Выросли ли шансы на импичмент Дональда Трампа?

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В среду в палате представителей США была сделана первая формальная попытка объявить импичмент президенту страны Дональду Трампу. Как и предсказывали, она мгновенно захлебнулась.

Разговоры об импичменте начались в левой части политического спектра Америки сразу же после неожиданной победы Трампа на ноябрьских выборах в прошлом году и громко зазвучали неделю назад, когда бывший помощник президента по национальной безопасности, отставной генерал-лейтенант Майкл Флинн признал себя виновным во лжи ФБР.

Критики Трампа возликовали, поскольку спецпрокурор Роберт Мюллер, расследуюший вмешательство России в прошлогодние выборы и предположительный сговор трампистов с Москвой, согласился, чтобы Флинн признался в наименее серьезном преступлении из всех, которые могли ему инкриминировать.

Критики президента решили, что Флинн заработал снисхождение согласием дать показания против ближайшего окружения Трампа, а то и его самого.

Скептики заметили на это, что Мюллеру нужны не те показания, какие Флинн дает его дознавателям, а те, которые Флинн может дать в суде. Но признание во лжи на допросе обесценивает показания свидетеля в суде, поскольку защита будет постоянно напоминать присяжным максиму "единожды солгавши, кто тебе поверит?", и так безнадежно его дезавуирует.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Майкл Флинн признался во лжи на допросе, что может обесценить его показания в суде

Пришло ли время?

Тем не менее, многие решили, что "Пришло время вновь заговорить об импичменте". Статью под таким заголовком напечатал на сайте Си-эн-эн политический комментатор канала Эррол Льюис.

Профессор права Гарвардского университета Карл Санстайн озаглавил свою статью в газете USA Today "Пришло ли время импичмента Трампа с признанием Флинна?". Санстайн, автор книги "Руководство гражданина по импичменту", настроен менее категорично, чем Льюис, и пока оставляет вопрос об импичменте президента открытым.

Бывший ответственный сотрудник минюста США Гарри Литман, с другой стороны, уверенно заявил в New York Times, что признание Флинна "предвещает предъявление президенту США обвинений, чреватых импичментом".

На этом фоне диссонансом звучит напечатанная в журнале Atlantic статья лево-либерального публициста Питера Байнарта "Вероятность импичмента уменьшается". Автор не спорит, что Трампу могут предъявить "обвинения, чреватые импичментом", но замечает, что обвинения и смещение с должности - это очень разные вещи.

Хотя первое сейчас, возможно, более вероятно, чем полгода назад, второе, напротив, сейчас менее вероятно.

С тех пор, как минюст назначил в мае спецпрокурора Мюллера, шансы на импичмент в палате представителей, похоже, уменьшились. Утверждение импичмента сенатом США тоже стало менее вероятным, считает Байнарт. Дело в том, что импичмент - это не юридическая процедура, а политическая.

Голоса республиканцев

Чтобы импичмент состоялся, нужно простое большинство в палате представителей. Если голосование состоится сейчас, и даже если каждый демократ проголосует "за", нужно будет, чтобы за импичмент проголосовали 22 республиканца.

Если осенью будущего года демократы получат большинство в палате представителей, то они могут обойтись без республиканских голосов. Но в сенате для импичмента требуется две трети голосов. Там демократам, скорее всего, потребуется, чтобы за смещение Трампа проголосовали как минимум 15 республиканцев.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Импичмент - пока только на бумаге

Как пишет Байнарт, столь массовый переход республиканцев на сторону противника сейчас еще труднее себе представить, чем полгода назад. Последние полгода показали, что "избиратели-республиканцы будут держаться Трампа, несмотря на его сумасбродство, и накажут политиков-республиканцев, которые смотрят в лес".

Сам Трамп давно понял эту особенность своего электората и заметил в ходе превыборной кампании, что он может застрелить человека посреди Пятой авеню, и избиратели ему это простят.

