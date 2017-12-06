"МОК сделал свое дело": западные спортсмены об отстранении России

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Многие западные спортсмены - как бывшие, так и активно участвующие в соревнованиях - комментируют решение Международного олимпийского комитета отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Южной Корее.

Отдельные российские спортсмены, сумевшие доказать свою "чистоту" в том, что касается допинга, смогут поехать туда, но участвовать в сореванованиях смогут лишь под олимпийским флагом.

Бен Хоуз

Председатель комиссии по вопросам атлетики Британской олимпийской ассоциации Бен Хоуз, в прошлом представлявший Великобританию в соревнованиях по хоккею на траве (в том числе и на Олимпийских играх), сказал: "Мы считаем очень важной работу комиссии МОК, определяющей "чистых" спортсменов, которые могут принять участие в соревнованиях в Пхенчхане в 2018 году, и что таким образом наши спортсмены будут уверены, что соревнуются с лучшими спортсменами всего мира".

Джон Джексон

Джон Джексон, который возглавлял британскую бобслейную команду на Играх в Сочи в 2014 году сказал, что, по его мнению, решение позволить "чистым" спортсменам из России соревноваться под нейтральным флагом было правильным.

Матт Антуан

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Матт Антуан давно обвиняет МОК в недостаточно серьезном отношении к допингу

Американский скелетонист Матт Антуан, который уже несколько открыто критиковал МОК и ВАДА за то, как те реагировали на скандал с допингом в Сочи, сказал, что просто потрясен решением отстранить Россию от Игр, так как не ожидал что какие-то меры будут приняты.

"Нет никаких сомнений, что это правильное решение и единственная возможность обеспечить веру в олимпийское движение со стороны спортсменов, народов и болельщиков", - сказал он.

"Убежденные спортсмены всего мира благодарят вас", - добавил Матт Антуан.

Крис Маздер

Ветеран санного спорта Крис Маздер из США сказал, что многие его российские коллеги опасались, что Россия будет полностью бойкотировать Игры в Пхенчхане.

"Путин может просто сказать: вы не можете участвовать с соревнованиях - и они этого делать не будут", - сказал он.

Эрин Хамлин

Американская саночница Эрин Хамлин, получившая в Сочи бронзовую медаль, заявила, что ее не удивит, если в Пхенчане вообще не будет россиян.

"Россия - очень гордая страна", - сказала она.

Хейли Уикенхайзен

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Канадская хоккеистка Хейли Уикенхайзен

Канадская хоккеистка Хейли Уикенхайзен написала в "Твиттере": "От этого решения не выигрывает никто. Будучи шестикратным олимпийцем, я серьезно отношусь к святости чистого спорта. Но многие спортсмены в курсе того, что у российских атлетов могло не быть выбора иного, кроме как участвовать в этой системе допинга. Именно поэтому необходимы жесткие меры против чиновников. Вся система не защитила чистых спортсменов. Теперь следует найти выход из этой ситуации".

Маргот Бур

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Голландская конькобежка Маргот Бур сказала агентству Ассошиэйтед Пресс, что решение МОК - это шаг в правильном направлении. "Я знаю спортсменов, которые, как мне доподлинно известно, никогда не принимали допинг, и я не хочу, чтобы они не могли соревноваться. Если ваш брат делает что-то плохое, из этого не следует, что все семья должна садиться в тюрьму", - сказала Бур.

Тайгер Шоу

Бывший американский горнолыжник Тайгер Шоу сказал, что очень рад, что МОК принял жесткие меры, учитывая интересы спортсменов: "МОК сделал свое дело, но международные федерации еще не закончили этот процесс".

Дафф Гибсон

Бывший канадский саночник и тренер Дафф Гибсон тоже считает решение МОК правильным. По его словам, за кулисами происходит достаточно жульничества, и следует воспользоваться моментом, когда кого-то поймали за руку.

"Очень сложно принять, что опередившие вас люди не разделяют ваших принципов и не следуют тем же правилам, - сказал Гибсон в интервью канадскому телеканалу Global News. - Нам следует помнить, в чем заключается цель Олимпийских игр".