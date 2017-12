"Хочется не плакать, а выть": как Россия реагирует на отстранение от Олимпиады

Слов нет...одни эмоции...слезы на глазах.Что за долбаный день?! Один из принципов олимпизма,который не соблюдён: «Осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоящей Олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации – расового, языкового, религиозного,ПОЛИТИЧЕСКОГО характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса.» и к чему нужна Олимпийская хартия?! #Россиязаспорт