Рейтинг - обратная зависимость?

Его рейтинг среди республиканцев замечательно стабилен. Когда минюст назначил спецпрокурора Мюллера, рейтинг одобрения составлял 84%. После того, как выяснилось, что его сын Дональд-младший охотно встретился с адвокатом Наталией Весельницкой в надежде получить компромат на Хиллари Клинтон, к президенту с одобрением относились 87% республиканцев. В конце ноября опрос Гэллапа показал, что Трампа поддерживает 81% республиканцев.

С тех пор, как Трамп поселился в Белом доме, его рейтинг среди них ни разу не опускался ниже 79%.

С другой стороны, сенаторы-республиканцы, которые ему перечили, жестоко за это поплатились. В июле аризонский сенатор Джефф Флейк издал критическую книгу о Трампе, которую Байнарт называет "смелой и достойной". Трамп по своему обыкновению не оставил обиду без ответа. К октябрю опрос Morning Consul зафиксировал у Флейка среди республиканцев Аризоны отрицательный рейтинг в 13%.

Сенатор понял намек и объявил, что больше не баллотируется.

Другой диссидент, сенатор-республиканец Боб Коркер из Теннесси, в октябре заявил в серии интервью, что Трамп позорит свой пост и может развязать Третью мировую войну.

Коркера постигла та же судьба, что и Флейка. В феврале его поддерживали 40% республиканцев Теннесси, а к концу октября его отрицательный рейтинг среди них достиг 12%. Коркер, понятное дело, тоже больше не выдвигается.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Избиратели, выбравшие Трампа, останутся верными ему, пишет публицист Байнарт

Байнарт считает маловероятным, что мертвую хватку Трампа на сердце партии ослабит какое-то разоблачение, исходящее от Мюллера или от какого-нибудь автора журналистских исследований.

Ведь большинство алабамских республиканцев по-прежнему поддерживают Роя Мура и проголосуют за него в следующий вторник на выборах в сенат США, хотя их избранника не раз обвиняли в приставании к юным девушкам в 70-х годах и позже.

История с Клинтоном

Байнарт оговаривается для объективности, что аналогичная картина наблюдалась у избирателей-демократов во время схватки из-за импичмента Билла Клинтона, признавшегося во лжи под присягой по поводу своих отношений с Моникой Левински. К сентябрю 1998 года более 100 газет США, в том числе таких либеральных, как Chicago Tribune или Philadelphia Enquirer, призвали его подать в отставку.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда сенат США голосовал по поводу импичмента Билла Клитона в январе 1999 года, рейтинг Клинтона достиг 91%.

Как сообщило тогда Си-эн-эн, члены конгресса от Демпартии в кулуарах говорили сотрудникам Белого дома, что это будет наилучший выход.

Но Клинтон удержался на плаву, главным образом благодаря тому, что рядовые избиратели-демократы его не бросили. Более того, возглавлявшаяся республиканцами кампания за его смещение лишь увеличила его популярность среди твердокаменных демократов.

Когда журнал Newsweek первым сообщил в январе 1998 года об интрижке Клинтона со стажеркой Белого дома Левински, его рейтинг среди демократов достигал 86%. После того, как он признался в августе, что лгал по этому поводу, рейтинг подскочил до 89%.

Когда сенат США голосовал по поводу его импичмента в январе 1999 года, рейтинг Клинтона достиг поднебесной высоты в 91%.

Сенат отказался сместить Клинтона.

Изобразительным подтверждением тезиса Байнарта явилась попытка объявить Трампу в среду импичмент, инициатором которой был член нижней палаты конгресса техасский демократ Эл Грин, уже с весны агитирующий за смещение президента.

Законодатели немедленно задушили эту инициативу в зародыше. За то, чтобы дать ей ход, проголосовали 58 демократов, а против - 364 конгрессмена от обеих партий.

Время для таких инициатив еще не пришло. Но эта - явно не последняя.