 году на сольной выставке Модильяни в Париже вызвало бурный скандал с вмешательством полиции. Также в экспозиции несколько малоизвестных скульптурных портретов друзей художника: Пабло Пикассо, скульптора Константина Бранкузи и других. Изюминка выставки - возможность с помощью виртуальной реальности (VR) погрузиться в Париж начала ХХ века и даже побывать в воссозданной мастерской Модильяни.

Штокгаузен. "Транс". Royal Festival Hall. 6 декабря

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Умерший в 2007 году знаменитый немецкий композитор Карл-Хайнц Штокгаузен при жизни часто дирижировал собственными произведениями. На снимке концерт в Будапеште в 1984 году

Одного из самых радикальных композиторов ХХ века вот уже десять лет как нет в живых, со времени его творческого расцвета минуло уже более полувека, но его музыка остается на самом передовом рубеже музыкальных новаций. "Транс" (1971) - одно из важнейших, эпохальных сочинений композитора.

Сам он рассказывал, что идея музыки пришла ему во сне. Это ощущение погружения в дрему, в сон, в транс сохраняется и во время прослушивания. Дирижер не виден, половина музыкантов оркестра скрыта за полупрозрачной светящейся вуалью, а те, кто виден, движутся по сцене как марионетки. Живое исполнение произведений Штокгаузена - громоздкое, трудноосуществимое предприятие, и для любителей современной музыки этот концерт оркестра London Sinfonietta - событие, пропустить которое нельзя.

"Римские трагедии" Шекспира в постановке Королевского Шекспировского театра. Barbican, до 20 января

Правообладатель иллюстрации RSC Image caption Королевский Шекспировский театр - эталон в постановке пьес великого драматурга

Королевский Шекспировский театр - бесспорный, неоспоримый, глобальный (да простит меня театр "Глобус") эталон в постановке пьес великого драматурга.

Проблема заключается лишь в том, что находится он на родине Шекспира, в Стратфорде-на-Эвоне, и даже для самого завзятого шекспиромана регулярные поездки туда - проблема. Но, как говорится, если гора не идет к Магомету… Раз в несколько лет, именно в зимнее время, когда наплыв туристов в Стратфорд спадает, театр приезжает на несколько месяцев в Лондон, в театральный зал Barbican.

Нынешний сезон посвящен так называемой "Римской трилогии": "Юлий Цезарь" 16 декабря, "Антоний и Клеопатра" (спектакли уже в январе) и "Тит Андроник" 29 декабря. Королевский Шекспировский - "белая кость" британского театра, кузница звезд (из него вышли Джуди Денч, Хелен Миррен, Кеннет Брана, Алан Рикман и многие другие), и его спектакли - высшая проба любого шекспировского текста.

ABBA: Super Troupers. Exhibition Space, Royal Festival Hall, 14 декабря 2017 - 29 апреля 2018 г.

Image caption По выставке ABBA: Super Troupers вас проведет голос гида Джарвиса Кокера

Названная по имени одной из самых популярных песен шведского квартета выставка - часть проходящего в Southbank Centre фестиваля скандинавской культуры Nordic Matters. Созданная в сотрудничестве с Музеем ABBA в Стокгольме выставка охватывает всю историю группы.

В сопровождении голоса гида, роль которого играет Джарвис Кокер, небольшие группы зрителей по 15 человек смогут погрузиться в иммерсивное шоу по девяти комнатам, наполненным уникальными предметами, вещами и документами как группы в целом, так и ее отдельных участников.

"Ледяная музыка". Royal Festival Hall, 15 декабря

Правообладатель иллюстрации Southbank centre Image caption Норвежский музыкант Терье Исунгсет (Terje Isungset) построил свою карьеру на исполнении музыки на инструментах, сделанных из …льда

В рамках того же фестиваля Nordic Matters тот же Royal Festival Hall представляет еще более уникальное событие - концерт "ледяной музыки".

Норвежский музыкант Терье Исунгсет (Terje Isungset) построил свою карьеру на исполнении музыки на инструментах, сделанных из …льда. В числе инструментов - ледяные трубы, "ледофон" и ледяная перкуссия.

Для изготовления инструментов Терье использует чистейшую воду из далеких, экологически идеально чистых озер северной Норвегии, и на гастроли возит их с собой в специально сконструированных передвижных морозильных камерах. Ничего подобного вы никогда не слышали и не видели.

"Гамильтон" (мюзикл), Victoria Palace Theatre. Предпремьерные показы 6-20 декабря, премьера 21 декабря. До 30 июня 2018 г.

Правообладатель иллюстрации Victoria Palace Theatre Image caption Перенесенный из Бродвея в Уэст-Энд мюзикл "Гамильтон" рассказывает об одном из отцов-основателей американской демократии

В моей попытке заманить вас на этот спектакль есть нечто иезуитское. Билеты на это самое ожидаемое шоу всего театрального сезона достать давно уже невозможно.

Несмотря на все запреты, их перепродают на всевозможных спекулянтских сайтах, и попасть на "Гамильтона" стремятся все без исключения лондонские театралы. Но кто знает, быть может, вам повезет, где-то случайно выскочит билет (такое бывает!), и вы сумеете попасть на эту знаменитую, перенесенную из нью-йоркского Бродвея постановку, посвященную одному из отцов-основателей Соединенных Штатов Александру Гамильтону.

Бродвейское шоу имело оглушительный успех как у публики, так и у критики, и попадание на лондонский спектакль - лучший предновогодний подарок!