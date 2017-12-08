Пресса Британии: в Германии призывают создать Соединенные Штаты Европы

В обзоре британских газет:

Мартин Шульц хочет реанимировать проект Соединенных Штатов Европы

Times рассказывает, что лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц на фоне начинающихся переговоров о формировании коалиционного правительства с альянсом ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером Ангелой Меркель, решил реанимировать свою старую идею создания Соединенных Штатов Европы.

Шульц хочет, чтобы до 2025 года страны-члены ЕС подписали конституционное соглашение, а те участники блока, которые откажутся подписывать документ, автоматически покинут Евросоюз.

Газета напоминает, что подобную инициативу уже пытались провести в 2005 году. Тогда на референдумах во Франции и Нидерландах идея евросоюзной конституции была отвергнута, что убило весь проект и вынудило тогдашнего премьер-министра Британии Тони Блэра отказаться от планов проведения аналогичного референдума в стране.

Но Шульц, бывший председатель Европарламента, всегда настаивал на еще большей евроинтеграции. Мало того, его партия ставила цель создания Соединенных Штатов Европы еще в 1925 году.

По мнению Times, позиция Шульца лишь усложнит переговоры по созданию коалиционного правительства в Германии, а в Британии усилит позиции "брекситеров", давая им возможность вновь напомнить, что именно от такой централизации Британия и бежала.

Противники идеи в Европарламенте настаивают на том, что европейский проект - это командный проект, а не способ борьбы с несогласными, поэтому радикальные идеи Шульца вряд ли уместны сейчас, когда Евросоюз и так шатает от внутренних проблем между странами.

Ученые открыли гены гомосексуальности

Daily Telegraph рассказывает о том, что ученые, исследующие генетические причины сексуальной ориентации, обнаружили в ДНК человека гены, которые могут быть связаны с гомосексуальностью.

Исследователи изучили ДНК-коды более тысячи мужчин-геев и сравнили их с генетическими данными аналогичного количества гетеросексуальных мужчин. Выяснилось, что ДНК гетеросексуальных и гомосексуальных мужчин отличаются как минимум на два гена.

Британские эксперты считают, что необходимо продолжить исследования, прежде чем можно будет с уверенностью говорить о возможности идентифицировать "гей-гены".

Один из генов, найденный американскими учеными, SLITRK6, играет важную роль в развитии мозга и в частности активен в той части мозга, которая включает гипоталамус, играющий важнейшую роль в производстве гормонов, контролирующих либидо. Предыдущие исследования показали, что у гомосексуальных мужчин может быть до 34 процентов больше этого гена.

Ученые из другого американского университета также обнаружили разницу в гене TSHR, связанном с щитовидной железой, также ассоциирующейся с сексуальной ориентацией.

Профессор Робин Ловелл-Бэдж из британского центра биомедицинских исследований Francis Crick Institute в интервью DT сказал, комментируя исследование американских коллег: "Даже если вариация генов показывает некоторую корреляцию с сексуальной ориентацией, это еще не значит, что ген каким-то образом отвечает за гомосексуальность человека.

С ним согласен профессор кафедры статистической генетики Оксфордского университета Джайл Маквиан, считающий, что на сексуальность влияет много различных факторов, включая окружающую среду, опыт и, похоже, некоторые аспекты врожденных биологический вариаций. С его точки зрения генетический эффект слишком слаб, чтобы его можно было использовать с диагностической целью.

Бывшего владельца Harrods обвинили в сексуальных домогательствах к сотрудницам

Daily Telegraph рассказывает об очередных обвинениях в сексуальных домогательствах. На этот раз бывшие сотрудницы знаменитого лондонского универмага Harrods обвинили в домогательствах экс-владельца магазина, миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда.

Эти обвинения прозвучали в программе четвертого канала британского телевидения. Три бывшие сотрудницы Harrods рассказали, что Аль-Файед делал им непристойные предложения сексуального характера.

Одна из женщин, ныне менеджер арт-галереи и актриса, а тогда 17-летняя сотрудница магазина, рассказала, что миллиардер просил ее переодеваться в купальник, перед тем как снять ее на видео, и даже попытался ее поцеловать. Аль-Файед обещал ей найти работу (актрисы), если она согласится вступить с ним в сексуальные отношения.

41-летняя Ческа Хилл-Вуд начала работать в универмаге в 1993 году. Она вспоминает, что как-то раз тогда еще хозяин Harrods пригласил ее в свою квартиру в центре Лондона, уверяя, что его сын - кинопродюсер - готов снимать ее в своих фильмах.

Четвертый канал и DT не смогли получить комментарии от самого 88-летнего миллиардера, который после продажи в 2010 году Harrods перестал быть публичной фигурой.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com