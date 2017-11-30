Четыре года с разгона "Евромайдана": что мы знаем о расследовании?

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Противостояние между активистами "Евромайдана" и бойцами спецподразделения "Беркут" началось в первые дни протестной акции и достигло апогея в ночь на 30 ноября 2013 года

Разгон акции протеста сторонников евроинтеграции Украины на киевском Майдане Независимости в ночь на 30 ноября 2013 года положил начало событиям, приведшим, в конечном итоге, к массовым расстрелам в центре украинской столицы и смещению тогдашнего президента страны Виктора Януковича.

Одни наблюдатели еще тогда были уверены: это была показательная акция усмирения оппонентов власти, спланированная на высочайшем уровне. Другие утверждали: тогдашних руководителей Украины просто-напросто "подставили".

Для одних слово "Беркут" - так называлось спецподразделение украинской милиции, бойцы которого около четырех утра вошли на Майдан, - до сих пор остается синонимом едва ли не карательных отрядов. Другие до сих пор считают, что его сотрудников просто сделали крайними в политической игре.

Спустя четыре года после разгона "Евромайдана" Би-би-си разбирается, на каком этапе находится расследование событий, произошедших в ту ночь в центре Киева.

"Продолжаем работу"

"Я и сегодня не могу сказать, что мы на 100% знаем, что, как и почему произошло в ту ночь на Майдане", - говорит руководитель департамента специальных расследований генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Его департамент создали после смены власти и бегства из страны Виктора Януковича. Именно это подразделение отвечает за расследование всех преступлений, совершенных во время трехмесячных акций протеста в центре Киева.

"На сегодня мы собрали доказательства, позволяющие подозревать отдельных лиц в организации этого избиения и непосредственно в его исполнении. Однако некоторые вопросы возникают прямо в ходе расследования. Поэтому мы продолжаем работу", - говорит Горбатюк.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Организаторы акции за сближение Украины с Евросоюзом объявили о сворачивании протеста вечером накануне разгона Майдана

Без ассоциации

По состоянию на вечер 29 ноября 2013 года протест в центре Киева длился уже чуть больше недели. Первые активисты вышли на Майдан вечером 21 ноября: в этот день правительство Украины заявило о том, что долго готовившееся соглашение об ассоциации с ЕС не будет подписано - якобы из-за того, что Европа не собирается компенсировать Киеву убытков от интенсивного сближения.

29 ноября - день "Х", в который документ должен был подписать Виктор Янукович, - не принес активистам хороших вестей. Президент прилетел из Вильнюса с обещанием "продолжать евроинтеграцию", в которое на Майдане не верили. Лидеры парламентской оппозиции - Арсений Яценюк, Виталий Кличко и лидер "Свободы" Олег Тягнибок - вышли на Майдан с абстрактным призывом "продолжать борьбу".

Вечером 29 ноября оргкомитет "Евромайдана" заявил о сворачивании акции. На Майдане остались ночевать пара сотен активистов. Уже в четыре утра их жестко разогнали.

Кто заказал разгон?

"У нас есть данные, которые позволяют нам подозревать, что это произошло по указанию Януковича", - говорит Сергей Горбатюк.

По версии следствия, к организации разгона Евромайдана в той или иной степени причастны: тогдашние секретарь Совбеза Украины Андрей Клюев, его заместитель Владимир Сивкович, глава МВД страны Виталий Захарченко, его заместитель Сергей Ратушняк, начальник киевской милиции Валерий Коряк (все пятеро до сих пор в розыске).

"Относительно деталей, мотивации их действий, передачи приказа на применение насилия, окончательных ответов у нас нет", - признает Горбатюк.

Сами бывшие руководители государства свою вину отрицают.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Бывший президент Украины Виктор Янукович (на фото слева) и бывший глава его администрации Сергей Левочкин обвиняют друг друга в причастности к разгону акции протеста в центре Киева

Виктор Янукович в конце 2014 года говорил, что имеет "достаточно веские основания" подозревать в причастности к разгону протестующих тогдашнего главу его собственной администрации Сергея Левочкина. Эту же фамилию в качестве организатора разгона называли бывший министр внутренних дел Захарченко и экс-начальник киевского главка милиции Коряк.

"Если бывший президент уверен в своей невиновности, пусть приедет в Киев и расскажет обществу и следствию свою версию о том, по чьему указанию действовало руководство Совбеза и МВД, когда разогнало студенческий майдан", - отреагировал на эти обвинения сам Левочкин, ныне являющийся депутатом украинского парламента, одним из лидеров партии "Оппозиционный блок".

