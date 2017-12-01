Пейзаж перед жеребьевкой: 4 факта о чемпионате мира по футболу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пока Россия является худшей командой на своем домашнем чемпионате мира

Летом 2018 года впервые в истории чемпионат мира по футболу пройдет в России.

В пятницу вечером 1 декабря состоится жеребьевка, которая решит, с какими соперниками столкнутся команды с самого начала и каковы будут их шансы на успешное продвижение в турнирной сетке.

В преддверии мероприятия Русская служба Би-би-си собрала самые интересные и важные факты о ЧМ-2018.

1. Россия - самая слабая сборная на чемпионате (по рейтингу)

Правообладатель иллюстрации Демьянчук Александр Image caption В середине ноября 2017 года Россия (в красной форме) сыграла вничью товарищеский матч с Испанией

За Кубок мира поборются 32 страны, которые в ходе жеребьевки разделятся на восемь групп.

В отличие от остальных команд России не пришлось проходить отборочный турнир, поскольку она является хозяйкой чемпионата.

Самая титулованная команда - Бразилия, на счету которой пять чемпионских титулов. Меньше всего опыта имеют Исландия и Панама, ранее не участвовавшие в турнире. (Хотя Исландия ярко выступила на недавнем чемпионате Европы).

Россия занимает 65-е место из 211 в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Это худший результат среди всех сборных, участвующих в ЧМ-2018.

Доля игроков, которые играют в зарубежных клубах, у россиян одна из самых низких.

Зато российские футболисты заметно выше ростом и немного старше, чем в среднем их конкуренты на мундиале.

Россия и другие команды-участницы чемпионата мира 2018 года: сравнение Средний рост, см Средний возраст, лет Доля игроков, играющих в зарубежных клубах Максимум 185,6 (Сербия) 29,4 (Панама) 100% (Исландия, Хорватия, Швеция) Россия 184,3 28,1 5% Среднее на ЧМ-2018 181,7 27,4 64,6% Минимум 176,2 (Саудовская Аравия) 24,9 (Нигерия) 0% (Англия, Саудовская Аравия)

Источник: ежемесячный доклад CIES Football Observatory (№30, декабрь 2017).

2. На ЧМ-2018 потратят почти триллион рублей, и каждый второй рубль придет из бюджета России

Правообладатель иллюстрации Pyotr Kovalev\tass Image caption Самый дорогой стадион к Чемпионату мира 2018 года был возведен в Санкт-Петебурге за счет бюджета города

За годы подготовки и проведения Россия потратит на чемпионат 678 млрд рублей ($11,5 млрд), из них 70% - из госбюджета.

Треть суммы (почти 200 млрд рублей) было или будет направлено на строительство и реконструкцию стадионов. Больше половины (353 млрд рублей) - на дороги.

Самым дорогим и скандальным спортивным сооружением оказался стадион "Санкт-Петербург" на Крестовском острове северной столицы (более известный под названием "Зенит-Арена"). Общий счет за него составит 43 млрд рублей; финансирование возложено на петербургский городской бюджет.

Впрочем, завершению работ на арене в Петербурге все время что-то препятствует. Так, в ноябре крышу повредили бакланы, а раньше на стадионе был зафиксирован аномально высокий уровень аммиака.

Остальные стадионы обошлись примерно в 2,5 раза дешевле (14-18 млрд рублей).

Помимо государства, расходы понесут и юридические лица, говорится в постановлении правительства России. Что это за организации, в документе не уточняется, так что вполне возможно, что среди них окажутся и госкомпании.

ФИФА вложит в проведение чемпионата $1,95 млрд (114 млрд рублей по текущему курсу).

В том числе $627 млн долларов пойдет на организацию турнира. Призовые составят $400 млн, а на телетрансляцию планируется потратить $241 млн.

Итого на ЧМ-2018 будет израсходовано около 988 млрд рублей.

Откуда идут деньги на проведение чемпионата мира в России? Источник финансирования Сумма, млрд рублей Федеральные и региональные бюджеты РФ 482 Юридические лица 196 ФИФА 114* Итого 988

* - по курсу Банка России на 2 декабря.

Источники: ФИФА, pravo.gov.ru.

Много это или мало? Сумма в 988 млрд рублей соответствует $16,8 млрд по нынешнему курсу американской валюты. На предыдущий мундиаль в Бразилии, оказавшемся самым дорогим в истории кубка, было потрачено порядка $15 млрд, из которых $2 млрд расходов взяла на себя ФИФА.

На 988 млрд рублей можно в течение года платить зарплату 2,2 млн россиян (это больше, чем население таких городов, как Новосибирск или Екатеринбург) или перечислять пенсию 6,6 млн российских пенсионеров либо, к примеру, построить еще пять космодромов "Восточный".

3. Ведущей жеребьевки впервые за годы стала не актриса и не супермодель

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov\TASS Image caption Футбольный комментатор Мария Командная известна в основном российской аудитории

Достаточно скучную саму по себе церемонию жеребьевки в прямом эфире ведут мужчина и женщина. На предыдущих турнирах женская роль доставалась актрисам и фотомоделям с мировым именем.

Так, в 2004 году телетрансляцию жеребьевки украсила немецкая супермодель Хайди Клум, в 2010 году - голливудская звезда Шарлиз Терон, в 2014 - бразильская модель Адриана Лима.

Заметным отличием от прошлых лет станет то, что ведущей будет профессиональный футбольный комменатор Мария Командная, известная прежде всего в России.

Ее напарником будет бывший капитан футбольной сборной Англии, телеведущий Би-би-си Гари Линекер.

Жеребьевка начнется в 18:00 по московскому времени 1 декабря и продлится около часа.

Среди гостей ожидаются президент России Владимир Путин, а также футбольные легенды Диего Марадона и Кафу.

Кадр с репетиции жеребьевки, где России выпало играть матч открытия с Англией (из твиттера Гари Линекера):

4. Турнир пройдет в четырех часовых поясах

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov\tass Image caption В числе прочего собственным стадионом к мундиалю обзаведется столица Мордовии Саранск

Чтобы не мучать игроков и фанатов утомительными перелетами и джетлагами, организаторы ограничили территорию проведения европейской частью Россией и западной частью Урала.

В результате города-миллионники вроде Новосибирска и Челябинска принимать матчи не будут, зато этой чести будут удостоены Сочи и Саранск - города с населением менее полумиллиона человек.

Матчи пройдут в четырех часовых поясах, в которых могла бы поместиться вся Европа от Ирландии до Украины. Разница во времени между самым западным городом ЧМ (Калининградом) и самым восточным (Екатеринбургом) составляет три часа.

Поездка на автомобиле между двумя крайними городами, которые разделяют 2500 километров, займет 38 часов без перерывов на отдых, еду и сон.

Город Численность населения, млн человек на 1 января 2017 года Средняя температура в июне-июле Часовой пояс относительно Москвы Москва 12,3 17°C 0 Санкт-Петербург 5,3 17°C 0 Екатеринбург 1,5 18°C +2 Нижний Новгород 1,3 18°C 0 Казань 1,2 19°C 0 Самара 1,2 20°C +1 Ростов-на-Дону 1,1 22°C 0 Волгоград 1,0 23°C 0 Калининград 0,5 17°C -1 Сочи 0,4 22°C 0 Саранск 0,3 18°C 0

Источники: Росстат, Росгидромет