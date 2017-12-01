Пейзаж перед жеребьевкой: 4 факта о чемпионате мира по футболу
Летом 2018 года впервые в истории чемпионат мира по футболу пройдет в России.
В пятницу вечером 1 декабря состоится жеребьевка, которая решит, с какими соперниками столкнутся команды с самого начала и каковы будут их шансы на успешное продвижение в турнирной сетке.
В преддверии мероприятия Русская служба Би-би-си собрала самые интересные и важные факты о ЧМ-2018.
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1. Россия - самая слабая сборная на чемпионате (по рейтингу)
За Кубок мира поборются 32 страны, которые в ходе жеребьевки разделятся на восемь групп.
В отличие от остальных команд России не пришлось проходить отборочный турнир, поскольку она является хозяйкой чемпионата.
Самая титулованная команда - Бразилия, на счету которой пять чемпионских титулов. Меньше всего опыта имеют Исландия и Панама, ранее не участвовавшие в турнире. (Хотя Исландия ярко выступила на недавнем чемпионате Европы).
Россия занимает 65-е место из 211 в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Это худший результат среди всех сборных, участвующих в ЧМ-2018.
Доля игроков, которые играют в зарубежных клубах, у россиян одна из самых низких.
Зато российские футболисты заметно выше ростом и немного старше, чем в среднем их конкуренты на мундиале.
|Россия и другие команды-участницы чемпионата мира 2018 года: сравнение
|Средний рост, см
|Средний возраст, лет
|Доля игроков, играющих в зарубежных клубах
|Максимум
|185,6 (Сербия)
|29,4 (Панама)
|100% (Исландия, Хорватия, Швеция)
|Россия
|184,3
|28,1
|5%
|Среднее на ЧМ-2018
|181,7
|27,4
|64,6%
|Минимум
|176,2 (Саудовская Аравия)
|24,9 (Нигерия)
|0% (Англия, Саудовская Аравия)
Источник: ежемесячный доклад CIES Football Observatory (№30, декабрь 2017).
2. На ЧМ-2018 потратят почти триллион рублей, и каждый второй рубль придет из бюджета России
За годы подготовки и проведения Россия потратит на чемпионат 678 млрд рублей ($11,5 млрд), из них 70% - из госбюджета.
Треть суммы (почти 200 млрд рублей) было или будет направлено на строительство и реконструкцию стадионов. Больше половины (353 млрд рублей) - на дороги.
Самым дорогим и скандальным спортивным сооружением оказался стадион "Санкт-Петербург" на Крестовском острове северной столицы (более известный под названием "Зенит-Арена"). Общий счет за него составит 43 млрд рублей; финансирование возложено на петербургский городской бюджет.
Впрочем, завершению работ на арене в Петербурге все время что-то препятствует. Так, в ноябре крышу повредили бакланы, а раньше на стадионе был зафиксирован аномально высокий уровень аммиака.
Остальные стадионы обошлись примерно в 2,5 раза дешевле (14-18 млрд рублей).
Помимо государства, расходы понесут и юридические лица, говорится в постановлении правительства России. Что это за организации, в документе не уточняется, так что вполне возможно, что среди них окажутся и госкомпании.
ФИФА вложит в проведение чемпионата $1,95 млрд (114 млрд рублей по текущему курсу).
В том числе $627 млн долларов пойдет на организацию турнира. Призовые составят $400 млн, а на телетрансляцию планируется потратить $241 млн.
Итого на ЧМ-2018 будет израсходовано около 988 млрд рублей.
|Откуда идут деньги на проведение чемпионата мира в России?
|Источник финансирования
|Сумма, млрд рублей
|Федеральные и региональные бюджеты РФ
|482
|Юридические лица
|196
|ФИФА
|114*
|Итого
|988
* - по курсу Банка России на 2 декабря.
Источники: ФИФА, pravo.gov.ru.
Много это или мало? Сумма в 988 млрд рублей соответствует $16,8 млрд по нынешнему курсу американской валюты. На предыдущий мундиаль в Бразилии, оказавшемся самым дорогим в истории кубка, было потрачено порядка $15 млрд, из которых $2 млрд расходов взяла на себя ФИФА.
На 988 млрд рублей можно в течение года платить зарплату 2,2 млн россиян (это больше, чем население таких городов, как Новосибирск или Екатеринбург) или перечислять пенсию 6,6 млн российских пенсионеров либо, к примеру, построить еще пять космодромов "Восточный".
3. Ведущей жеребьевки впервые за годы стала не актриса и не супермодель
Достаточно скучную саму по себе церемонию жеребьевки в прямом эфире ведут мужчина и женщина. На предыдущих турнирах женская роль доставалась актрисам и фотомоделям с мировым именем.
Так, в 2004 году телетрансляцию жеребьевки украсила немецкая супермодель Хайди Клум, в 2010 году - голливудская звезда Шарлиз Терон, в 2014 - бразильская модель Адриана Лима.
Заметным отличием от прошлых лет станет то, что ведущей будет профессиональный футбольный комменатор Мария Командная, известная прежде всего в России.
Ее напарником будет бывший капитан футбольной сборной Англии, телеведущий Би-би-си Гари Линекер.
Жеребьевка начнется в 18:00 по московскому времени 1 декабря и продлится около часа.
Среди гостей ожидаются президент России Владимир Путин, а также футбольные легенды Диего Марадона и Кафу.
Кадр с репетиции жеребьевки, где России выпало играть матч открытия с Англией (из твиттера Гари Линекера):
4. Турнир пройдет в четырех часовых поясах
Чтобы не мучать игроков и фанатов утомительными перелетами и джетлагами, организаторы ограничили территорию проведения европейской частью Россией и западной частью Урала.
В результате города-миллионники вроде Новосибирска и Челябинска принимать матчи не будут, зато этой чести будут удостоены Сочи и Саранск - города с населением менее полумиллиона человек.
Матчи пройдут в четырех часовых поясах, в которых могла бы поместиться вся Европа от Ирландии до Украины. Разница во времени между самым западным городом ЧМ (Калининградом) и самым восточным (Екатеринбургом) составляет три часа.
Поездка на автомобиле между двумя крайними городами, которые разделяют 2500 километров, займет 38 часов без перерывов на отдых, еду и сон.
|Город
|Численность населения, млн человек на 1 января 2017 года
|Средняя температура в июне-июле
|Часовой пояс относительно Москвы
|Москва
|12,3
|17°C
|0
|Санкт-Петербург
|5,3
|17°C
|0
|Екатеринбург
|1,5
|18°C
|+2
|Нижний Новгород
|1,3
|18°C
|0
|Казань
|1,2
|19°C
|0
|Самара
|1,2
|20°C
|+1
|Ростов-на-Дону
|1,1
|22°C
|0
|Волгоград
|1,0
|23°C
|0
|Калининград
|0,5
|17°C
|-1
|Сочи
|0,4
|22°C
|0
|Саранск
|0,3
|18°C
|0
Источники: Росстат, Росгидромет