Пособником в разгоне акции протеста следствие называет тогдашнего главу Киевской городской администрации Александра Попова. Формально именно по его указанию ночью - якобы для установки новогодней елки - на Майдан вошли коммунальщики. Силовики же, по версии, озвученной 30 ноября спикером киевской милиции, "обеспечивали общественный порядок и беспрепятственный провоз техники".

Попов исправно посещает судебные заседания и не отрицает, что давал указание коммунальщикам. В то же время он утверждает, что не знал о готовящейся зачистке Майдана и осуждает ее.

"Провокаторы"

Еще одно "белое пятно" в реконструкции событий той ночи, говорит Сергей Горбатюк, - это ситуация с 20-30 молодыми людьми, которые незадолго до разгона протеста кучковались поодаль от основной группы активистов, возле памятника основателям Киева.

"Они провоцировали милиционеров за несколько часов до разгона. Они создавали картинку и мотивацию для дальнейшего применения насилия: милиционеры, входя на площадь, формально пресекали хулиганские действия. Провокаторы свою миссию выполнили и ушли, их в конечном итоге не избили", - говорит Горбатюк.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Руководитель департамента спецрасследований генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк говорит, что полной картины произошедшего в ночь на 30 ноября 2013 года у следствия до сих пор нет

По его словам, следователи не установили личностей ни одного из участников этой группы, однако работа в этом направлении продолжается.

Так или иначе среди ночи в центр Киева прибыли около 290 сотрудников полка особого назначения "Беркут", после чего площадь была очищена от активистов.

"Касаемо сообщений отдельных лиц о том, что во время этого конфликта им были причинены телесные повреждения от сотрудников милиции, по всем этим фактам будут проведены служебные проверки", - флегматично сообщила утром 30 ноября спикер киевской милиции Ольга Билык.

Кто избивал?

"Нами установлены все ("беркутовцы"), пребывавшие (в ту ночь на площади). Там было 280 или 290 человек - двести бойцов киевского "Беркута" и сотрудники из еще трех областей. Но эти три подразделения были в задних рядах, они подошли, когда (площадь) уже была расчищена. По материалам следствия, все насильственные действия совершались киевским "Беркутом", - утверждает Горбатюк.

Жестоким избиением протестующих возле стелы Независимости на Майдане, продолжает он, судя по видеозаписям, занимались 30-40 спецназовцев.

Притом что все прибывшие на площадь силовики установлены пофамильно, определить, кто именно из них избивал активистов, пока невозможно, констатирует Горбатюк: "беркутовцы" зачищали площадь в шлемах и масках.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption После смены власти в Киеве, в феврале 2014 года, новый министр внутренних дел Арсен Аваков упразднил спецподразделение "Беркут"

"Сначала мы закончили расследование относительно командиров: заместителя начальника киевской милиции Петра Федчука, командира киевского "Беркута" Сергея Кусюка (оба находятся в розыске, по сообщениям СМИ, ныне работают в российской полиции), двух его заместителей и четырех командиров рот, которые провели совещание на месте событий непосредственно перед разгоном", - говорит Горбатюк.

По его словам, любой из этих "беркутовцев" во время совещания имел возможность уточнить, есть ли санкция суда на разгон акции и законными ли будут действия силовиков. А услышав ответ, - санкции суда на очистку площади не имелось, - отказаться от исполнения этого приказа.

В отличие от руководства, рядовые спецназовцы, по словам Горбатюка, были вправе рассчитывать на то, что отданный их командирами приказ был законным.

"Поэтому мы пошли тем путем, что просто выполнение приказа о вытеснении (активистов) рядовыми милиционерами не является преступлением. Мы должны установить (конкретно) тех, кто применял насилие", - говорит Горбатюк.

"Не видел, не слышал"

И тут, продолжает он, начинаются проблемы, потому что ни один из более чем 200 "беркутовцев", присутствовавших на площади, не дает показаний, которые могли бы прояснить происходившее в ту ночь.

"Каждый из них мог бы рассказать много деталей относительно того, как (и кем) конкретно применялось насилие и, что немаловажно, был ли приказ на чрезмерное насилие: не просто разогнать, а разогнать так, чтобы уже не возвращались", - объясняет Горбатюк.

Показания опрошенных следствием "беркутовцев" он называет однотипными: "Приказов применять насилие не было, мы просто осуществляли вытеснение, кто кого и почему бил, не видел, не слышал и не знаю".

Image caption Бывший "беркутовец", а ныне сотрудник Национальной полиции Украины Руслан Марчук (на фото слева) признает, что был на Майдане в ночь разгона, однако говорит, что никаких противоправных действий не совершал

Вместе с тем следователи установили личности троих "беркутовцев", которые якобы применяли насилие уже после зачистки Майдана, преследуя разбежавшихся с площади активистов.

В Шевченковском суде Киева рассматривается дело одного из них - Руслана Марчука: его обвиняют в применении силы против журналистки Марии Лебедевой и препятствовании журналистской деятельности. По словам потерпевшей, в момент, когда "беркутовец" пытался ударить ее и выбить из рук мобильный телефон, он был без маски - и позднее она смогла опознать его в ходе фотоэкспертизы.

Сам Марчук в разговоре с Би-би-си отверг свою причастность к предъявляемым ему обвинениям. Он заявил, что прибыл на Майдан уже после того, как зачистка площади была завершена, и не видел никаких признаков применения насилия кем-либо против кого бы то ни было.

Есть ли воля?

Горбатюк, равно как и защитники свыше 80 человек, официально признанных потерпевшими по делу о разгоне Майдана, говорят, что круговая порука бывших "беркутовцев", большая часть из которых продолжают служить в формально обновленной полиции, является главным препятствием на пути к полноценному расследованию событий ночи на 30 ноября 2013 года.

Адвокат Евгения Закревская порицает тех "беркутовцев", которые, возможно, и не применяли насилие относительно активистов лично, но отказываются сотрудничать со следствием сейчас.

"Они не вмешались в эти события ночью 30 ноября и не предотвратили преступления своих коллег, хотя это было их прямой обязанностью. И теперь, когда эти преступления вышли наружу, они не помогают привлечь виновных к ответственности", - говорит она Би-би-си.

"Такие дела было бы легче расследовать, если бы у ("беркутовцев") было ощущение неотвратимости наказания - ощущение, что если ты не будешь помогать следствию, то не сможешь дальше работать в полиции, а то и будешь привлечен по этому делу к ответственности", - согласен с ней Сергей Горбатюк.

В то же время большая часть присутствовавших на Майдане в ту ночь "беркутовцев" успешно прошли инициированную новой властью переаттестацию и продолжают служить в "обновленной полиции". А бывшие командиры рот киевского "Беркута" были вынуждены написать заявления об уходе из полиции только после волны общественного возмущения: оказалось, что они продолжают нести службу и спустя год после разгона их подразделениями "Евромайдана".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые украинские политики говорят, что причастные к преступлениям на Майдане "беркутовцы" "смыли свою вину кровью", приянв участие в боевых действиях на востоке Украины, однако с такой позицией в Киеве согласны не все

Горбатюк сетует: у высшего руководства государства нет политической воли довести дело об избиении на Майдане до логического завершения.

МВД, говорит он, не поддерживает ходатайства прокуратуры об отстранении подозреваемых "беркутовцев" от должностей хотя бы на время судебных процессов против них.

Да и заявления высших украинских чиновников - в том числе и президента Порошенко - о том, что, мол, причастные к преступлениям на Майдане правоохранители "смыли вину кровью", принимая участие в боевых действиях на востоке страны, Горбатюк называет манипулятивными.

"Никто не говорит, что участие в АТО не может быть смягчающим обстоятельством. Но скажите обществу конкретно: такой-то ("беркутовец") причастен к убийству (или избиению) на Майдане, но он совершил такие-то действия в АТО, поэтому мы ходатайствуем об освобождении его от наказания. Но такого нет, мы слышим только общие фразы", - говорит он.

Впрочем, говорит Горбатюк, надеяться на лучшее ему позволяет опыт, почерпнутый сотрудниками его департамента во время командировки в Литву.

В расследовании бойни возле Вильнюсского телецентра в январе 1991 года, объясняет Горбатюк, в какой-то момент возникла длительная пауза.

"Все поменялось после смены президента, когда новая глава государства поставила себе целью завершить эти расследования. При наличии политической воли на это работал весь государственный аппарат, и в 2014 году следствие таки было закончено", - рассказывает начальник департамента спецрасследований.

А пока, спокойно говорит он, работа украинских следователей продолжается.